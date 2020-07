Napi horoszkóp június 2.: a Bikák váratlan akadállyal küzdenek, a Rákokra új kihívások várnak

NAPI HOROSZKÓP JÚNIUS 2.

KOS (március 21-április 20)

Valaki a közvetlen környezetedben olyannyira a lelkedbe gázol a hozzád intézett mondatokkal, hogy szíved szerint soha többé nem állnál szóba vele. Nem érdemes azonban sokáig tartanod a haragot, azt azonban mindenképp érdemes elmondanod neki, hogy érzésed szerint jogosan haragszol, hisz megbántva érzed magad. Ha fontos vagy az illető számára, akkor tisztázhatjátok a helyzetet, amennyiben nem, úgy nem el kell engedned, hisz ha csak haragot táplálsz felé, az sem neked, sem a kapcsolatnak nem jó. Aki menni akar, arra rá kell adni a kabátot!

BIKA (április 21-május 20)



Nagyon pontosan kiszámítottál mindent, sokat fáradoztál azért, hogy a körülmények ideálisak legyenek ahhoz, hogy teljesen simán végigmenj az akadálypályán. Most azonban mégis úgy tűnik, hiba csúszott a számításaidba, olyan váratlan történések befolyásolják ugyanis a helyzetet, amelyek gyors és hatékony beavatkozást igényelnek. Ez is azt bizonyítja, hogy nem mindig lehet a matekra alapozni mindent, hisz vannak bizonyos dolgok, amelyeket bármennyire is szeretnél, egyszerűen nem tudsz befolyásolni. Próbálj globálisan tekinteni a dolgokra, ne csak részleteket láss, hisz így csupán csak részeredményeket fogsz tudni felmutatni!

IKREK (május 21-június 21)

Egészen idáig vártál a megfelelő alkalomra ahhoz, hogy valami olyasmibe kezdj, amiben nem érzed magad elég tapasztaltnak ahhoz, hogy magabiztosan, gond nélkül teljesíthess. Mivel azonban a körülmények nem annyira ideálisak számodra, nem mersz belevágni még most sem. Ne arra figyelj azonban, hogy milyenek a körülmények, ez van most adva, ebből kell a legjobbat kihoznod! Igyekezz összeszedni minden bátorságod és ne félj elindulni az úton! Meglátod, menni fog, mint a karikacsapás!

RÁK (június 22-július 22)

A mai nap a vártnál jóval több kihívást tartogat, amely számodra abszolút motiváló, annyi erőt érzel ugyanis magadban, hogy akár a tengert is átúsznád. Érdemes azonban beosztanod az energiákat, hisz nem tudhatod, melyik feladat mennyit vesz ki belőled, tartalékolj tehát, nehogy a hegycsúcs meghódítása előtt fogyjon el belőled a szufla. Ha megoldáscentrikusan gondolkodsz, a nap végén a teraszon ücsörögve, egy pohár bor társaságában nagyon büszke leszel majd magadra. Hajrá!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)



Kezded elveszíteni a türelmed egy bizonyos dologgal kapcsolatban, úgy érzed, teljesen feleslegesen futod a köröket, abszolút semmi előrelépés nem történik, ez pedig kezdi a tűréshatárodat komolyan feszíteni. Mielőtt azonban földhöz vágsz mindent, kapirgáld elő az utolsó szuflát is és lendülj neki a dolognak. Hidd el, a nap végén az lesz a legfontosabb, hogy nyugodt a lelkiismereted, hisz minden tőled telhetőt megtettél. Ne feledd: a siker nem adja olyan könnyen magát!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Bármiféle dologba vágod a fejszéd, szükséged van arra, hogy mások motiváljanak, hogy elismerjék a munkád, minden egyes esetben mintegy visszaigazolásra vágysz, hisz ez ad erőt és lendületet a továbblépésre. Ezúttal azonban valahogy nem jön visszaigazolás, ami erőteljesen elbizonytalanít, azt gondolod, talán nem ez a te utad, lehet, hogy hagynod kellene és másféle utakat kellene keresned. Ha azonban mindig arra vársz, hogy a környezeted mit szól, ha minden alkalommal támogatásra vársz, nem-igen fogsz tudni egyről a kettőre haladni, csak azért ugyanis, mert nem vesznek körül pom-pom lányok a verseny alatt, attól még egyáltalán nem biztos, hogy nem tudod teljesíteni a távot! Bízz magadban és ne másokra alapozz!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)



Nem várt eredményt hoz valami, amibe nem olyan régen kezdtél bele, ez rendkívüli büszkeséggel tölt el, hisz nem gondoltad volna, hogy ilyen gyorsan kezdheted learatni a babérokat. Ne feledd azonban, ez csupán részeredmény, ettől a teljes siker még abszolút nem garantált, épp ezért ne engedd, hogy elvakítson és annyira magabiztossá tegyen, hogy azt hidd, máris zsebedben van a teljes siker. Csak szerényen törd az utad ésszel, ne erővel!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Túl sok energiát fektetsz egy olyan dologba, amelyről egyáltalán nem garantált, hogy sikerre is fogod tudni vinni. Ügyelj arra, hogy ne minden figyelmed és erőd ebben vesztegesd el, próbálj megtartani egy egészséges szintet, mert így nem marad majd más dolgokra sem időd, sem energiád. Természetesen teljes erőbedobással küzdhetsz, hisz maximalista vagy, ám észre kell venned azt is, hogy meddig érdemes menned, meddig látsz még perspektívát a dologban. Amennyiben feleslegesnek ítéled meg az érte futott köröket, inkább zárd le és kezdj olyan dolgokba, amelyekben reális sikert látsz!

NYILAS (november 23-december 21)

Mindenáron szeretnél valakinek segíteni, úgy gondolod ugyanis, szívesen venné, hisz szemmel láthatóan megakadt a jelenlegi helyzetében. Nem érted azonban, miért nem ragadja meg az alkalmat, hisz te pontosan tudod a megoldást, valami oknál fogva azonban mégsem ugrik ki a bőréből. Egy dolgot mégse feledj: az, amit te megoldásnak hiszel, nem biztos, hogy mást is kiránt a kátyúból. Ne nyomulj tehát a megoldókulcsoddal, hisz abszolút nem garantált, hogy beleilleszthető minden helyzetbe. Csak óvatosan, tapintatosan igyekezz közeledni és csak akkor segíts, ha igény akad rá, ellenkező esetben spórolj az energiáiddal!

BAK (december 22-január 20)



Úgy hozza a helyzet, hogy egy bizonyos ügyben neked kell fehéret vagy feketét mondanod, amihez nem-igen vagy hozzászokva, hisz hatalmasnak tartod a felelősséget, amit a nyakadba kapsz, mintegy hidegzuhanyként. Ne ijedj meg a feladattól, hisz olyan értékrendet képviselsz, amellyel rossz irányba biztosan nem fogod befolyásolni az ügy kimenetelét, ezen kívül mindenki csak benned bízik. Nyilván nem véletlenül adnak ennyire a szavadra, korábban ugyanis már bizonyítottad rátermettséged és határozottságod. Most se félj kiállni amellett, amit képviselsz!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)



Olyannyira befolyásolható vagy, hogy ha valaki negatív kritikával illet, hajlamos vagy arra, hogy akár a helyzet közepén hátat fordíts neki és új dolgokba kezdj, egészen addig, amíg nem akad valaki, aki elismer és pozitív vélemény alkot rólad. Így azonban elég sok, befejezetlen ügyed van, hisz a biztonság kedvéért ugyan nyitva hagytad a kérdést, ám szinte biztosan nem fogod elővenni őket még egyszer. El kellene tehát döntened, mi a fontosabb számodra: az, hogy mások mit gondolnak rólad, vagy az, hogy sikereket érhess el. Ne engedd, hogy mások véleménye ennyire mérvadó legyen számodra!

HALAK (február 20-március 20)

Szorult helyzetében valaki mentőövként használ, ami számodra kifejezetten imponálóan hat. Segíteni mindig nemes dolog, azt azonban ne feledd, rengetegen utaznak arra, hogy saját lustaságuk okán rád testáljanak bizonyos feladatokat, amik az átlagnál eggyel bonyolultabbak. Szelektálj tehát, hogy ki az, akinek segítő jobbot nyújtasz, mert valóban segítségre szorul és ki az, aki sportot űz abból, hogy téged dolgoztasson. Hidd el, attól nem leszel kevésbé jó lélek, ha időnként felismersz helyzeteket és mersz nemet mondani néhány embernek!