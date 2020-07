Napi horoszkóp június 19.: a Bikák nagy lehetőséggel élhetnek, a Rákok titokzatos rejtélyről ránthatják le a leplet

NAPI HOROSZKÓP JÚNIUS 19.

KOS (március 21-április 20)



Mivel mihamarabb szeretnéd átadni magad a hétvégének, ezért elképesztő tempót diktálsz, azt gondolod ugyanis, ha csak egy pillanatra is megállsz, minden elúszik és garantáltan nem tudod tartani a tervezett befejezni őket. Minél gyorsabban igyekszel azonban letudni a mai napot, annál kevésbé tudsz megfelelően koncentrálni és használható eredményt produkálni, így érdemes mérlegelned, hogy lassítasz – jóllehet, hogy ebben az esetben kicsivel később végzel –, vagy fel sem nézel, csak rohansz előre, de akkor nagy valószínűséggel előbb-utóbb elesel és kezdhetsz mindent elölről. Olyan munkát igyekezz kiadni a kezedből, hogy a hétvége alatt ne gyötörjön a lelkiismereted!

BIKA (április 21-május 20)



Felkínáltak egy lehetőséget, te pedig mindenféle habozás nélkül mondtál igent rá. Az első lépéseknél azonban rá kell jönnöd, hogy igen nagy falatot kell megrágnod ahhoz, hogy elfogyaszd az egészet. Mielőtt azonban futásnak erednél, szedd össze magad, állj meg stabilan a két lábadon és bátran menj neki a feladatnak. Hidd el, ha sikerül a kishitűséget levetkőznöd, rögtön olajozottabban működik majd a gépezet. Úgy állj hozzá, hogy ebből a küldetésből csakis nyertesen jöhetsz ki, ha mást nem szerzel, legalább tapasztalattal gazdagabb leszel.

IKREK (május 21-június 21)



Hosszú ideje küzdesz a trójai falóval, egyre fogynak a tartalékaid, ám mivel abszolút jellemző rád a harciasság, egyetlen percre sem adnád fel. Alapvetően ez a tulajdonság hatalmas erény, mindenképp érdemes küzdeni addig a pontig, amíg azt látod, hogy van értelme, hogy nem jár nagyobb áldozatokkal, mint amekkora haszonnal. Amennyiben azonban az a megérzésed, hogy ez már tőled is túl sokat kíván, abban az esetben mérlegelj, megéri-e a hatalmas áldozat. Hidd el, nem szégyen belátni, te mindent megtettél, ami az erődből telt, ne furdaljon semmiféle lelkiismeret. Ez esetben zárd le mihamarabb a dolgot és lépj tovább!

RÁK (június 22-július 22)

Akad valaki a környezetedben, aki nagyon titokzatos, már-már izgalmas számodra is, mi lehet a célja, épp ezért megfordul a fejedben, hogy utánajársz a nagy rejtélynek. Ez azonban nem biztos, hogy bölcs döntés, hisz bajba is sodorhatod magad, illetve kellemetlen helyzetbe is kerülhetsz miatta. Épp ezért nem feltétlenül érdemes nagyobb energiákkal abba fektetned, hogy lerántsd a leplet, hisz a végén még neked kell majd magyarázni a bizonyítványodat. Vannak dolgok, amikbe nem túl bölcs dolog beleavatkozni, jobb ha te is távol maradsz tőlük.

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A megfelelő hozzáállással sikerül valami olyasmit elérned, amelyről az első pillanatban egyáltalán nem hitted volna, hogy valaha elérheted. Ne légy kishitű önmagaddal szemben, merj hinni abban, hogy rendelkezel annyi tudással és tehetséggel, hogy nem okoz gondot egy nagyobb falat megrágása sem. Ez a szituáció az elért eredménnyel most egy tökéletes bizonyíték arra, hogy ha bízol abban, amit csinálsz és a megfelelő időben a megfelelő helyen cselekszel úgy, ahogy a helyzet megkívánja, szinte teljesen biztosan zsebelheted be a sikert! Csak így tovább, ez a profizmus!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)



Nagy izgalommal nézel a mai nap elé, hisz a hét utolsó munkanapján igazán kellemes kikapcsolódási lehetőség adódik. Időnként neked is szükséged van arra, hogy feltöltődj, s néha kell valami, ami megszínesíti a mindennapokat. Használd ki az alkalmat, mert valószínűleg maradandó élményben lehet részed! Hidd el, a szokásos tennivalóid megvárnak, a rutinfeladatokat ugyanúgy el kell majd végezned holnap is, nem mindegy azonban, hogy lesz-e lendület a mozdulataidban, vagy csak úgy vonszolod majd magad előre, hogy azt rossz lesz nézni. Élj a mai nap kínálta lehetőséggel, s akkor a holnap is könnyebbnek tűnik!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Akad valaki a környezetedben, akiben kifejezett rosszindulatot vélsz felfedezni a társaival szemben, ezért mindenki kerüli a társaságát, nincsenek barátai vagy szimpatizánsai. Ő viszont tökéletesnek, egyenesnek és őszintének érzi magát, miközben az önkritikát abszolút nem ismeri. Ezért nem is érti, miért a vele szembeni ellenszenv, s emiatt megpróbál többet között téged is kérdőre vonni. Ne titkold a véleményedet, kulturált formában nyugodtan mondd el, miért nem szeretik az illetőt, hisz elképzelhető, éppen ezzel tudod ráébreszteni arra, hogy nem véletlenül van mélyponton a népszerűségi indexe. Hidd el, sokkal jobb az egyenes út, szóval ne köntörfalazz csak azért, hogy elkerüld a kellemetlen szituációkat!

SKORPIÓ (október 24-november 22)



A hét utolsó munkanapján váratlan szituációk sodornak magukkal, hirtelen minden fronton 100 %-os formát nyújtanod úgy, hogy azon senki ne találhasson kifogást. Kész szerencse, hogy szereted a kihívásokat, így ezt a helyzetet is élvezni fogod, ami könnyen lehet, hogy már neked is sok, de hidd el, menni fog. Motiváció kérdése az egész, elszántságban pedig nincs benned semmi hiány. Ha a végén visszatekintesz a mai napra roppant elégedett leszel a teljesítményeddel és nyugodt lelkiismerettel adhatod át magad a hétvégének!

NYILAS (november 23-december 21)

Nagyon dolgozol egy számodra fontos dolgon, de úgy tűnik, valaki mindent megtesz azért, hogy akadályozza minden egyes lépésedet. Ez az első pillanatban rendkívülien felbosszant, ha azonban lehiggadsz és tudsz indulatok nélkül gondolkodni, rájöhetsz, hogy mi a célja ezzel. Nem érdemes egy adok-kapokba belemenned, egyszerűen csak tudasd vele, hogy pontosan tudod, mi a terve, és mivel te ragaszkodsz a terveidhez, minden tőled telhetőt megteszel majd, s bizony hajlandó vagy felvenni a kesztyűt és ringbe szállni az illetővel az érdekeidért! Ne hagyd magad, mert ha valaki átveszi az irányítást, onnantól elúszott a hajód!

BAK (december 22-január 20)



Minden erőddel arra törekszel, hogy másokat boldognak láss, hogy te legyél az, aki mindenkinek utat mutat és fényt hoz az éjszakába. Amíg azonban másoknak egyengeted az útját, a saját céljaid megvalósítására nem marad sem időd, sem energiád. Érdemes tehát ezen a ponton elgondolkodnod azon, hogy mi a fontossági sorrend: a saját életed – vagy az, hogy mindenki másnak elrendezd a sorsát. Hidd el, azok közül, akiknek ma önzetlenül, önmagadat feláldozva segítesz, sokan nem fogják ezt viszonozni. Szóval egyáltalán nem biztos, hogy amennyiben úgy hozná a helyzet, hogy szükséged lenne rájuk, ott állnak majd mögötted. Épp ezért szelektálj és csak azoknak segíts, akikre majd te is számíthatsz, ha úgy adódik!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)



Régóta álmodozol valamiről, ami pillanatnyilag elég távolinak tűnik, s nem nagyon tudod, hogyan érhetnéd el a célodat komolyabb erőfeszítés nélkül. Minél tovább morfondírozol azonban ezen, rá kell jönnöd, hogy kényelmesen üldögélve nem jutsz semmire, ezért most érdemes felkelned. Rázd meg magad, s indulj el. Szinte biztosan nagyon fárasztó út vár rád, ami nem kevés áldozattal jár majd, de ha valóban úgy gondolod, hogy szeretnéd megvalósítani a terveidet, ne habozz tovább. Hiszen fejben mindent összeraktál már, csak a kivitelezés hiányzik. Merj tenni a jövődért, hogy később aztán nyugodtan élvezhesd a munkád gyümölcsét!

HALAK (február 20-március 20)

A mai napot előzetes terveid szerint -mintegy a hétvégét előrehozandó- a pihenésnek szentelnéd, ezért nem is terveztél a hét utolsó munkanapján semmiféle világmegváltó dologba kezdeni. Ne is pazarolj felesleges energiákat arra, hogy feljebb mássz a hegyen, egyszerűen csak találj ki olyan csajos programot, ami kikapcsol, feltölt és kizárólag rólad szól. Hidd el, hosszútávon a legjobb befektetés!