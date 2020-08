Napi horoszkóp augusztus 21.: az Ikrek új helyzetben próbálhatják ki magukat, a Szüzek a biztonsági játékot szeretik

NAPI HOROSZKÓP AUGUSZTUS 21.

KOS (március 21-április 20)

Valaki a közvetlen környezetben olyan volumenű szívességet kér tőled, amelyről úgy gondolod, egyszerűen túl nagy áldozatokat kíván részedről, így már az első pillanatban biztos vagy abban, hogy nem szeretnél kötélnek állni. Emiatt gyötör a lelkiismeret, hisz egyrészt nem tudod, hogyan tálald az illetőnek az álláspontodat, másrészt egyfolytában azon kattog az agyad, hogy lehetséges módon te vagy az utolsó szalmaszál, amibe kapaszkodhat. Egyet azonban ne feledj: te nem eshetsz áldozatául senki gondjának, addig tudsz ugyanis takarózni, ameddig a paplanod ér, amennyiben tehát valami ekkora áldozatokat kíván, lelkiismeretfurdalás nélkül mondhatsz nemet, csakis a saját érdekedben!

BIKA (április 21-május 20)

Mára ugyan pihenést terveztél, egy váratlan program azonban keresztülhúzza a számításaidat. Mivel ez a program azonban neked is a fogadra való, így abszolút nem bánod, hogy ugrott a lehetőség a semmittevésre, szívesen ugrasz ugyanis fejest a dologba. Minden halaszthatatlan teendődet végezd azonban el, mielőtt bármibe is bele vágsz, hisz nem tudhatod, meddig húzódik a parti. Pontosan ilyennek kell lennie egy szabad pénteknek, abszolút idillien alakul tehát a napod!

IKREK (május 21-június 21)

A hosszú hétvége kellős közepén lehetőséged nyílik arra, hogy teljesen új helyzetben próbáld ki magad, ráadásul olyanban, amelyben még sohasem voltál. Zöldfülűséged hozza azonban meg a szerencsédet is, hisz úgy alakul a történet, hogy az első percben ráérzel az ízére és gyakorlatilag simán sikerre viszed a dolgot. Igazi profi vagy, aki bárhol megállja a helyét, ahol csak földet ér! Ünnepeld meg az elért eredményt, hisz a siker nem terem minden bokorban, ám te most szakítottál belőle!

RÁK (június 22-július 22)

Valamihez nagyon nem fűlik a fogad, ám hosszú hétvége ide vagy oda, mégis rábízták a feletteseid. Te pedig, ha már elvállaltad, kénytelen leszel megbirkózni a feladattal, akármilyen savanyú is a szád íze tőle. Ne engedd azonban, hogy az egész hétvégédet tönkretegye ez az egyetlen feladat, jobban teszed tehát, ha mihamarabb nekirugaszkodsz a dolognak és túlesel rajta. Hidd el, sokkal felszabadultabb leszel, ha szabad emberként élvezheted végre az életet!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Valakivel nemrégiben durván összeszólalkoztál, most pedig a büszkeséged nem engedi, hogy nyiss az illető felé és rendezzétek a nézeteltéréseteket. Amennyiben azonban fontos számodra ez a kapcsolat, nem érdemes hagynod, hogy ilyesmin elmenjen a dolog, csak mert te túl büszke vagy ahhoz, hogy békét kössön másikkal. Adj esélyt magatoknak, hisz korántsem biztos, hogy te vagy az áldozat szerepében és fixen a másik hibázott. Egyébként is, túl sok energia megy el arra, hogy mindenképp haragudj bárkire is! Lazíts és engedd közelebb magadhoz a békülni vágyókat!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Általában a biztonsági játékra törekszel, akkor vagy ugyanis nyugodt, ha körülötted minden kiszámítható és nem kell elhagynod azt a zónát, ahol már nem érzed komfortosan magad. Igyekszel tehát minden élethelyzetedet úgy alakítani, hogy mindenki biztonságban lehessen. Akadnak azonban olyan szituációk, amelyek rákényszerítenek arra, hogy ezt a bizonyos zónát, még ha átmenetileg is, de kénytelen legyél elhagyni. Ne ijedj meg az új helyzetektől, korántsem biztos ugyanis, hogy nem tudsz boldogulni, bátran és talpraesetten állj bele minden eléd kerülő akadályba! Higgy magadba, akkor nem lehet gond!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Új tervek körvonalazódnak előtted, az még ugyan nem kristályosodott ki, hogy hogyan is fogod végrehajtani őket, ám most nem is kell rohannod, bőven van időd arra, hogy álmodozz és alakítgasd a terveidet, hogy amikor arra kerül a sor, hogy fizikailag létrehozz bármit, ne torpanj meg az első akadályoknál. Pont jókor jött ez a néhány nap szabadság, hisz most nem hajt a tatár, feltett lábbal, a vízparton ücsörögve, jéghideg limonádét kortyolgatva álmodozhatsz gond nélkül. Rendkívül pozitív, az hogy előre nézel, hogy vannak terveid, ennek köszönhetően több lábon tudsz majd állni a jövőben! Igazi profi vagy!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Rendkívülien felbosszant az, hogy vannak olyan, le nem zárt ügyeid, amelyek most megkeserítik az életed és nem tudsz kikapcsolódni miattuk. Azzal azonban, hogy folyamatosan dühöngsz, nem fogsz tudni előbbre jutni, igyekez tehát egy minimális nyugalmat magadra erőltetve nekiindulni az akadálypályának. Természetesen te sem így tervezted a hosszú hétvégét, ám amennyiben sikerül mindent lezárnod, sokkal nyugodtabban fogsz tudni aludni, még ha most a pihenésre szánt idődet is kell rááldoznod a dologra. Aminek lehet, tegyél pontot a végére, hogy a következő héten már ne a Start vonalról kelljen bukdácsolva elindulnod!

NYILAS (november 23-december 21)

Abszolút maximalista vagy, rendkívül fontos számodra a tökéletesség, azonnal dühöngeni kezdesz, ha valami nem úgy sikerül, ahogy azt megálmodtad. Borzasztóan görcsösen igyekszel a dobogó legfelső fokán maradni, gyakorlatilag esélyt sem adsz annak, hogy egy minimálisat hibázhass. Ez így azonban iszonyúan fárasztó számodra, hisz gyakorlatilag non-stop azon dolgozol, hogy minden tökéletes legyen körülötted. Rendkívül sok energiád megy el arra, hogy másokat elámíts, hogy folyamatosan lenyűgözd a környezetedet. Így azonban szinte biztosan elfelejted élvezni az életet, hisz nem hagysz magadnak lehetőséget arra, hogy lazíts, hogy kikapcsolódj. Érdemes lejjebb adnod az önmagaddal szemben támasztott elvárásokból és hidd el, tonnákkal lesz könnyebb az életed!

BAK (december 22-január 20)

Nem mindig alakulnak a dolgok a terveid szerint, ez azonban egy cseppet sem zavar, abszolút lazán fogod fel az életet. Abszolút pozitív tulajdonság ez a hozzáállás, hisz azt jelenti, hogy a lelki békéd folyamatosan ugyanazon szinten mozog, nem tud frusztrálni az, hanem épp az elképzeléseid szerint történik valami. Arra azonban érdemes figyelned, hogy ne lazulj be túlságosan, vannak ugyanis olyan elementáris kérdések, amelyeknek muszáj kitenned az írásjelet a végére annak érdekében, hogy a lelki békéd megmaradjon. Dolgoz tehát azon, hogy megoldáscentrikusan gondolkodva sikerrel be tudj fejezni egy-egy nyitott mondatot!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

A mindennapi monotonitásra ráunva olyasfajta kihívásokat keresel, amelyek kimozdítanak a jelenlegi egyhangúságból, miközben energiával és adrenalinnal töltenek fel. Keress magad mellé társakat és ragadjátok meg az alkalmat, hisz a hosszú hétvége a legjobb lehetőség arra, hogy új kalandokba vágjatok bele. Csak a józan eszed vezéreljen azonban, olyasféle helyzeteket ne keress szándékosan, amelyek pont annyi veszélyt rejtenek, mint amennyi élményt is. Kockáztatni természetesen kell, de csak annyit, amennyit még érdemes annak érdekében, hogy ne sérülj semmilyen szempontból!

HALAK (február 20-március 20)

Rendkívül sikerorientált vagy, ha az eredmények nem olyan gyorsasággal érkeznek egy bizonyos projektben, mint amire te előzetesen számítottál, hajlamos vagy csapot-papot otthagyni és az egészet sutba dobni. Amennyiben azonban hosszú távú sikereket remélsz valamitől, a jelenleginél sokkal kitartóbbnak kell lenned, nem engedheted meg magadnak azt a luxust, hogy minden másnap új kihívást keress, csak mert az előző nem hozott azonnali eredményt. Légy türelmesebb, adj időt arra, hogy a dolgok a saját medrükben folyhassanak, ne akarj rögtön díjugrató bajnok lenni, néhány perccel azután, hogy életedben először lóra ültél!