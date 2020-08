Napi horoszkóp augusztus 27.: a Mérlegeknek komoly terveik vannak, a Halak szeretnek a komfortzónájukon belül maradni

NAPI HOROSZKÓP AUGUSZTUS 27.

KOS (március 21-április 20)

Hosszú ideje dolgozol egy bizonyos ügyön, amelynek a felelőssége nem kicsi, pontosan tudod tehát, hogy nem sok a hibázási lehetőséged. Nem tudod eldönteni, hogy az ebből adódó tehertől fáradtál-e el jobban, avagy attól, hogy borzasztóan nagy fokú koncentrációt igényel az, hogy a lehető legjobban teljesíts. Érdemes elgondolkodnod, hogy megpihensz egy picit, mert annak nem túl sok értelme van, hogy fáradtan, a koncentráció hiányával mész előre anélkül, hogy egy pillanatra is körülnéznél. Ne menj fejjel a falnak, inkább keress most másfajta elfoglaltságot, próbálj elvonatkoztatni a jelenleg végzett tevékenységedtől és kapcsold ki az agyad. Majd akkor visszatérhetsz, ha egy kicsit töltőre csatlakoztattad magad és valamennyire ismét készen állsz!

BIKA (április 21-május 20)

Hatalmas sikerélményt okoz valami, amiért korábban egy lyukas garast nem adtál volna, már-már az is megfordult a fejedben, hogy feladod az egészet. Most azonban rendkívüli büszkeséggel tölt el az, ahogy mások elismerik a munkád, hogy mindenki veled van elfoglalva. Használd ki a sikerrel járó, öt perc hírnevet, hisz neked is jár az, hogy megmártózz a csillogásban, de ne tölts azzal túl sok időt, hogy magadat ünnepelteted, mert holnap már új kihívások várnak. Ezúttal arról is kiváló bizonyítékot kaptál, hogy mindig érdemes kitartani és hinni magadban, amennyiben ugyanis rendelkezel elegendő tapasztalattal, nem létezhet az az akadály, amit ne tudnál megugrani!

IKREK (május 21-június 21)

Valaki olyan súlyos titkot bíz rád, amelyet utólag visszagondolva egyáltalán nem szerettél volna tudni, mi több hatalmas teherként nehezedik rád. Bár a titkot nem illik másoknak elmondani, hisz akkor már nem titok többé, most mégis érdemes elgondolkodnod rajta, hogy keresel a környezetedben egy olyan független személyt, aki nem ismeri az illetőt, mégis könnyíthet rajtad azzal, hogy megosztod vele, még mielőtt összeroppansz a nagy teher alatt. Az Élet nem mindig produkál egyszerű helyzeteket, de ezzel is tudnod kell megbirkózni, hisz ettől épülsz lelkileg, ezen kívül tapasztalatszerzés céljából sem utolsó.

RÁK (június 22-július 22)

Régóta dolgozol egy számodra kiemelten fontos ügyön, mellyel kapcsolatban eddig azt érezted, hogy gyakorlatilag monoton, jól betanult mozdulatokkal mész előre, mindenféle eredmény nélkül. Most azonban ideális helyzet adódik ahhoz, hogy egy kicsit nagyobb sebességre kapcsolva, a benned rejlő tartalékokat felhasználva végre pontot tehess mindennek a végére úgy, ahogy az elején is eltervezted és ahogy szeretted volna. Épp ezért most koncentrálj és igyekezz a külvilágot kizárva oly módon befejezni, hogy a célban állva elégedett lehess az elért eredménnyel. Már csak egy utolsó, nagy levegőt kell venned, hisz méterek választanak el attól, hogy teljesíthesd a küldetést!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Dekoncentráltságodnak köszönhetően komoly lehetőség úszik el, mely miatt nagy csalódást érzel, nem tudod, mi lehetne az, ami motiválna ezen az egy dolgon kívül. Igyekezz azonban úgy tekinteni a helyzetre, mint egy kiváló leckére, amelyet ahhoz kellett megtanulnod, hogy ezután pontosan tudd, ha nekiállsz egy feladatnak, azt csakis úgy tudod teljesíteni, ha a megfelelő koncentrációval arra az egyetlen dologra összpontosítasz. A siker nem hullik magától az öledbe, neked kell kinyújtani a karod érte és tenni valamit úgy, ahogy azt az adott szituáció megkívánja. Tartsd nyitva a szemed, hogy a következő lehetőséged megragadhasd és az előző lecke tapasztalataival, összeszedetten tudj teljesíteni!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Egészen idáig rettegtél egy bizonyos dologtól, a lehető legmesszebbről igyekeztél elkerülni azt, hogy akár csak a közelébe is kerülj egy ilyen, vagy akár ehhez hasonló szituációnak. Most azonban mégis bekövetkezett és te szíved szerint azonnal futásnak erednél. Ám amennyiben kicsit megnyugszol, legyőzöd az első pillanatban eluralkodni látszó félelmed, máshogy is tekinthetsz a helyzetre. Igyekezz úgy felfogni a dolgot, hogy ez egyfajta próbatétel, melyet ki kell állnod ahhoz, hogy feljebb léphess, hogy tapasztalatot szerezhess és elmondhasd magadról, hogy akarattal győzted le a félelmed. Ne fuss el az első percben, mert még sikereket is elérhetsz azokkal a dolgokkal, amelyek eddig a mumusaid voltak!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Komoly terveid vannak, melyet nagyon logikusan fel is építettél, a legapróbb részletekig kiszámítottál mindent és készen állsz arra, hogy nekiindulj és valóra váltsd a nagy álmod. Lesznek azonban olyan személyek a közvetlen környezetedben, akik abban a pillanatban, amikor tudomást szereznek arról, mit is tervezel, minden másodpercet kihasználnak majd arra, hogy megváltoztassák a gondolkodásod, hogy lebeszéljenek a kitűzött célodról. Ne engedj a befolyásuknak, légy kemény és határozott. Ha valóban fontos számodra ez az ügy, tarts ki a végsőkig mellette! Bízz magadban, hisz most nem arra van szükséged, hogy mások higgyenek benned, itt a saját hitedre van szükség!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Alapvetően optimista embernek tartod magad annak ellenére, hogy számos alkalommal bizonyította az Élet, hogy nem mindig a terveidnek és elvárásaidnak megfelelően alakulnak a dolgok. Pozitív gondolkodásod most sem fog cserben hagyni, hisz noha az elején nem úgy tűnik, hogy valaha pontot tudsz tenni egy bizonyos ügy végére, most mégis úgy alakul a helyzet, hogy minden ideálisan rendelkezésre áll ahhoz, hogy le tudd zárni. Nagy kő eshet le a szívedről, mert egy régóta frusztráló dologról van szó, amely kifejezetten idegesített már a végére. Most szusszanhatsz egy kicsit, élvezd ki a szabadságod, ne vállalj egy darabig nagyobb felelősséggel járó feladatokat!

NYILAS (november 23-december 21)

Annyi mindent vállaltál mára magadra, hogy még te sem mered elhinni, hogy mindent sikerülhet nap végére abszolválnod. Most nincs vesztegetni való időd, hisz ha elkezdesz bizonyos dolgokon hezitálni, vagy a kelleténél több energiát fektetsz valamibe, elúszhat minden és akkor szinte garantáltan nem fogsz tudni végezni a tennivalóiddal. Igyekezz kizárni minden zavaró tényezőt és csak azokra az elvégzendő feladatokra koncentrálj, amelyeket magadra vállaltál. Ne hagyd, hogy bárki befolyásoljon, vagy hátráltasson, te csak menj abban a tempóban, amit ideálisnak találsz és amivel -önmagad ismerve- pontosan tudod, hogy időben célba érhetsz!

BAK (december 22-január 20)

Rossz előérzeted van valamivel kapcsolatban és ez kezd eluralkodni rajtad, meghatározva az egész napodat. Ha szeretnél a nyomástól megszabadulni, jobban teszed, ha utánajársz mindazon dolgoknak, amelyekkel kapcsolatban aggodalmat érzel, mert ha végre tisztán látsz, talán lehetőséged adódik arra is, hogy megelőzd a nagyobb bajt, de ehhez éremes megfelelően felkészülni a legváratlanabb fordulatokra is. Most semmiképp ne ülj tétlenül a fenekeden!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Valami, amin régóta lelkiismeretesen, teljes erőbedobással dolgozol, a mai napon végre olyan gyümölcsöt terem, amire nemcsak te lehetsz büszke, hanem a környezeted elismerését is kiváltod vele. Ez egyértelműen a te érdemed, s bátran dicsekedj el vele másoknak is, de vigyázz, mert lesznek majd olyanok, akik nem tudnak őszintén veled örülni, emiatt mindenféle gonosz dolgokat terjesztenek rólad. Neked azonban nem kell az irigyeiddel foglalkoznod, hisz pontosan tudod, hogy tisztességes úton jutottál el a célig, az pedig, hogy ez másoknak nem tetszik, legyen az ő bajuk!

HALAK (február 20-március 20)

Nem igazán szeretsz a komfortzónádból kilépni, s új helyzetekkel szembenézni, sokkal inkább biztonsági játékra törekszel annak érdekében, hogy mindig biztos lehess a sikerben. Ezúttal azonban olyan helyzet adódik, amely váratlan kihívást jelent: a feletteseidtől számodra szokatlan feladattal bíznak meg, amelynek megoldásához teljesen új utakat kell keresnek. Hidd el azonban, minél inkább remeg a lábad, annál nagyobb az esélye annak, hogy kudarcot vallasz. Ha már egy aknamezőre tévedtél, legalább okosan taktikázza. A végén majd magad is csodálkozni fogsz, hogy sokkal nagyobb volt a dolog füstje, mint a lángja!