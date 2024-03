Napi horoszkóp március 10.: a Szüzeknek érdemes diplomáciát gyakorolniuk, a Skorpióknak a múltjukkal kell szembenézniük

NAPI HOROSZKÓP MÁRCIUS 10.

KOS (március 21-április 20)

A hét utolsó napján sikerül végre megvalósítanod azt, amiért hosszú ideje dolgoztál fáradhatatlanul, ma pedig igazi, kézzelfogható eredményt látsz magad előtt, mely roppant nagy büszkeséggel tölt el. Egész nyugodtan mutasd meg mindenkinek azt, hogy mit értél el, hiszen számukra szinte hihetetlen módon ugrottad meg az akadályt, amiről ők, maguk próbáltak lebeszélni. Benned viszont minden megvolt ahhoz, hogy eleget tégy a kihívásnak, rendelkezel elég tudással, akaraterővel, logikusan és intelligensen végigzongoráztad a folyamatot, nem csak úgy fejest ugrottál az egészbe. Na, ezt csinálja bárki is utánad!

BIKA (április 21-május 20)

Konfliktushelyzetbe sodródhatsz a hét utolsó napján, csak mert mások nem férnek a bőrükben és lépten-nyomon beléd kötnek. Ne hallgass azonban ezekre az emberekre, ne ülj fel a provokációnak, ehelyett egyszerűen koncentrálj a számodra fontos dolgokra. Amennyiben ugyanis folyton azzal foglalkozol, hogy mások mit mondanak rólad, akkor elveszel a pletykák utáni rohanásban. Ne legyenek álmatlan éjszakáid emiatt, ilyen emberek mindig is voltak és lesznek is, ne tedd meg tehát nekik azt a szívességet, hogy engeded magad felbosszantani!

IKREK (május 21-június 21)

Általában véve nem szereted, ha beleszólnak az ügyeidbe, inkább a saját utadat járod, amennyiben pedig valaki mégsem érzi, hogy zárt ajtón kopogtat, abban az esetben kénytelen vagy felhívni erre a figyelmét, akár határozottabb hangnemben is. Mielőtt azonban olyan szituációba csöppensz, ahol kénytelen leszel te bocsánatot kérni a nem túl szalonképes kommunikációd okán, előtte igyekezz inkább némi önkontrollt gyakorolni, hisz nem biztos, hogy mindenki rosszat akarna neked, sőt! Bőséggel akadnak olyanok is körülötted, akik alig várják azt, hogy segíthessenek, neked csupán csak füttyented kell. Hidd el, a népszerűségednek is jót tesz majd, ha kedvesebbé és nyitottabbá válsz másokkal szemben!

RÁK (június 22-július 22)

Valaki tanácsot kér tőled a hét utolsó napján, ám amikor nem azt hallja, amit szeretne, akkor kissé megorrol rád, melynek kapcsán közöttetek is puskaporossá válhat a hangulat. Mielőtt azonban elmérgesedik a helyzet, előtte próbáljatok meg higgadtan, érett gondolkodású, felnőtt emberekként beszélni róla, hallgassátok meg egymás véleményét és találjatok egy közös nevezőt ez ügyben. Nem érdemes apró dolgokon megcsúszva maradandó károsodásokat szerezni, csak azért, mert nem tudtok felülemelkedni valamin!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Bár azt gondoltad, hogy a hét utolsó napjára tervezett tennivalódat sikerül egyenként lezárnod, ám rá kell jönnöd, hogy nem mindig tudod a körülményeket befolyásolni, így ezúttal az élet alakítja a programot. Ne légy bosszús emiatt, fogadd el, hogy ma csak úgy sodródsz az árral, arra figyelj inkább, nehogy kisodródj egy kanyarban. Az élet szép, így próbálj hozzáállni, amennyiben ugyanis beleveszel a bosszankodásba, abban az esetben előbb-utóbb bevonzod a vihart is, amely felboríthat mindent. Csak nyugodtan, higgadtan gondolkodj, abból nem lehet baj!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

A hét utolsó napján egy bizonyos szituációban olyasmi csúszik ki a szádon, amit gyakorlatilag azonnal meg is bánsz. Mivel azonban senki nem tökéletes, mindenkinek vannak rosszabb napjai, épp ezért ne morfondírozz rajta sokat, próbálj javítani a helyzeten, amennyire csak lehet. Ismerd el és merd hangosan kimondani, hogy hibáztál, hisz az sokat javíthat a dolgon, emellett igyekezz legközelebb elkerülni a hasonlóan kellemetlen szituációkat, változtass irányt, mielőtt a bozótos közepén találod magad, ahonnan sokkal nehezebb megtalálni a kijáratot!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A hét utolsó napján kezdesz kissé besokallni egy bizonyos feladat kapcsán, amelynek teljesítése embert próbáló kihívásnak tűnik. Amennyiben valóban úgy érzed, hogy tényleg meghaladja a képességeidet a dolog, abban az esetben ne félj meghúzni a határvonalat és bevallani, hogy ez neked egyszerűen nem megy, épp ezért nem is csinálod tovább. Igen, könnyen lehet, hogy ez az első pillanatban ijesztő lesz, ennek ellenére tekints inkább úgy a szituációra, mint egyfajta lezárási lehetőségre, amely hozzásegít ahhoz, hogy végre más feladatokban merülj el!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Szíved szerint örökre elásnál egy bizonyos történést a múltadból, hiszen ha valamire nem vagy büszke, az bizony egy a kissé sötétebb titok. A hét utolsó napján azonban kénytelen-kelletlen szembe kell nézned vele, hisz ha nem vagy elég körültekintő, akkor bizony még kellemetlen helyzetbe is sodródhatsz általa. Ne gondolkodj sokat a dolgon, vegyél egy mély levegőt és ugorj neki a megoldásnak, hisz előbb-utóbb úgy is kénytelen lettél volna megtenni. A jövőben pedig igyekezz úgy lezárni mindent, hogy később ne kopogtasson a legváratlanabb pillanatokban!

NYILAS (november 23-december 21)

Akad valaki a környezetedben, aki egyfajta púpként a hátadon mindenáron egyengetni szeretné az utadat, mintha te, magad nem lennél kompetens a saját életedben. A saját nyugalmad érdekében érdemes higgadtan lelkiállapotodban elbeszélgetned vele, s határozottan és világosan a tudtára kell adni, miért szeretnél a saját életed alakításáról te magad dönteni. Tedd egyértelművé, hogy önálló, szuverén személyként nem szorulsz mások kéretlen tanácsaira, ne bántsd azonban meg semmiképp, hisz az arrogancia és a határozottság nem feltétlenül járnak kéz a kézben!

BAK (december 22-január 20)

Régóta álmodozol egy bizonyos dologról, amire nagyon vágysz, mégis túl bátortalan vagy ahhoz, hogy a legapróbb lépést is megtedd. Attól félsz ugyanis, hogy amennyiben nagyot buksz, abban az esetben olyannyira el fogsz hasalni, hogy nem lesz erőd ismét talpra állni. Be kell azonban látnod, hogy álmodozásból és illúziókból nem lehet várat építeni, ezekből nem fogsz tudni előre lépni, a kitűzött céljaid pedig elérhetetlenné válnak. Kelj fel és járj, vagy fogadd el a sorsod, az egész kizárólag csak rajtad múlik!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

A hét utolsó napján hajlamos vagy egy bizonyos helyzetben gyorsan ítélkezni valaki felett, kissé meggondolatlanul ki is nyilvánítva a véleményedet. Ez azonban nem feltétlenül a legbölcsebb döntés, hiszen nem ismered a szituáció minden részletét, ezáltal nem tudod eldönteni, miképp foglalj objektíven állást. Amíg tehát nem vagy tisztában minden apró momentummal, addig bölcsebben teszed, ha legközelebb inkább csendes szemlélőként figyeled a helyzet alakulását, amennyiben pedig mindenképp kérik a véleményedet, abban az esetben egész nyugodtan megmondhatod, hogy köszönöd, maradnál ezúttal inkább kívülálló. Hidd el, okosabban teszed, ha inkább gondolkodsz, mielőtt állást foglalsz!

HALAK (február 20-március 20)

Egy hozzád közel álló személy nagyon komoly dologban kér segítséget a hét utolsó napján, te pedig azonnal ugrasz és teljes mellszélességgel állsz mögé, ezzel biztosítva arról, hogy mint mindig, úgy ezúttal is számíthat rád. Te vagy ugyanis az a személy az életében, aki pontosan tudja, hogy mikor kell a barátja mellett lennie, te ismered az erényeit és a rossz tulajdonságait is, mégsem élnél vissza soha ezzel a saját malmodra hajtva a vizet, ehelyett önzetlenül állsz ki érte, ha a szükség így hozza. Hálásak lehettek a sorsnak, hogy ott vagytok egymásnak!