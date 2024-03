Napi horoszkóp március 11.: a Bikáknak érdemes minimalizálni a rájuk háruló terheket, a Szüzek roppant előrelátóak

NAPI HOROSZKÓP MÁRCIUS 11.

KOS (március 21-április 20)

Egy bizonyos szituációban kezdesz besokallni, úgy érzed hogy különböző irányba haladtok a partnereiddel, ennek okán okosabbnak látod tehát, ha hátrébb lépsz és csupán kívülről figyeled az eseményeket. Bölcs döntés részedről az, ha nem ásod bele magad semmibe, amiben csak a kalamajka bűzét érzed, így nagy valószínűséggel a felelősségrevonást is megúszhatod a későbbiekben. Amennyiben a többiek nem értik a döntésedet, magyarázd el nekik érthetően, hogy miért nem kívánsz a továbbiakban velük együtt működni. Ettől még nem számítasz különcnek, egyszerűen csak egy bizonyos szint felett nem süllyed az ember egy bizonyos szint alá!

BIKA (április 21-május 20)

Bármennyire is igyekszel szervezetten élni az életedet, időnként mégis előfordul az, hogy a másoknak történő megfelelni akarásod okán mindenkinek mindent megígérsz, azonban ezeknek az ígéreteknek rendre az a vége, hogy akaratodon kívül is csalódást okozol. Beláthatod tehát, hogy egy fenékkel nem lehet egyszerre több lovat megülni, illetve hogy elsősorban önmagadnak érdemes megfelelned. Arra törekedj, hogy ne vegyél több terhet a válladra annál, mint amit elbírsz, hisz ha összeroppansz valamennyi alatt, az neked és másoknak sem jó. Próbálj szelektálni a megbízások között!

IKREK (május 21-június 21)

A hét első napján magad sem érted az okát, de egyszerűen mintegy szökőárként sodornak magukkal az érzelmek, amelyekkel nem-igen tudsz mit kezdeni. Ennek megfelelően az egyik percben kitörő vidámsággal nevetgélsz, a másik percben azonban képes vagy letargiába esni. Ezt az érzelmi hullámzást felfoghatod egyfajta jelként is, mely azt mutatja, hogy lelkileg kezdesz kissé lemerülni. Épp ezért eljött az ideje annak, hogy kevesebb terhet vállalj, hogy ne mindig a rohanás töltse ki az életed, keress kikapcsolódási pontokat, töltődj fel, a rohanó hétköznapokban gondolj magadra is, meglátod, hosszabb távon sokat profitálhatsz belőle!

RÁK (június 22-július 22)

Valaki a környezetedben igen kellemetlen helyzetbe hoz a hét első napján, elvárja ugyanis tőled, hogy helyette mondj ki egy olyan fajsúlyos dolgot, amelyhez semmi közöd és amit tulajdonképp neki kellene kimondania. Először nem is igen tudsz megfelelően reagálni, hisz neked eszedbe sem jutna ilyesmi, ám ha felocsúdtál a meglepetésből, akkor igyekezz határozottan és világosan az illetővel megértetni, hogy egyszerűen nem használhat eszközként arra, hogy ő a partvonalról szurkoljon, miután belökött a nyílt vízre és te ott kapálózva fuldokolsz. Magad sem érted hogy juthat eszébe ilyen valakinek, mindenesetre igyekezz a tanulságot levonva legközelebb távolabb tartani magad a hasonló helyzetektől!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Mialatt azzal foglalkozol, hogy mások mit gondolnak a kimondott szavaidról, a cselekedeteidről, azzal, hogy mi a környezeted rólad alkotott véleménye, elfelejted azt, hogy hogyan kell önmagad lenned, illetve miként kell felvállalnod a véleményedet. Amennyiben tehát folyamatosan másoknak igyekszel megfelelni, ahelyett, hogy felszabadultan élnéd a életedet, tulajdonképp belegabalyodsz a saját ügyeidbe. Ideje azonban kizárnod a külvilágot és megpróbálnod úgy kiteljesedni, hogy közben nem az jár az eszedben, ki és mit szól majd hozzá! Hidd el, hosszútávon igen jövedelmező befektetés!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

A környezetedben arról vagy híres, hogy kilométerekről képes vagy kiszagolni a bajt, a veszélyt, ennek köszönhetően mindenki gyakorlatilag vakon megbízik benned. Ez a képesség a hét első napján sem fog cserben hagyni, olyasféle bonyodalmat látsz ugyanis egy bizonyos ügyben, amely hosszú távon nagy bajt hozhat a fejetekre. Időben figyelmeztesd tehát a környezetedet, hisz ha már nyakig benne vagytok, akkor nem túl szerencsés előhozakodni a dologgal. A többiek roppant hálásak lesznek neked azért, hogy ismét megóvtad őket valami olyasmitől, ami rengeteg fejfájást okozott volna nekik. Ünnepeljétek meg egy finom vacsorával az összetartó csapatotokat!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Minden körülmények között törekszel az önazonosságra, semmi és senki kedvéért nem vagy hajlandó álarcot húzni és eljátszani egy tőled teljesen távolálló karaktert, akivel mégcsak köszönőviszonyban sem vagy. Ezért szeretnek olyan sokan, ezért adnak a véleményedre, melynek nem is félsz hangot adni, hisz teljeskörű bizalmukat élvezed. Maradj mindig ilyen, mert ha bármiféle, felvett szerep megformálásába kezdesz, kieshetsz a bizalom köréből. Bármi történjék tehát, te csak légy önmagad!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Úgy érzed, bármennyire is szeretnéd, nem halogathatod tovább azt a döntést, amelyet már hosszú idővel ezelőtt meg kellett volna hoznod és hangosan ki kellett volna mondanod. Ugyan nem kifejezetten komfortos helyzet az, amelyben most állást kell foglalnod, mégis valahol nagy megnyugvással tölt el a tudat, hogy jó eséllyel örökre lezárhatsz valamit, ami jó ideje álmatlan éjszakákat okozott már neked. Ezt az ajtót tehát jól zárd be magad mögött annak érdekében, hogy a jövőben ne köszönjön vissza, majd igyekezz továbblépni, hisz az élet tele van teljesítésre váró kihívásokkal!

NYILAS (november 23-december 21)

Bár az elején, hihetetlen alapossággal számítottad ki az előtted álló folyamat menetét, figyelembe vetted a legapróbb részleteket is, valamilyen oknál fogva azonban mégsem a magadtól elvárt ereményt tudtad hozni a végén. Ne okold magad, ne is lovagolj rajta, inkább vondd le a konzekvenciát és igyekezz a hibáidból okulni. Meglátod, legközelebb biztosan nem botlasz majd meg ugyanabban a kőben, hiszen sokkal tapasztaltabb leszel. Kudarcok jönnek-mennek az ember életében, mégsem szabad semmiképp sem feladni, hisz akkor garantáltan elmaradnak a sikerélmények is!

BAK (december 22-január 20)

A hét első napján úgy érzed, egyszerűen képtelen vagy a feladataidra megfelelőképp koncentrálni, gyakorlatilag százfelé járnak a gondolataid. Így azonban arra is számíthatsz, hogy előbb-utóbb csúnyán el fogsz hasalni és nemhogy felmutatható eredményt nem fogsz tudni produkálni, inkább kaparhatod majd össze magad és állhatsz vissza a START vonalra újra. Mielőtt tehát ez bekövetkezhetne, igyekezz a meglévő projektekre összpontosítani annak érdekében, hogy egyiket a másik után sikerrel abszolválhasd. A gondolataiddal ráérsz akkor foglalkozni, amikor semmi más nem zavarja a filozofálást, akkor talán megoldást is találsz majd valamennyi, egyelőre megoldatlan kérdésre!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Viszonylag hosszú ideje tolsz magad előtt egy megoldatlan kérdést, tudod azonban, hogy hamarosan nem lesz más választásod, mint szembe nézni vele és pontot tenni a végére. Annak érdekében tehát, hogy mihamarabb lehárhasd az egészet, igyekezz a külvilág kizárásával, elvonulva végigzongorázni a pro és kontra érveket, majd úgy megoldani a helyzetet, hogy abból se te, se a környezeted ne sérüljön semmilyen formában. Igen, lehet hogy ez most nem az a szituáció, amelyről álmodoztál, ám ahhoz hogy emberileg képes legyél fejlődni, ilyen szituációkat is meg kell tudnod oldani!

HALAK (február 20-március 20)

Valaki a környezetedben olyasmin töri a fejét a hét első napján, amely számodra rengeteg kockázatot rejt magában. Épp ezért semmiképp nem hagyod magad az eseményekkel sodródni, mi több, figyelmezteted az illetőt is a veszélyekre. Mindenképp mondd el neki a véleményedet, ennél többet azonban jelen pillanatban nem tehetsz érte. Fogadd el, ha mások más utat választanak, te a saját életedre összpontosíts, ők pedig majd a saját, sajgó sebeiből megtapasztalják, hogy melyik gödröt érdemes elkerülni. Biztosítsd a támogatásodról, ez minden, amire képes vagy, ne is akarj többet kihozni a helyzetből, ellenkező esetben te is veszélybe kerülhetsz!