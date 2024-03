Napi horoszkóp március 15.: az Ikreknek érdemes rendet tenniük az életükben, az Oroszlánok végre magukra is szánhatnak időt

NAPI HOROSZKÓP MÁRCIUS 15.

KOS (március 21-április 20)

Annak ellenére, hogy alapvetően a megalkuvó, ellent nem mondó emberek közé tartozol, a hosszú hétvége első napján mégis olyan szituáció adódik, ahol határozottnak és egyenesnek kell lenned, s minden elved ellenére nemet kell mondanod valamire, amit nemcsak ostobaságnak tartasz, hanem nagyon veszélyesnek is látszik. Ha emiatt valaki megorrol rád, ne törődj vele, hisz ebben az esetben nem a népszerűségi indexed növelésén van a hangsúly, hanem elsősorban a saját érzelmi és fizikai biztonságodról! Időnként érdemes a sarkadra állnod, hiszen attól, mert nem keresed készakarva a konfliktusokat, még nem lehet a bolondját járatni veled sem!

BIKA (április 21-május 20)

Egy a közelmúltban ért csalódáson képtelen vagy túllépni, mely meghatározza az emberekhez való hozzáállásodat is, emiatt nem igazán tudsz felszabadult lenni. Mivel a helyzet megoldókulcsa a lezárás és a továbblépés, épp ezért amíg nem mered hangosan kimondani és valóban lépéseket tenni azért, hogy magad mögött hagyhasd az egészet, addig szinte biztosan nem tudsz majd boldog lenni. Határozd tehát el magad, zárj le mindent, ami nem szolgálja a továbbiakban a lelki épülésedet és nyiss új ajtókat, mert valahol ott kell lennie a boldogságodnak és a teljes értékű életednek. Az előző, negatív élményből tanultál, az pedig lehetetlen, hogy egymás után kétszer mellényúlj!

IKREK (május 21-június 21)

Borzasztó nagy káoszban kapálódzol jó ideje, gyakorlatilag nyakig állsz a meg nem oldott kérdésekben és ez az, ami mostanra kezd kétségbe ejteni. Mivel hosszútávon ez semmi jót hoz majd számodra, épp ezért igyekezz összpontosítani, elvonulni a hosszú hétvége idejére a világ elől és megpróbálni rendezni a gondolataidat, hiszen a jelenleg eluralkodó dekoncentráltság nagy bajba is sodorhat. Ezt mindenképpen igyekezz elkerülni, s előzd meg azt, hogy elsüllyedjen a hajó. Meglátod, sokkal hatékonyabban tudsz majd működni az élet minden területén, ha sikerült a jelenleg elharapódzó káoszt helyre tenned magadba. Ne aggódj, meg fogja érteni mindenki, hogy most egy kis időre van szükséged!

RÁK (június 22-július 22)

Kitűztél magad elé egy bizonyos célt, amelyet mindenáron szeretnél lelérni, jelenleg ez a legnagyobb prioritás az életedben, épp ezért képes vagy még a hosszú hétvégét is feláldozni a siker oltárán. Mivel azonban nem nagyon vevő senki a céljaid megvalósítására, hisz ma még a fű sem nő, épp ezért érdemes neked is letenned a lantot és inkább a kikapcsolódásra koncentrálni. Ezek a napok ugyanis azon kivételes alkalmak közé tartoznak, amelyeket érdemes kihasználnod annak érdekében, hogy majd aztán újult erővel vethesd bele magad ismét a dolgok sűrűjébe!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A hosszú hétvége első napján végre minden lehetőség fennáll ahhoz, hogy egy kicsit magaddal foglalkozhass, semmi nem befolyásolja ugyanis a programot, nem várhatóak váratlan kanyarok, így végre épülhetsz, s szépülhetsz. Ne sajnáld magadtól a minőségi időt, hisz elengedhetetlenül fontos az, hogy adj magadra, hogy kívül-belül harmóniában legyél, ehhez pedig meg kell adnod a lehetőséget arra, hogy valóban csak a saját szépülésedre koncentrálj. Tegyél fel egy új arcpakolást, vegyél egy kényesztető fürdőt nyugtató tengeri sóval, próbáld ki a kedvenc influenszered szépségápolási praktikáit, meditálj, töltekezz, hisz elengedhetetlenül szükséged van arra, hogy te legyél a középpontban!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

A hosszú hétvége első napján egy teljesen viccnek induló adok-kapok helyzet kezd elfajulni valakivel, aki a környezetedben elég nagy népszerűségnek örvend, melynek során gyakorlatilag a helyzetet túlreagálva mész túl messzire az illetővel szemben. Mivel azonban nem az volt az alapvető célod, hogy a lelkébe gázolj, épp ezért elég rosszul érzed magad, hisz lelkiismeret-furdalásod van, nem akartad ugyanis a szóban forgó személyt megbántani. Próbálj higgadtan gondolkodni annak érdekében, hogy miként rendezhetitek ezt a konfliktust a kapcsolatotok tönkretétele nélkül. Mivel egy abszolút nevetségesen bagatell ügyről van szó, ezért emiatt nem érdemes egy barátságot elkótyavetyélni. Rendezd tehát a legjobb tudásod és élettapasztalatod szerint a helyzetet, tegyél meg minden tőled telhetőt, hogy exkuzáld magad!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Olyasfajta váratlan akadállyal kell a hosszú hétvége első napján megküzdened, amelyet bárhogy szeretnél, nem fogsz tudni kikerülni, hisz ha már az utadba került, akkor hiába hátrálsz meg tőle, egyszerűen mindig vissza fog térni. Épp azért, hogy mihamarabb legyőzhesd, érdemes tehát a félelmeidet és frusztrációidat levetkőzni, bátran a sarkadra állni és szembenézni vele. Ha jobban megnézed, lehetséges, hogy nem is a megugorhatatlan kategóriáról van szó, épp ezért igyekezz esélyt adni magadnak arra, hogy egy pillanatra elhidd, igenis megvan benned az a tudás és tapasztalat, amely ahhoz szükséges, hogy végül büszkén állhass ki és elmondhasd magadról, hogy rajtad bizony egyáltalán nem múlt a siker! Hajrá!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Nem így tervezted ugyan a hosszú hétvége első napját, mégis magával ránt egy bizonyos helyzet, emiatt kissé bosszús vagy, hisz ha lett volna választási legetőséged, akkor szeretted volna inkább pihenéssel tölteni az előtted álló napokat. Mivel azonban a terveidet abszolút keresztülhúzta a szóban forgó probléma, épp ezért igyekezz a kezedbe venni az irányítást és arra kormányozni a hajót annak érdekében, hogy mihanarabb partot érhess. Ne hagyd, hogy a jelenlegi körülmények befolyásolják a közérzetedet, egyetlen cél lebegjen a szemed előtt: mihamarabb kikerülni a szituációból mindenfajta veszteség nélkül. Ez most így alakult, ne rágódj rajta!

NYILAS (november 23-december 21)

Az utóbbi időben valahogy nem igazán érzed magad kompetensnek a saját életedben, a körülötted élők ugyanis folyamatosan megpróbálnak beleszólni az életedbe, kéretlen tanácsokat osztogatnak, te pedig érthető módon kezdesz besokallni tőlük. Mivel nem hatalmaztál fel senkit ilyesfajta okoskodásra, épp ezért teljesen érthető a felháborodásod, mégis igyekezz úgy felfogni a dolgot, hogy semmiféle rossz szándék nincsen bennük, csupán segíteni szeretnének. Semmiképpen ne lépj fel arrogáns módon velük szemben, próbáld kultúráltan a tudtukra adni, hogy köszönöd, de nem kérsz az életvezetési tanácsaikból. Ha eléggé tisztelnek téged, bizonyára megértik, hogy a saját utadat szeretnéd járni, s nem mások elvárásainak akarsz megfelelni!

BAK (december 22-január 20)

Busás haszonnal érhet véget egy bizonyos projekt a hosszú hétvége első napján, ami azért tölt el különösen nagy büszkeséggel, mert elképesztő mennyiségű energiát fektettél bele. Maradéktalan elégedettséggel tekinthetsz most tehát az elért eredményre, mely másokból is megkérdőjelezhetetlen elismerést vált ki. Élvezd az siker minden percét, arasd le bátran a babérokat, utána azonban mindenképp szállj vissza a földre, hisz új inspirációkra van szükséged ahhoz, hogy újult erővel vethesd magad a következő kihívásba, amelyek teljesítéséhez minden egyes porcikádra, agysejtedre és kreativitásodra szükséged lesz. Ennél jobban nem is kezdődhetne a hétvége, nem igaz?

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Túlfűtött exhibicionizmusod megbosszulja magát a hosszú hétvége első napján, kellemetlen helyzetbe kerülhetsz ugyanis, hisz olyannyira szórakoztatni szeretnél, hogy meggondolatlanságod okán kicsúszik valami a szádon, amit alapvetően soha nem akartál volna kiteregetni. Mivel azonban már kimondtad, vissza pedog nem tudod szívni, épp ezért vállald azt, hogy igen, ez is te vagy. Ne szégyelld azt, ami már megtörtént, azt meg pláne ne, amit le is zártál, ne magyarázkodj senkinek, hisz a te dolgod az, amit veled történt. Hidd el, ilyesfajta titkai mindenkinek vannak!

HALAK (február 20-március 20)

Fontos részletre derülhet fény egy számodra kiemelten fontos ügyben a hosszú hétvége első napján, amely egycsapásra megváltoztathat mindent és melynek köszönhetően végre elérheted azt a célt, amelyről csupán csak álmodoztál azelőtt. Ne éld azonban egyelőre teljesen bele magad a dologba, minden percben állj készenlétben arra az esetre, hogy váratlan helyzetben tettre készen cselekedni tudj, ebben a pillanatban még ne vedd készpénznek azt, ami abszolút nem garantált. Légy éber és vedd észre azokat a lehetőségeket, amelyeket érdemes lesz kihasználnod a siker érdekében!