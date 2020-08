Napi horoszkóp augusztus 9.: a Skorpiók napját a romantika határozza meg, a Halaknak a türelmet kell gyakorolniuk

NAPI HOROSZKÓP AUGUSZTUS 9.

KOS (március 21-április 20)

Ugyan az elején jóval simább és egyenesebb utat reméltél egy bizonyos ügyben, most mégis úgy tűnik, valahogy nem akarnak működni az eddig jól bevált taktikáid. Mielőtt azonban túl sokáig vesztegetnéd az időd, érdemes keresned valakit a környezetedben, akire tudod, hogy mindig számíthatsz és aki még soha nem hagyott cserben. Érdemes tőle tanácsot kérned, hisz azért mert elakadtál, még nem kell hagynod, hogy vesszen az egész. Ma semmi másra ne koncentrálj, csak a megoldásra!

BIKA (április 21-május 20)

Olyan, számodra különös jelentőséggel bíró célokat hajtasz jó ideje, amiben mások nem nagyon látják a perspektívát, ennek okán régóta továbbálltak már. Mivel egyelőre eredmény nem nagyon mutatkozik számodra sem, ideje elgondolkodnod azon, hogyha végleg nem is zárod le, de legalább jegeled egy időre a dolgot. Keress inkább olyan lehetőségeket, amelyek több sikert rejtenek magukban, ezzel pedig majd ráérsz akkor foglalkozni, amikor épp uborkaszezon van és téged megöl az unalom.

IKREK (május 21-június 21)

Valaki a közvetlen környezetedben abszolút nem számol a kockázatokkal, az sem érdekli, ha fejjel rohan a falnak és fájdalmasan pattan vissza róla. Mivel ez téged roppant módon idegesít, minden energiáddal igyekszel megóvni az illetőt a bajtól, minden percben felhívod a figyelmét a rá leselkedő veszélyekre, nagyon úgy tűnik azonban, hogy ez őt abszolút hidegen hagyja. Mivel neked ezt egy jelként kell felfognod, igyekezz kívülálló maradni, ne akarj mindenáron embereket megmenteni maguktól! Te csak magaddal foglalkozz és ne azzal, hogy hányan sorakoznak a szakadék szélén!

RÁK (június 22-július 22)

A hét utolsó napján igyekezz a pihenéssel foglalkozni, a rekkenő hőségben keress egy olyan vízparti helyet, amely nincsen túlzsúfolva, vigyél magaddal egy izgalmas regényt, egy üveg limonádét és engedd el a fantáziád. Ez a nap tökéletesen alkalmas arra, hogy mind mentálisan, mind pedig fizikailag összeszedd magad, mert holnaptól új kihívások várnak!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Sürgősen használható tanácsra szorulsz egy bizonyos helyzetben, ezért nincs vesztegetni való időd sem. Mihamarabb keress tehát a környezetedben egy olyan személyt, akinek mind a diszkréciójára, mint pedig a tapasztalatára számíthatsz. Kérj tőle tanácsot, hisz ez most nem az a helyzet, amikor el lehet lavírozni az akadályok között. Ne ess kétségbe, hallgass azokra, akik jártak már ezen az akadálypályán és akkor nem eshet nagyobb bajod!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Úgy érzed, kezd sínre kerülni az életed, a végeláthatatlannak tűnő bizonytalanság után ugyanis olyan lehetőségeket kapsz, amelyek kiránthatnak a gödörből. Ragadd meg az Élet kínálta alkalmat, hisz neked sem az a célod, hogy hosszú ideig vesztegelj egyhelyben. Hidd el, ha minden puzzle-darab a helyére kerül, az hatalmas megnyugvással fog téged is eltölteni. Addig pedig fel ne add a küzdelmet!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Mások számára kissé bizarnak tűnő álláspontot képviselsz, nem is feltétlenül nyered el ezáltal mindenki tetszését, mitöbb konfliktushelyzetbe is kerülhetsz. Amennyiben azonban az általad prezentált vélemény nem megy nagyon szembe a társadalmi normákkal, csupán kissé különbözik a fekete-fehér állásponttól, abszolút ne zavartasd magad. Nem kell azért sorakoznod vigyázállásban a dominósorban, hogy másoknak megfelelj, igenis lehet különböző a véleményed, amennyiben a te értékrendedbe bizonyos dolgok nem férnek bele!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A hét utolsó napját igyekezz a romantika jegyében tölteni, a szerelmeddel szánjátok ezt az napot egymásra, beszélgessetek, egyetek-igyatok, töltsetek minőségi időt együtt. Ugyan a rohanó és zsúfolt hétköznapokban nem mindig van lehetőségetek arra, hogy a külvilágot kizárva csak egymásra koncentráljatok, ez a nap azonban abszolút mértékben adott erre. Igyekezzetek egymásnak bizonyítani, hogy mennyire fontos egyikőtök a másiknak, fűzzétek szorosabbra a kapcsolatotokat, hisz hosszútávon csak így lehet működőképes a szerelmetek!

NYILAS (november 23-december 21)

Ugyan az esetek döntő többségében nem vered a fogadhoz a garast, mitöbb hajlamos vagy szórni a pénzt, ma azonban egy váratlan kiadás lesz az, ami meghatározhatja az anyagi helyzeted. Ne légy bosszús emiatt, hisz adódhatnak az életben olyan szituációk, amelyeket nem nagyon tudsz befolyásolni, kénytelen vagy tehát elfogadni őket. Ez most pont az a helyzet, amikor egyszerűen csak venned kell egy nagy levegőt és kiadnod a pénzt a kezedből, utána pedig igyekezz továbblépni, hisz felesleges bosszankodnod miatt!

BAK (december 22-január 20)

Az esetek döntő többségében segítőkészségedről vagy ismert, egyszerűen az éltet, hogy mindenáron megragadd mások kezét és vezesd őket az úton. El kell azonban fogadnod azt is, hogy nem mindenki szeretne támaszt a háta mögé, egyedül is el tud ugyanis boldogulni. Neked bármilyen nehéz is, el kell fogadnod, ha valaki a saját útját szeretne járni, ezenkívül pedig teljesen felesleges a hasznos energiáidat arra pazarolni, hogy mindenki kezét fogd mindenáron. Koncentrálj magadra, nem kell mások helyett taposnod az utat!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Nagyobb társaságban kirekesztve érzed magad, nem tudsz adekvát részese lenni az ott zajló beszélgetéseknek, ami abszolút elszomorít. Magadban keresed a hibát, nem érted, miért nem vevők a személyedre, kissé feldühít, hogy kiközösítenek. Mivel hosszútávon semmiképp nem tesz jót a lelkednek, ha ebben a társaságban vesztegelsz, igyekezz mihamarabb elköszönni és olyan közeget keresni, ahol értékelnek tetőtől talpig. Ne pazarold az idődet olyan emberekre, akik nem nyitottak rád!

HALAK (február 20-március 20)

Egy hosszan elhúzódó ügy az, ami jelenleg próbára teszi a türelmed, nem érted, miért nem jönnek az eredmények. Amennyiben részleteiben vizsgálva a dolgot, részedről mindent rendben találsz, sehol nincs porszem a gépezetben, akkor valószínűleg valóban várnod kell a sikerre. Vannak olyan projektek, amik nem hoznak hasznot vagy eredményt egyik napról a másikra, úgy tűnik, ez most az az alkalom. Légy kitartóbb és türelmesebb, higgy abban, hogy előbb vagy utóbb, de meg fogsz tudni mártózni a sikerben!