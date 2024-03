Napi horoszkóp március 14.: a Bikák átadhatják magukat a romantikának, az Oroszlánok súlyos titok őrzőivé válnak

NAPI HOROSZKÓP MÁRCIUS 14.

KOS (március 21-április 20)

Annyira biztosra vetted a pozitív végkimenetelt egy bizonyos dologgal kapcsolatban, ami végül nem a várakozásaidnak megfelelően alakul, hogy most bosszankodva ugyan, de próbálsz a lehető legjobban kijönni a helyzetből. Ahelyett azonban, hogy erre, a bizonyos projektre pazarolnád a drága idődet, igyekezz inkább értelmesebb dolgokkal foglalkozni. Engedd el, vedd tudomásul, hogy neked sem minden sikerül. Szánj inkább egy kis időt a szeretteidre, kapcsolódj ki, és semmiképpen ne engedd, hogy a negatív érzelmek hatalmasodjanak el rajtad. Majd a hosszú hétvége után nekifutsz újra, ha pedig nem megy, akkor hagyd a fenébe az egészet, hiszen semmi szükséged egy újabb kudarcélményre!

BIKA (április 21-május 20)

A hét utolsó munkanapja a romantika jegyében telik, a szerelmed ugyanis meglepetésekkel halmoz el, ami kifejezetten jól esik neked és növeli az önbizalmadat. Pont jókor jötttek ezek a kedves gesztusok, hisz mostanában úgy érezted, nem vagy már a régi. Használjátok ki ezt a napot, a lehető legtöbb időt töltsétek együtt, hisz a hétköznapok rohanása általában kevés alkalmat ad a romantikára, ma pedig mindent pótolhattok. Nem kell különösebben nagy programot szerveznetek ahhoz, hogy minőségi időt töltsetek együtt, egyszerűen csak beszélgessetek, tudjatok meg többet egymásról, nézzetek meg egy filmet vagy utazzatok el egy romantikus helyre. Figyeljetek jobban egymásra, hisz csak így fűzhetitek szorosabbra a kettőtök közötti kapcsolatot!

IKREK (május 21-június 21)

Olyan feladatot sikerül a hét utolsó munkanapján teljesítened, ami különösen fontos a számodra és mivel maximalista vagy, ezért igyekeztél a tökéletesre törekedni. Most már egész nyugodtan adhatod át magad a pihenésnek, válassz olyan kikapcsolódás formát, ami igényel különösebben nagy energiát, s feltölt annak érdekében, hogy a következő kihívások se okozzanak majd gondot. Szánj időt arra, hogy a számodra fontos emberekkel tartsd a kapcsolatot, hisz más dolgos napokon nem biztos, hogy elegendő időt fordítasz rájuk, az előtted álló hosszú hétvége azonban tökéletesen alkalmas arra, hogy törődj a szeretteiddel is.

RÁK (június 22-július 22)

Megrekedtél egy bizonyos folyamatban, amit nap végére be kellene fejezned és a főnököd asztalára letenned, mégsem szeretnél senkitől segítséget kérni, hisz attól tartasz, hogy akkor csalódást okoznál a felettesednek. Mivel ez esetben nagy valószínűséggel jó darabig fogsz egyhelyben vesztegelni, épp ezért annak is egyre kevesebb lesz az esélye, hogy a határidő lejárta előtt be tudod majd fejezni és felmutatható eredményt produkálni. Ne késlekedj tehát, kérj segítséget egy számodra megbízhatónak vélt személytől ahhoz, hogy előrébb tudj lépni és végül be tudd fejezni a dolgot. Hidd el, az, hogy megragadod valakinek a kezét, még nem jelenti feltétlenül azt, hogy kiszolgáltatottá válsz másoknak!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Valaki elég kényes titkot bíz rád a hét utolsó munkanapján, amelyet ha választhattál volna, egyáltalán nem szerettél volna tudni, hisz egyfelől nem érdekelt volna, másfelől pedig most iszonyatos teherként nehezedik rád az egész. Szinte megőrjít a tudat, hogy nem mondhatod el senkinek, hisz olyan természetű dologról van szó, amelyet nem mindenki tudna diplomatikusan kezelni. Tudasd az illetővel, hogy megérted ugyan, hogy el szerette volna mondani valakinek, mégsem te vagy a legalkalmasabb személy az ilyen jellegű titkok megtartására. Lépj tovább, vonatkoztass el attól, hogy valaki tonnás terhet tett a nyakadba, tedd le és foglalkozz olyan dolgokkal, amelyekkel épülni tudsz!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Az utóbbi időben túlságosan sok energiát teszel abba, hogy mások érdekeit szolgáld és megfelelj nekik. Így azonban háttérbe szorulnak a kitűzött céljaid, egy idő után pedig azt veszed majd észre, hogy csak másokért teszel erőfeszítéseket. Érdemes lenne elgondolkodnod tehát azon, hogy lejjebb adj ebből a hatalmas segítőkészségből, amely ugyan rendkívül nemes tulajdonság, hosszútávon azonban a te szempontodból mégsem ajánlott folyton mások szolgálatában állni, hisz azalatt, amíg segítesz és helyettük oldasz meg bizonyos dolgokat, előled fognak elúszni a lehetőségek. Gondold végig, mi az életedben a prioritási sorrend és aszerint cselekedj!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Valaki a közvetlen környezetedben olyan mértékű irányító szerepet gyakorol veled szemben, amely gyakorlatilag már fojtogató számodra. Mivel semmiképp nem tudsz így felszabadult életet élni, épp ezért igyekezz mihamarabb kitörni ebből az egész kellemetlen helyzetből. Állj a sarkadra és mondd el bátran, mi az, ami nem tetszik neked. Arra azért érdemes ügyelned, hogy ne arrogánsan tálald az álláspontodat, hidd el, nem a hangerő és a stílus tesz majd határozottá, sokkal inkább a mondanivalód. Hidd el, az illető akkor is meg fogja érteni, hogy tulajdonképpen mi a probléma kettőtök viszonyában, ha nem rohansz ki Zrínyi-módra!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Embert próbáló feladatot sikerül teljesítened a hét utolsó munkanapján, ami ugyan felemésztette minden energiádat, mégis rendkívül büszke lehetsz az eredményre. Mivel teljesen lemerültek a belső tartalékaid és úgy érzed, hogy most képtelen vagy bármit csinálni, épp ezért nyugodt szívvel ugorj fejest az előtted álló hosszú hétvégébe, amikor bizony azt csinálhatsz, amihez épp kedved van. Ne is erőltess semmit, éppen eleget dolgoztál eddig, így senki nem fog ferde szemmel nézni rád, ha hétvégére kikapcsolod magad a forgalomból. Pihenj, töltődj, menj moziba vagy otthon nézz filmeket, olvass, egyél finomakat, találd meg a neked tetsző kikapcsolódást!

NYILAS (november 23-december 21)

Olyasféle feladatban kell teljesítened a hét utolsó munkanapján, amelyhez tulajdonképp nem sok közöd van, mások érdektelensége miatt azonban úgy érzed, hogy mégis neked kell megoldanod a helyzetet. Mivel vannak olyan ügyeid, amelyek szintén befejezésre várnak a hosszú hétvége előtt, épp ezért hagynod kellene, hogy azok dolgozzanak ezen a feladaton, akiknek közük van hozzá, te csak a saját dolgaidra figyelj, s örülj, ha azokon túl leszel. Hidd el, mindig is lesznek olyan személyek körülötted, akik felelősségvállalás helyett másokra testálják a felelősséget, ám ez legyen az ő bajuk!

BAK (december 22-január 20)

Mindenáron szeretnél beilleszkedni egy társaságba a hét utolsó munkanapján, ennek érdekében tőled igazán távol álló viselkedést tanúsítasz, hiszen fontosnak tartod azt, hogy befogadjanak. Amennyiben a nagy igyekezetben azonban eszedbe jut a méltóságod, abban az esetben parancsolj megálljt a túlbuzgásnak, nem kell ugyanis semmifajta felvett álarcban alakosokodnod ahhoz, hogy bárkinek elnyerd a tetszését. Igenis rendelkezel éppen elég jó tulajdonsággal ahhoz, hogy megbecsüljenek, ne görcsölj tehát, csupán csak add önmagad, viselkedj természetesen, ne úgy, mindha épp most kellene vizsgáznod mások előtt. Ha elfogadnak olyannak, amilyen vagy, az szuper, ám amennyiben valami egészen mást várnak el tőled, abban az esetben nem is biztos, hogy van egyáltalán keresnivalód ebben a bizonyos társaságban!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Általad fontosnak tartott személy elismerésére vágysz, azt gondolod ugyanis, hogy amennyiben legalább akkora eredményt tudsz felmutatni, mint az illető, abban az esetben egyenrangú partnereként fog téged is kezelni. Ahelyett azonban, hogy még a harangöntésbe is belefognál csak azért, hogy valaki elismerően veregesse meg a vállad, helyette sokkal okosabban tennéd, ha beletörődnél abba, hogy bizony senki sem egyforma, épp ezért nem rendelkezik ugyanazokkal a képességekkel. Lehetséges, hogy az illető meg abban nem tud jeleskedni, amit te könnyedén teljesítesz. Ne az lebegjen folyton a szemed előtt, hogy mások miben és mennyivel jobbak, inkább az, hogy neked is vannak kivételes tulajdonságaid. Igyekezz tehát levetkőzni a kisebbségi komplexust és add magad, abból nem lehet probléma!

HALAK (február 20-március 20)

Meggondolatlanul vállaltál magadra valamit, amit mostanra abszolút megbántál, hiszen annyi idődet és energiádat emészt fel az, hogy maradéktalanul megfelelj és olyan teljesítményt nyújts, amit mindenki megszokott tőled, hogy gyakorlatilag semmi szabadidőd nem marad. Most már azonban késő bánat, nem tudsz kihátrálni, muszáj lesz végigcsinálnod azt, amibe belekezdtél. Annak érdekében tehát, hogy mihamarabb végezhess és felszabadulhass a rád nehezedő nyomás alól, zárd ki a külvilágot és igyekezz erre az egyetlen dologra koncentrálni. A megfelelő tudás megvan benned, kellően tapasztalt is vagy, így nagyjából tudod, hogyan oldd meg a helyzetet, nincs is más teendőd tehát, mint nekiveselkedni és végigmenni az úton! Hajrá!