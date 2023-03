Napi horoszkóp március 11.: a Bakok végre elérhetik a korábban kitűzött céljukat

NAPI HOROSZKÓP MÁRCIUS 11.

KOS (március 21-április 20)

A hőn áhított siker érdekében olyasféle áldozatot is hajlandó lennél meghozni, amely nehézségi fokát tekintve nem épp a kockázatoktól mentes kategória, számodra azonban rendkívül fontos, ezért mindenre hajlandó lennél. A céltudatosság nagyon nemes tulajdonság, mielőtt azonban fejjel menve a falnak, mindenféle mérlegelés nélkül belevágnál, érdemes józan ésszel végiggondolnod, hogy vajon megéri-e nekifutásból megmásznod a Himaláját, ha nincsen minden feltétel megfelelő módon és minőségben megadva hozzá. Miért rohannál a vesztedbe, ha nem muszáj? Amennyiben a feltételek nem adottak, tedd talonba a dolgot és majd csak akkor vedd elő, ha teljes mértékben készen állsz!

BIKA (április 21-május 20)

Akadnak körülötted olyan személyek, akik érzelmileg közel állnak hozzád, épp ezért nagyon fontosnak tartod, hogy olyasmivel kapcsolatban figyelmeztesd őket, amivel kapcsolatban neked nincsenek túl jó emlékeid és tapasztalataid. Mivel azonban nem szeretnéd magadra haragítani őket, épp ezért nem tudod, hogy a kommunikáció melyik formáját válaszd annak érdekében, hogy ne kerüljetek konfliktusba. Nem érdemes ezen sokáig morfondíroznod, amennyiben ugyanis fontosak vagytok egymásnak, abban az esetben megértik majd a mondanivalódat anélkül, hogy megorrolnának rád. Ne bonyolítsd agyon a helyzetet!

IKREK (május 21-június 21)

Nagy feladat vár rád a közeljövőben, amelyhez bizony nem csak fizikai, de lelki erőnlét is szükséges lesz, épp ezért igyekezz megfelelően felkészülni rá. Iktass be egy kis sportot, meditálj többet, zárd ki az életedből a zavaró tényezőket annak érdekében, hogy ha eljön a nagy pillanat, akkor 100%-os formában legyél lelkileg és fizikailag egyaránt. Épp azért érdemes felkészíteni magad, hogy ne csakúgy nekirohanj a dolognak, akkor ugyanis szinte bizonyosan vissza is fogsz pattanni, amely kudarc viszont fájdalmas tapasztalás lehet számodra. Csak okosan!

RÁK (június 22-július 22)

Borzasztóan megszállottan hajtasz valamiért, amit rendkívül fontosnak tartasz. Kapsz is érte bőven hideget-meleget, hisz ahogy beszélsz róla másoknak, az alapján már-már kissé flúgosnak néznek. Ez azonban téged cseppet se érdekeljen, ha valami fontos számodra, tarts ki mellette, ne foglalkozz azzal, mit gondolnak mások, hisz ez a te életed. Épp ezért amíg neked megéri és fantáziát látsz benne, addig menj utána, hisz ha sikerül elérni, roppant büszke leszel magadra, mert bebizonyítod a többieknek, hogy a lehetetlent is meg lehet csinálni, csak fantázia és egy kis kitartás kell hozzá!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Folyamatosan aggódsz egy bizonyos dolog miatt, amelyre jelen pillanatban abszolút mértékben nincs ráhatásod, tőled független körülmények ugyanis azok, amik elrendelik majd a végeredményt. Amennyiben azonban minden tőled telhetőt megtettél a siker érdekében, egyszerűen csak engedd el és ne rimánkodj a sikerért a nap 24 órájában. Hétvége van, kapcsolódj ki, vedd körül magad olyan emberekkel, akikkel érzelmileg biztonságban érzed magad, foglald el magad és meglátod, pillanatok alatt elszáll a körömrágási mániád. A dolgok pedig egyszerűen maguktól, különösebb aggodalmad nélkül is megtörténnek, pont, ahogy az Univerzumban el lettek rendelve!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Akad valaki a tágabb környezetedben, akivel gyakorlatilag izzik közöttetek a levegő, ami mostanra olyannyira nyilvánvaló, hogy nehéz nem észrevenni. Gyakorlatilag minden pillanatban flörtöltök ugyanis egymással, megy a verbális adok-kapok közöttetek, ezt azonban nem mindenki fogadja kitörő örömmel. Ne foglalkozz a rosszakaróiddal, te csak tedd azt, amit a szíved diktál, ugyanakkor ügyelj arra is, hogy ne el ne veszítsd a józan eszedet, hisz ha teljesen a szíved diktálja a tempót, akkor bizony elég meggondolatlan dolgokra is képes lehetsz, amelyet később megbánhatsz! Ésszel ismerkedj tehát!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A hétvége első napja tökéletesen alkalmas lehet arra, hogy elvégezd az utolsó simításokat egy általad fontosnak tartott projekten, hogy aztán felhőtlenül adhasd át magad a kikapcsolódásnak! Koncentrálj tehát, zongorázd végig a folyamatot annak érdekében, hogy nem maradjon semmiféle porszem, mely később problémát okozhat bármilyen formában egy váratlan pillanatban. Ha sikerült befejezned, akkor nyugodtan add át magad a hétvégi lazulásnak, szervezz a barátaiddal vagy a pároddal egy mozi-estet pizzával, popcorn-nal és mindennel, ami a kikapcsolódáshoz szükséges lehet!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Kissé úgy tűnik, hogy a széllel szemben futsz, olyasmivel kapcsolatban szeretnél bizonyítani, amiről nem látszik, hogy hosszútávon eredményt hozna. Bár gyakorlatilag mindenki próbál lebeszélni róla, te mégis nagyon kitartó vagy, s amikor a többiek már lemondtak az egészről, te még mindig keményen dolgozol. Igazad lesz, hisz a kitartás meglepő eredményt hoz, váratlan fordulat lendíti ugyanis előre az ügyet, s a dolog végül kedvező fordulattal zárul. Az elért sikert csakis a kitartásodnak és magabiztosságodnak köszönheted, s a környezeted is elismerően bólint. Valld be, az élethez mázli is kell!

NYILAS (november 23-december 21)

Valaki a környezetedben annyira domináns szerepet tölt be, ami akarva-akaratlanul arra kényszerít, hogy folyamatosan a különböző helyzetekben történő helytálláshoz bizonyítsd rátermettséged. Nem biztos azonban, hogy mindenképp arra szorulsz, hogy non-stop azon járjon az eszed, vajon miféle csodát tudsz mutatni, amely lenyűgözhetné az illetőt. Próbálj tehát óvatosan bánni ezzel és mérlegeld, van-e olyan mérvű referencia személy az életedben, aki miatt érdemes mindenféle, helyenként veszélyes, de tőled mindenképp távol álló manőverekkel észrevétetned magad. Egyszerűen csak érd be azzal, hogy számodra fontos emberek elismernek azért, amilyen valójában vagy. A többiek pedig hidd el, nem is annyira fontosak!

BAK (december 22-január 20)

Hatalmas kitartásodnak köszönhetően a hétvége első napján végre el tudod érni azt a célt, amelyre hosszabb ideje vágytál. Végre bizonyosságot nyer számodra, hogy megérte végigmenni az úton és erre az egyetlen egy dologra koncentrálnod, hisz a mag, amit elvetettél, gyönyörű virágot termett a mai napon. Nem kell szerénykedned, bátran húzd ki magad és büszkén fogadd az elismerő tekinteteket és gratulációkat, hisz ha valaki megérdemli, az bizony te vagy! Nyugodtan koccintsatok este a barátaiddal, keressetek egy szórakozóhelyet és bulizzatok, hiszen hétvége van, holnap tehát alhatsz egész nap is akár!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Számodra különösen nagy jelentőségű küldetés teljesítésére készülsz, épp ezért a hétvégétől függetlenül minden tudásodat bevetve dolgozol az ügyön, mintegy hatalmas eredményt remélve. Ennek okán eléggé feszült vagy a környezetedben élőkkel, nincs türelmed gyakorlatilag senkihez, ez azonban lépten-nyomon konfliktushelyzetbe sodor. Mielőtt tehát bárkit akaratodon kívül megbántanál, igyekezz kicsit elvonatkoztatni és akár némi testmozgással levezetni a benned lévő feszültséget. Persze, fontos a kitűzött cél, ám azt sose feledd, hogy ennek érdekében másokat nem áldozhatsz fel. Ne okozz magadnak kellemetlen perceket csak azért, mert az átlagosnál könnyebben pattan el a húr, igyekezz önuralmat gyakorolni!

HALAK (február 20-március 20)

Számodra is hihetetlen, de a hétvége első napja váratlan sikert tartogat számodra, mely a fejedben sem fordult meg. A környezeted is elismerően bólint, hisz ők, maguk is kissé hitetlenül állnak a dolog előtt, hiszen ők, maguk sem gondolták volna, hogy elérheted azt a célkitűzést, amiért egy lukas garast sem adtak volna. Ha már így alakult, használd ki a hirtelen jött sikert, és igyekezz a barátaiddal megfelelőképp ünnepelni! Csak óvatosan, mert a macskajaj nem valami kellemes vendég a háznál!

