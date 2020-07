Napi horoszkóp július 14.: a Bikák csapatban is megállják a helyüket, a Rákok végre rátalálnak a lelki békéjükre

NAPI HOROSZKÓP JÚLIUS 14.

KOS (március 21-április 20)

A mai napon olyasfajta felelősséggel járó feladatot kapsz, amivel az első pillanatban nem igazán tudsz mit kezdeni, nem fűlik ugyanis a fogad ekkora falatokhoz. Mivel azonban ez nem egy eldöntendő kérdés, épp ezért nincs us más választásod, mint beleállni a helyzetbe és tudásod legjavát használva olyan sikereket elérni, amitől másoknak tárva marad a szájuk. Arra azért érdemes ügyelned, hogy végig a kezedben legyen az irányítás és urald a helyzetet, ellenkező esetben futhatsz az eredmény után!

BIKA (április 21-május 20)

Lehetőséget kapsz arra, hogy csapatban is kamatoztasd a tudásod, olyasféle feladatot kapsz ugyanis, amelyhez elengedhetetlen a másokkal történő együttműködés. Ez tehát egy kivételes alkalom, amikor bebizonyíthatod, hogy mekkora csapatjátékos vagy, próbáld megosztani az ötleteidet, bontakoztasd ki nyugodtan a kreativitásod és meglátod, olyasmi sülhet ki a dologból, amely kifejezett elismerést vált majd ki a környezetedben! Az minél súrlódásmentesebb együttműködés érdekében engedd, hogy mindenki szóhoz jusson és kivehesse a részét a sikerből!

IKREK (május 21-június 21)

Olyannyira felgyorsultak körülötted az események, hogy nem győződ kapkodni a fejed, azt sem tudod, mire figyelj, hogy el ne veszítsd a fonalat. Mielőtt azonban teljesen belegabalyodnál az egész pókhálóba, igyekezz logikusan végiggondolni, hogy mivel kellene kezdened és mi az, ami várhat még, hisz ha később veselkedsz neki, akkor sem ég porig a ház. Próbálj a lehető leghatékonyabban gondolkodva, a legrövidebb úton mindent egymást után megoldani. Nyugi, értesz hozzá, egy profinak pedig meg se kottyan az ilyesmi!

RÁK (június 22-július 22)

Hosszú idő után ma érzed először azt, hogy senki és semmi nem hozhat ki a béketűrésből, olyan állapotba kerültél ugyanis, amelyben nem izgat, hogy mi és hogyan alakul, egyszerűen jól érzed magad a bőrödben. Nagyon fontos és hasznos ugyan a belső béke megtalálása, de arra is ügyelj, hogy kardinális kérdésekben racionális döntéseket hozz annak érdekében, hogy később ne okozzanak neked semmiféle fejtörést. Mindenképp jó, ha nem engeded magad kizökkenteni ebből az állapotból, ám érdemes a szemed nyitva tartani!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Teljesítményorientáltságod miatt roppant módon rá tudsz görcsölni bizonyos célokra, ha kitűzöl valamit, egyszerűen nem tágítasz, amíg el nem éred. Így azonban többnyire csőbe szorult fejjel mész előre, miközben azokat a lehetőségeket nem látod meg, amelyek végül majd hozzá segíthetnek a célod eléréséhez. Próbálj lazítani, nem az életed múlik rajta, igyekezz mások tanácsait meghallgatni, hisz sosem tudhatod, ki és mivel segít előre az utadon. Ne siettess semmit, mert előbb-utóbb vissza fog csapni és akkor nézhetsz, hogy miért nem hallgattál a környezetedre, akik azt mondták, ne rohanj fejjel a falnak!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Úgy érzed, nyitott vagy egy új kapcsolatra, sikerült lezárnod a múltat és készen állsz a továbblépésre. Nem érdemes azon túlzottan görcsölnöd, hogy megtaláld életed párját, hisz létezni csak párkapcsolatban lehet, sokkal inkább érdemes időt adnod magadnak és nem hajtani a lovat, hisz ez nem verseny. Minél inkább hajtod a szerelmet, annál nagyobb az esélye, hogy rosszul választasz és mellé nyúlsz, épp ezért lazíts, flörtölj, de ne ugorj bele az első szembejövő karjaiba! Van időd, élvezd a szingli életet, lásd meg a napos oldalt, hisz az egyedüllétnek nem csak árnyoldalai vannak!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Nem kis célt tűztél ki magad elé, amelynek eléréséhez egy kicsivel több önbizalomra és bátorságra van szükséged. A jelenlegi helyzetedben ugyanis muszáj bevállalósabbnak lenned, hisz ha mindig a tetteid következményeitől való rettegés határozza meg az útirányt, soha nem fogsz tudni egy méternél többet megtenni. Merj felállni és megtenni az első lépéseket, hidd el, minden jön majd magától. Hagyatkozz a hetedik érzékedre és tegyél meg mindent azért, hogy elérd a kitűzött céljaidt! Nincs lehetetlen, csupán hinned kell magadban!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Akad valaki a környezetedben, akivel kapcsolatban úgy érzed, hosszabb ideje elbeszéltek egymás mellett, nem érti a mondanivalód, így nem is fogtok tudni közös nevezőre jutni. Mivel azonban ez így, ebben a formában meddő vita közöttetek, ezen a ponton érdemes leülnötök és higaddtan, de alaposan átbeszélni mindent, ami a hézagot okozhatja, hisz máskülönben nem fogtok tudni előrelépni sem. Mivel a jelenlegi állapot csupán idővesztegetés, ezért mihamarabb igyekezz megértetni az illetővel a saját álláspontod, miközben nyitott vagy az ő véleményére is, hisz korántsem biztos, hogy te vagy az, aki hibátlanul gondolkodik ezügyben!

NYILAS (november 23-december 21)

Az utóbbi időben azt vetted észre, hogy valaki folyton befolyásolni próbál és te túl gyenge vagy ahhoz, hogy önmagadért kiállva nemet mondj bármire. Noha roppant módon frusztrál a dolog, mégsem érzed magad elég határozottnak magad ahhoz, hogy kiállj és a saját értékrended képviselve olyan döntéseket hozz, amelyek saját akaratod fészkéből származnak, nem pedig mások elvei szerint, őket boldoggá és elégedetté téve hozol meg. Ne feledd: a saját sorsod csak és kizárólag Te, magad tudod kovácsolni, így tehát az is csak a te kezedben van, hogy rálépsz e a saját utadra, vagy inkább mások árnyékaként kullogsz valahol hátul. Egy próbát megér, hogy kitörj és végre hallják a hangod az emberek!

BAK (december 22-január 20)

Olyasfajta nyomás alól sikerül végre felszabadulnod, amely régóta nehezítette meg az életed, szinte rátelepedve a közérzetedre is. Épp ezért most rendkívülien megnyugtat a tudat, hogy egy darabig biztosan nem lesznek emiatt álmatlan éjszakáid, nagy megkönnyebbülésssel zárod le a dolgot. Most egy kicsit lazíts, de ne eressz le teljesen, hisz a hétnek még csak a második napjára ébredsz, és rengeteg tennivaló akad, ami megoldásra vár. Végy tehát egy nagy levegőt és rugaszkodj neki mindannak, amit célként tűztél ki!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Olyan helyzetbe kerülsz, amely ugyan elsőre kellemetlennek tűnik, emiatt meghátrálsz és próbálsz menekülni, ám ha egy pillanatra megállsz, észre fogod venni, hogy akár még úgy is alakíthatod az egészet, hogy az neked legyen a legkedvezőbb, ezáltal nem kell majd szégyenkezned. Mielőtt tehát felhúzod a nyúlcipőt, érdemes kicsit elveszni a részletekben, hisz csak úgy fogod tudni számodra is kedvezően alakítani a szituációt, ha a a lehető legalaposabban felkészülsz a váratlan fordulatokra is. Menni fog, ne aggódj, nem lesz baj!

HALAK (február 20-március 20)

Végre sínen van minden, úgy érzed, az életed abba az irányba tart, amelyikbe eltervezted és semmiféle akadály nem létezik, amely megállíthatna. Nagyon helyes dolog az optimizmus, ám mindenképp érdemes hideg fejjel gondolkodva olyan döntéseket hoznod, amelyek előrébb segítenek az úton, semmi olyan hirtelen lépést ne tegyél, amely miatt kicsúszhatsz a szakadék szélére. Ebben a pillanatban nem kell ugyan az eredményen görcsölnöd, de mégis érdemes odafigyelned, hisz hátra még nem-igen dőlhetsz. Egy kis odafigyeléssel azonban te magad lehetsz az, aki önerővel eléri a hegycsúcsot, hajrá!