Napi horoszkóp június 6.: az Ikrek apró botlást korrigálnak, a Bakoknak kellemes meglepetésben lehet részük

NAPI HOROSZKÓP JÚNIUS 6.

KOS (március 21-április 20)

Bizonyos személyek a tágabb környezetedben olyan szerepbe kényszerítenek, amely abszolút távol áll tőled. Ne hagyd azonban magad befolyásolni, semmiképpen ne vetkőzz ki önmagadból, s ne játssz el olyan karaktert, amelyet nem tudsz hitelesen hozni, mert az értékrendedtől igen-igen távol esik. Megvan neked a saját egyéniséged, nincs szükséged arra, hogy mások mondják meg, hogyan kell viselkedni. Ne is törődj ezzel, hisz nem érdemes feladnod az elveidet csupán azért, hogy mások szemében népszerű maradhass. Ha elfogadnak olyannak, amilyen vagy, rendben, ha azonban nem hajlandóak tudomásul venni, hogy lehet a dolgokról másként is gondolkodni, hagyd, hadd menjenek tovább a saját útjukon!

BIKA (április 21-május 20)

Valaki, akivel véleményt próbálsz cserélni egy teljesen hétköznapi dologban, úgy érzed, folyamatosan provokál és bosszant, melyet abszolút nem értesz, te ugyanis érzésed szerint teljesen korrekten állsz hozzá, épp ezért nem tudod hova tenni az illető viselkedését. Saját magad is megkímélendő, nem érdemes felülni az illető lovára, hisz pontosan az a célja, hogy kiugrassza a nyulat a bokorból, ne hagyd tehát magad felidegesíteni, egyszerűen csak engedd el és lépj tovább, a saját ügyeidre koncentrálva. Nem kell neked mindent és mindenkit megérteni, ne pazarold az energiáid arra, hogy minden áron meggyőzz embereket a saját álláspontodról, főleg olyanokat, akik sportot űznek abból, hogy felbosszantsanak!

IKREK (május 21-június 21)



Egy apró botlás lesz az, amely a mai napodat meghatározhatja, ám csak abban az esetben, ha nem tudod a helyén kezelni a problémát. Mindenkivel előfordul, hogy hibázik, de ne tulajdoníts ennek nagyobb jelentőséget annál, mint amekkorát a dolog megérdemel. Pontosan tudod, hogyan kell a csorbát kiköszörülni, még csak nincs is mások segítségére szükséged, mihamarabb állj neki tehát a hiba kijavításának! Nem olyan nagy probléma ez, hogy hatalmas lufit fújj belőle, arról már nem is beszélve, hogy minél nagyobb dobra vered a dolgot, annál nagyobb esélyed van arra, hogy másoknak is feltűnik a melléfogásod. Diszkréten oldj meg mindent és lépj tovább!

RÁK (június 22-július 22)

Noha karnyújtásnyira vagy a céltól, valami erőteljesen hátráltat, mi több visszahúz. Érdemes végiggondolnod, mi az oka annak, hogy nem nem megfelelően tudsz haladni, s mit kellene tenni ahhoz, hogy megtehesd az utolsó lépéseket. Amennyiben nem találod a hibát, kérj segítséget, ne vesztegesd az idődet arra, hogy hosszan elmélázol azon, hol kerülhetett porszem a gépezetbe. Nem szégyen az, ha tanácsot kérsz valakitől, aki nálad tapasztaltabbnak számít, senki nem mondta ugyanis, hogy egyedül kell megbirkóznod a feladattal. Ne aggódj, ettől még ugyanúgy a te érdemed lesz az eredmény, a dicsőséget senki nem fogja elvenni tőled!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)



Akad valaki a környezetedben, akinek legidegesítőbb tulajdonsága az, hogy szeret a bolhából elefántot csinálni csak azért, hogy öt perc hírnevet kaphasson, még akkor is, ha bármiféle negatív dologról van szó. Mivel azonban neked rengeteg ellenérzésed van ez ügyben, épp ezért mielőtt belerángatna bárminemű kellemetlen helyzetbe az illető, érdemes nyíltan és őszintén a tudtára adnod, hogy nem szeretnél eszközként szolgálni az ő hírnevéhez és ahhoz, hogy a fejeden ugrálva jusson magasabbra, minél szélesebb körben hírt adva magáról. Mivel az eszközei nem a legtisztességesebbek, nem is kell a saját értékrended kettétörnöd ahhoz, hogy neki megfelelj. Járd a saját utad, minél távolabb tartva magad az ilyen természetű emberektől!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)



Hétvégére elég sok tennivaló szakadt a nyakadba, így esélyed sincs feltett lábbal jégrémet majszolni, s kifelé bámészkodni az ablakon. Mivel azonban hétvége van, valahogy még sincs elég akaraterőd, mégis meg kell ráznod magad és fogyasztható eredményt produkálni. Hidd el, mások is úgy gondolják, hogy jó lenne egyszerűen lazítani, de ha nem szeretnéd, hogy rád omoljon a sok katyvasz, jobb lesz, ha nagyobb sebességre kapcsolsz, s nekiindulsz a hegynek. Majd a sikeres csúcstámadás után ráérsz jégkrémet majszolni!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)



Ma különösen nagy szükséged lesz a kivételes problémamegoldó képességedre, olyan helyzet adódik ugyanis, ami hatékony, gyors, mégis átgondolt beavatkozást igényel tőled. Ezzel olyan katasztrófát előzhetsz meg, aminek komoly következményei lehetnének rád és a környezetedre nézve is. Éppen ezért vesd be minden tudásodat és tapasztalatodat, s magabiztos, határozott fellépéssel oldd meg a problémát. Bízz magadban és abban, hogy meg tudod csinálni. Ne ess kétségbe az első akadályt látva, mert most nincs erre időd! Majd utána ráérsz végiggondolni, hogy tulajdonképp mit is kockáztattál!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Egy határidőre elvégzendő feladattal akadsz meg a mai napon, s fogalmad sincs, mit tegyél, hogy végre pontot tehess az ügy végére. Mivel ez a dolog a te képességeiden ezúttal túlmutat, épp ezért érdemes keresned egy olyan személyt valahol a közeledben, aki rendelkezik annyi tudással és tapasztalattal, hogy átsegítsen téged ezen az akadályon. Ne feledd majd a közreműködését megköszönni neki, és említsd meg a feletteseidnek, hogy a siker nem csupán a te érdemed volt, így tudni fogják, mi az, amit még nyugodtan rád bízhatnak, és mi az, ami már túl nagy falat a számodra!

NYILAS (november 23-december 21)



Jó szándékkal veszed a kezedbe az irányítást egy bizonyos üggyel kapcsolatban, a nagy segíteni akarásod azonban visszájára fordul és mégsem úgy sül el a dolog, ahogyan azt eredetileg szeretted volna. A nagy bukást elkerülendő gyorsan és hatékonyan kell reagálnod ahhoz, hogy ne zúduljon az egész a nyakadba. Mivel pontosan tudod, hogyan oldd meg legegyszerűbben a problémát, nem tart sokáig az sem, hogy átvágd a gordiuszi csomót. Vesd be minden tudásodat és eddig megszerzett tapasztalatodat, mindeközben vállald azt is, hogy hibáztál. Ne aggódj, mivel te is halandó ember vagy, belefér a tévedés lehetősége!

BAK (december 22-január 20)



A mai nap kifejezetten kellemes meglepetéseket tartogat számodra, olyan emberbe botlasz ugyanis bele, aki iránt már az első pillanatban komoly vonzalmat érzel. Szinte megmagyarázhatatlan számodra, hogyan történhetett ez meg, ugyanis híresen racionális gondolkodású embernek ismernek, aki a legkevésbé sem hajlamos álomvilágban élni, most azonban érdemes megragadnod az alkalmat, hiszen hosszú távon olyan, mindent elsöprő szerelmet kaphatsz, amelyre nem is mertél volna korábban gondolni. Jobban már nem is alakulhatnának a dolgok, nem igaz?

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)



Amikor a vártnál szerényebb eredmény miatt elbizonytalanodsz egy bizonyos szituációban, egy váratlan lendület lesz majd az, ami előrébb lök az úton. Régóta dolgozol már az ügyön, szinte semmi más nem létezik a számodra, csak az a cél, amit el szeretnél érni, ám az utóbbi időben azt érezted, hogy ha nem jön gyorsan a kézzelfogható siker, talán nem ez lesz a te utad, s itt kellene pontot tenni a dolog végére, és érdemes lenne új kihívásokat keresni. Ám most bebizonyosodhat a számodra is, hogy mindig érdemes kivárni, mielőtt lezársz valamit, s célszerű minden lehetőséget mérlegelni, hiszen soha nem tudhatod, mikor következik be olyan váratlan fordulat, ami átlendített a holtponton!

HALAK (február 20-március 20)



Pontosan tudod, mit szeretnél elérni, kitűztél magad elé egy fontos célt, ám abszolút mértékben tisztában vagy a határaiddal, s ez a dolog most nagyon úgy tűnik, hogy túlmutat a képességeiden, így egyelőre nem mertél nekivágni az útnak. Amennyiben azonban hagyod, hogy a félelem eluralkodjon rajtad, soha nem fogsz tudni maradandót alkotni, tehát soha nem tudsz majd igazán kiteljesedni sem. Érdemes mérlegelned, hogy továbbra is egyhelyben álldogálva álmodozol, vagy inkább erőt veszel magadon, és kellő önbizalommal felfegyverkezve belevágsz a kalandba. Hidd el, nem fogod megbánni, s ha a végső célodra gondolsz, nem is marad időd a félelmeiddel és frusztrációiddal foglalkozni!