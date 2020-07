Napi horoszkóp július 13.: a Bakok számukra fontos célért küzdenek, a Halak komoly sikert érhetnek el

NAPI HOROSZKÓP JÚLIUS 14.

KOS (március 21-április 20)

A hét első napja érdekes tapasztalásokat tartogat számodra, hisz olyasmibe kóstolhatsz bele, amirő azt gondoltad, hogy abszolút távol áll tőled. Ma azonban lehetőséged nyílik arra, hogy olyasmiben próbáld ki magad, amiben a hosszútávú jövődre nézve elég sok perspektíva rejlik. Igyekezz tehát nagy kanállal falni a dolog minden csínját-bínját, hogy amennyiben arra kerül majd a sor, könnyedén futhass neki az útnak és csukott szemmel is tudd, merre kell majd menned a siker érdekében. Elfoglalt életeben erre most mindenképp érdemes időt szánnod!

BIKA (április 21-május 20)

Fontos döntés előtt állsz, amit nem szeretnél két perc alatt meghozni, így jó ideje hezitálsz a különböző megoldásokon. Amennyiben ennyire tanácstalan vagy, mivel nem kell egyedül ekkora felelősséget a nyakadba venni, nyugodtan keress valakit a környezetedből, mondd el neki a bizonytalanság okát és hallgasd meg a véleményét. Légy azonban óvatos, csak olyan embertől kérj tanácsot, akiben teljesen megbízol, vannak ugyanis olyanok a közvetlen környezetedben, akik nem feltétlenül a te javadat akarják! Ha résen vagy, nem nyúlhatsz mellé, de fontos, hogy ne egyedül dönts, hanem más véleményt is meghallgass, hogy mások szemszögéből is láthasd a szituációt!

IKREK (május 21-június 21)

Egy hozzád közel álló személy olyan szituációban kéri ki a véleményed, amenyben neked is nagy felelősséged lehet. Mielőtt tehát bármit kimondasz meggondolatlanul, igyekezz azzal is számolni, hogy amennyiben a te útmutatásod szerint megy az illetö, később nagy felelősség terhelhet. Épp ezért vigyázz hogyan, s miként osztasz tanácsot, hisz te is bajba kerülhetsz. Nem kell minden esetben segítséget nyújtanod, ha nem érzed magadénak a helyzetet, minek akasztanál bármit a nyakadba, ha nem muszáj?!

RÁK (június 22-július 22)

A legnagyobb bosszúságodra valami, amihez óriási reményeket fűztél, az utolsó pillanatban csúszik ki a kezeid közül, ettől pedig a detonáció határára kerülsz. Mielőtt azonban a robbanás bekövetkezne, igyekezz némi higgadtságot magadra erőltetni, hisz az, hogy atomjaira hullsz, még nem nyújt vigasztalást neked. Ha sikerül megnyugodnod, gondold végig, te mit tudnál javítani annak érdekében, hogy a jövőben ne ússzon el a dolog az árral, hisz a siker rajtad is múlik. Semmi baj, legközelebb már tudni fogod, hol kell erősebben szorítani a gyeplőt!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Valakivel komoly konfliktusba keveredsz, mert nem azonos álláspontot képviseltek, emiatt pedig a vita kezd kissé elfajulni közöttetek. Nem érdemes azonban vérre menő harcot folytatni csupán azért, mert nem vagytok hajlandóak engedni a huszonegyből, sokkal több értelme lenne annak, ha közösen igyekeztek megoldani a helyzetet, így keressetek egy olyan arany középutat, ami mindkettőtök számára kedvező lehet. Igyekezz te is engedni valamennyit a saját elveidből, mert nem kell teljesen feladnod magad ahhoz, hogy intelligens módon rendezz egy vitás helyzetet!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Végre sikerül pontot tenned egy régóta húzódó ügy végére, amely rettentő boldoggá tesz, legszívesebben átölelnéd az egész világot. Itt az ideje tehát az ünneplésnek, hisz olyan teher alól szabadultál fel, amely hosszú ideje szinte már-már összepréselt. Igyekezz kikapcsolódni, a mai nap végén nyugodtan csapj a barátaiddal egy görbe estét, ereszd le a fáradt olajat és töltődj fel egy kicsit, mert a jövőben újabb kihívások várnak rád. Szép teljesítmény!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Régóta hajtasz egy számodra különös jelentőségű dolgot, egyszerűen nem vagy hajlandó tágítani mellőle még akkor sem, amikor szólnak, nem biztos, hogy ennek van értelme. El kell azonban gondolkodnod rajta, hogy érdemes-e mindenáron ragaszkodnod bizonyos célokhoz, amelyekben jól láthatóan nincs semmiféle perspektíva a jövőre nézve. Ha időben sikerül belátnod, hogy az ügyben nincs már újabb lehetőség a számodra, ideje továbblépni és új utakat keresni. Hidd el, van az az útvonal, ami a sűrű bozótos helyett egyenesen a célodig vezet majd. Az azonban, hogy megtalálod-e, csak rajtad múlik.

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Bárhogy is próbálod elhessegetni a fejedből, valaki iránt gyengéd érzelmeket táplálsz, ezt azonban mégsem mered bevallani magadnak, hisz attól félsz, ha hangosan kimondod, eleve el lesz rendelve a dolog. Mivel a múltban jónéhányszor csalódtál, nem akarod, hogy mégegyszer ki legyél szolgáltatva másoknak, abszolút te akarsz irányítani. Így azonban sajnos azzal is számolnod kell, hogy egy idő után egyedül élsz majd a saját világodban, ahol rajtad kívül senki más nem létezik, nincs kihez kötődnöd. Jobban jársz tehát, ha lebontod a felépített barikádot és feltételek nélkül mersz tenni egy lépést a boldogságod felé. Adj egy esélyt a dolognak!

NYILAS (november 23-december 21)

Ha valami fontos számodra, képes vagy elvakultan menni előre a célod érdekében, olykor-olykor a józan eszed is hátrahagyva. Ez történik veled most is, egy általad kardinálisnak vélt ügyet hajtasz, azt sem vagy hajlandó észrevenni, ha valaki jószándékkal igyekszik más irányba terelni, ennek következtében azonban előbb vagy utóbb, de kemény falnak fogsz ütközni. Mielőtt azonban ez bekövetkezhetne, igyekezz nyitottabban gondolkodni és a tiéden kívül más opciókat is figyelembe venni, hisz attól, mert odafigyelsz a körülötted élőkre, még nem jelenti azt, hogy nem fogod elérni a hegy csúcsát és nem fogsz tudni sikereket elérni. Sőt, még az is előfordulhat, hogy hamarabb leszel sikeres, mint fondolnád!

BAK (december 22-január 20)

Az utóbbi időben úgy érzed, hogy egy, a szívedhez egyik legközelebb álló barátod gondokkal küzd, ám valamiért titkolni igyekszik előtted is. neked ez egy kicsit rosszul esik, azt is pontosan tudod azonban, hogy ezúttal nem a te érzelmeid dominálnak, sokkal inkább az, hogy segítő kezet nyújt neki. Ennek érdekében igyekezz nem ajtóstul rontani a házba, próbáld meg kipuhatolni, milyen gondokkal küzd az illető és csak akkor lépj akcióba, ha a körülmények ideálisak és nem férkőzöl az intim szférájába. Igyekezz a diszkréciót megtartani és úgy segíteni, hogy az ne tűnjön erőszakos nyomulásnak!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Olyasmivel foglalkozol mostanában, ami rengeteg izgalmat rejt, viszont kockázatokban olyannyira bővelkedik, hogy folyamatosan pengeélen táncolsz. Ezt a környezeted is nagyon hamar észreveszi és mivel nagyon féltenek, minden fórumot kihasználnak arra, hogy lebeszéljenek róla, illetve megakadályozzanak abban, hogy fejjel menj a falnak. Épp ezért magyarázd el nekik, hogy minden veszéllyel tisztában vagy, de ha soha nem kockáztatsz, nem fogsz új élményekkel em gazdagodni. Időnként szükséged van az adrenalinra ahhoz, hogy a monotonitásból kicsit kiszakadva maradandót alkothass! Légy türelmes azonban, mert mindenki csak félt és a te javadat akarja!

HALAK (február 20-március 20)

A mai nap komoly sikereket tartogat számodra, olyasfajta ügyekben enelkedhetsz ugyanis ki mezőnyből, amik nemcsak számodra fontosak a karriered szempontjából, de a feletteseid számára sem elhanyagolhatóak. Büszke lehetsz magadra, hisz ezúttal is bebizonyosodott, hogy egy kis odafigyeléssel, a tapasztalataid felhasználásával olyan magasságokig juthatsz, amelyekről mások csak álmodni mernek! Szép munka!