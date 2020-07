Napi horoszkóp június 25.: a Bikákat a győzelem hajtja, a Szüzek végre nagy terhet tehetnek le

NAPI HOROSZKÓP JÚNIUS 25.

KOS (március 21-április 20)



Van valaki a környezetedben, aki rendkívülien felbosszant az élethez történő hozzáállásával, amely negatív hatással van másokra, többek között rád is. Mielőtt azonban indulatoktól vezérelve állítanád le az illetőt, próbálj higgadt maradni, ülj le és beszélj vele, hisz talán nem látja azt, hogy „nem törődömsége” mit okoz a környezetének. Igyekezz egyszerű észérvekkel meggyőzni arról, ha nem változtat a gondolkodásmódján, előbb-utóbb kellemetlen szituációba keveredhet, amire sem neki, sem másoknak nincs szükségük. Ha jól kommunikálod a dolgot, biztosan találtok olyan csatornát, amely neked is könnyít az életeden és neki is felnyitja a szemét.

BIKA (április 21-május 20)

Túlságosan teljesítményorientált vagy, semmi más nem lebeg a szemed előtt, csak a győzelem és a mindenki felett aratott diadal. Erre akár a saját egészséged kockáztatásával is hajlandó vagy, amely azonban ezúttal megbosszulja önmagát. A tested is jelzést küldött, hogy le kell lassítanod, hogy itt az ideje lejjebb adnod az önmagaddal szemben támasztott elvárásokból, hisz ez így nem vezet sehova. Érdemes egy kis időt adnod magadnak, pihenj, töltődj fel, hisz az egészséged nem mehet rá a céljaidra. Magadnak már bizonyítottál, a környezetednek pedig sokkal fontosabb, hogy összeszedettnek, lelkileg harmonikusnak és egészségesnek lássanak, mintsem hogy állandó jelleggel téged ünnepeljenek! Mérlegelj, mi a fontossági sorrend számodra!

IKREK (május 21-június 21)



Van valaki a környezetedben, aki mindenáron a bizalmadba akar férkőzni, minden eszközt felhasznál arra, hogy a titkaidba és a privát szférádba lásson, mindezt anélkül, hogy tudná, te abszolút tisztában vagy vele, mi a célja. Mielőtt még belekezdenétek a macska-egér játékba, igyekezz felnyitni a szemét és elmondani neki, hogy pontosan tudod, mit szeretne és neked is van egy magánéleted, amelyet azzal osztasz meg, akit alkalmasnak és érdemesnek találsz rá. Ügyelj arra, hogy ne bántsd meg semmiképp, hisz ugyan dúlnak benned az ellenérzések, mégis ha most hagyod, hogy elragadjon a hév, később magyarázkodhatsz neki. Csak világosan és érthetően fogalmazz, abból nem lehet baj!

RÁK (június 22-július 22)

Görcsösen próbálsz meggyőzni valakit egy bizonyos dologgal kapcsolatban, ő azonban láthatóan nem vevő a mondanivalódra. Mivel ez a végtelen út sehova nem vezet, próbálj taktikát változtatva egy másik ösvényt keresni és olyan, számára is egyszerűen megérthető észérveket felsorakoztatni, amelyek segítségével olvashat a sorok között és megtalálhatja a maga motivációját. Ne add fel, vannak emberek, akiket hosszabb idő megnyerni, mint másokat. Ne görcsölj azonban rá a dologra, hisz minél jobban nyomulsz, annál messzebbre tolod majd magadról! Csak okosan és nyugodtan közeledj!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)



Olyasfajta szituációba kerülsz, amelyben valaki a céljai eléréséhez keresztül gyalogol mindenkin, többek között rajtad is. Még mielőtt azonban teljesen kilapítana, első felindulásodból kimondott szavaid helyett mindenképp világosan és egyértelműen tudasd vele, mennyire tisztességtelen eszközökkel próbálja megszerezni a serleget és ha kell, ebben mindenáron meg fogod akadályozni! Ne hagyd, hogy valaki ilyen módon arasson győzelmet mások felett, hisz egyrészt ez nem verseny, másrészt pedig nem ezekkel az eszközökkel lehet ma érvényesülni. Többen vagytok egy ellen, fogjatok össze, hogy mindenképp megtanulja a leckét! Az nem lehet, hogy csak úgy, büntetlenül törtessen előre, mintha senki más nem létezne rajta kívül!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)



Olyan emberek vesznek körül, akik általában hűbele Balázs módjára mindenbe gyorsan belekezdenek, összecsapva a rájuk bízott feladatokat pont azért, hogy mihamarabb szabaduljanak. Így azonban az esetek döntő többségében bajba kerülnek, melyből te rángatod ki őket. Épp ezért eljött a pont, amikor be kell látnod, hogy roppant fárasztó mindig mindenkinek a háta mögött állni és rohanni a segítségükre, amennyiben bajba kerülnek. Ne vegyél ekkora felelősséget a nyakadba, hisz a te életedben is egy örök nyomás lesz folyamatosan készenlétben állni. Mindenki vállaljon felelősséget önmagáért, így te is nyugodtabb leszel és a békesség is megmarad!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)



Valami, amin régóta dolgozol, nem úgy sikerül, ahogy azt korábban elképzelted, sokkal nagyobb eredményt vártál ugyanis tőle. Emiatt eléggé elkeseredett vagy, fogalmad sincs, hol rontottad el, hogy vajon lehet-e még változtatni és jobb irányba terelni a dolgot. Ne add fel elsőre, vond le a megfelelő konzekvenciát, adj hálát a sorsnak, hogy újabb leckét sodort az utadba, megtanítva arra, hogyan kell legközelebb ehhez hasonló szituációban cselekedni, hibátlan eredményt produkálva. Keress új kihívásokat, olyasmikbe vágj bele, amiknek teljesítéséhez megvan benned a megfelelő tapasztalat, hogy ezután a negatív élmény után egy pozitívabbal gazdagodhass!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Bár nem terveztél mára különösebben nagy felelősséggel járó feladatot, mégis komoly kihívással kell szembenézed. Ne ijedj meg a feladattól, hisz megvan benned az elvárt eredményhez szükséges tudás és tapasztalat, így tehát mihamarabb rugaszkodj neki, minden részletet figyelembe véve igyekezz magabiztosan helytállni. Hidd el, ha odafigyelsz, olyan teljesítményre leszel képes, amihez keveseknek van tehetsége. Hidd el, sokkal nyugodtabb lelkiismerettel adhatod át magad a pihenésnek, ha mindennek sikerül pontot tenned a végére!

NYILAS (november 23-december 21)

Egy számodra fontos, az életedben abszolút példaképként szereplő személy felnyitja a szemed egy bizonyos helyzetben, amely egészen kivételes eredményt hozhat. Ezzel, ha lehet, még nagyobbra nőhet az illető a szemedben, hálás lehetsz neki, hisz az ő segítsége nélkül könnyen lehet, hogy belefulladtál volna az egészbe. Mindenképp mutasd ki felé, hogy mennyire értékeled a segítségnyújtást és ha bármiben tudod őt segíteni a jövőben, nyugodtan számíthat rád.

BAK (december 22-január 20)



Akad valaki a környezetedben, aki gyakorlatilag arra használ fel, hogy könnyítsen a lelkén, normál hétköznapokon abszolút nem jelentkezik, akkor azonban, ha kalamajkába kerül vagy megbántva érzi magát, azonnal felkeres. Igen, ezt hívják kihasználásnak, neked pedig egyáltalán nem kell eltűrnöd, hogy valaki eszközként használjon valamire. Ne hagyd magad, határozottan hozd az illető tudtára, hogy nem egy mozgatható bábu vagy a játéktáblán. Ne legyen emiatt lelkiismeret furdalásod, hisz semmi olyat nem teszel, ami égbekiáltó bűnnek számít!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Mások miatt kerülsz kellemetlen helyzetbe, mely magyarázkodásra kényszerít, úgy érzed, mindenképp tisztáznod kell magad, nem hagyhatod, hogy egy ilyen ügy befolyásolja a rólad kialakított képet az mások szemében. Szedd össze a gondolataid, állj a sarkadra és mindenkivel tudasd, mi áll a háttérben. Ne legyél nagyon indulatos emiatt, hisz az életben előfordulnak ilyenek, amikor az ember akarva-akaratlanul szorul a sarokba. Ezek csak erősebbé és határozottabbá tesznek, épp ezért próbálj úgy tekinteni a helyzetre, hogy ebből is csak tanulhatsz!

HALAK (február 20-március 20)



Hosszú utad a végéhez közeledik, régóta dolgozol egy számodra különösen nagy jelentőséggel bíró ügyön, amelynek végén ott vár a siker és a csillogás. Ez az egyetlen dolog motivál, elfogyott ugyanis belőled minden kitartás, energiaraktáraid is kezdenek kifogyni, így roppant nagy elégedettséggel tölt el a tudat, hogy nincs már sok hátra. Most azonban a cél előtt néhány méterrel semmiképp nem szabad lassítanod, keress olyan kapaszkodót, amely még egy utolsó lendületet adhat és úgy tudsz elrugaszkodni, hogy legközelebb a célvonalon túl érhess földet. Menni fog, csak legyen benned még egy kis szufla, utána nyugodtan dőlhetsz hátra, bezsebelve azt, amiért olyan régóta dolgozol! Hajrá!