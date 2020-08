Napi horoszkóp augusztus 10.: az Ikrek különleges sikerekre számíthatnak, a Nyilasok napját váratlan események határozzák meg

NAPI HOROSZKÓP AUGUSZTUS 10.

KOS (március 21-április 20)

Egy bizonyos ügyben kívülállóként kell figyelned az események alakulását, ez azonban rendkívül frusztrál, hisz fizikailag tehetetlennek érzed magad. Ne bosszankodj emiatt, vannak ugyanis dolgok, amikben egyszerűen nem vagy kompetens, csupán csak el kell fogadnod azt, ahogyan alakulnak. Te csak koncentrálj a saját ügyeidre és arra, hogy ahol tudsz tenni a siker érdekében, itt mindent megtegyél!

BIKA (április 21-május 20)

Olyasmit vársz el önmagadtól, amit nem biztos hogy sikerrel teljesíteni is tudsz, ám olyannyira szeretnél a környezetednek bizonyítani, hogy képes vagy a saját határaidat is figyelmen kívül hagyni. Mielőtt azonban meggondolatlanul cselekednél vagy olyasmire vállalkoznál, ami bőven kívül esik a kompetencia határaidon, gondolj bele egy pillanatra, mi a fontosabb: az, hogy mások elégedettek legyenek veled vagy az, hogy a nap végén boldogan nézhess a tükörbe lelkiismeretfurdalás nélkül, hisz mindent megtettél, amit tőled tellett. A siker érdekében érdemes a mércét egy kicsivel lejjebb helyezned és csak akkor emelni rajta, ha magabiztosan tudod teljesíteni az általad kitűzött célokat!

IKREK (május 21-június 21)

A hét első napja különleges sikert tartogat számodra, olyan ügyben vesznek ugyanis váratlan fordulatot az események, amely különösen nagy jelentőséggel bír számodra. Örömödben azonnal világgá kürtölnéd a sikert, arra azonban ügyelned kell, hogy szerényen kezeld a helyzetet, hisz nem mindenki fog veled örülni felhőtlenül. Ezeket az embereket hagyd azonban ezúttal hátra és azokkal ünnepelj, akik őszintén örülnek a sikereidnek!

RÁK (június 22-július 22)

Nem igazán tudsz diplomatikusan kezelni egy bizonyos ügyet, emiatt kellemetlen helyzetbe kerülhetsz olyan személyekkel, akik alapvetően fontosak számodra. Mivel azonban te is emberből vagy, épp ezért időnként abszolút megengedett számodra is, hogy tévedj vagy helytelenül járj el bizonyos dolgokban. A hangsúly inkább azon van, hogy képes vagy-e elnézést kérni, be tudod-e látni, ha hibáztál. Hidd el, ez legalább akkora erény, mint más pozitív tulajdonságok. Ha hibáztál, tud elismerni és bocsánatot kérni, hisz ettől csak jobb ember leszel!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A hét első napja igencsak próbára teszi a türelmedet, olyasvalaki bosszant fel ugyanis, akivel alapvetően sem ápolsz felhőtlen viszonyt. Első felindulásodban szíved szerint olyat mondanál neki, amit talán magad is megbánhatsz, épp ezért mielőtt szóra nyílik a szád, igyekezz három mély levegőt venni. Ez talán segít abban, hogy hátat tudj fordítani anélkül, hogy támadásba lendülnél. Sajnálatos módon a te környezetedben is vannak olyan személyek, akik provokatívak és ártó szelleműek, neked azonban nem kell lesüllyedni erre a szintre. Mindig légy önmagad és ne hagyd, hogy mások magukkal rántsanak!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Túl hamar ugrottál fejest egy vissza nem térőnek tűnő lehetőségbe, ám az első lépéseknél rá kell jönnöd, hogy talán kissé elhamarkodottan élted bele magad a helyzetbe. Mielőtt azonban felhúznád a nyúlcipőt és futásnak erednél, amennyiben semmiképp nem boldogulsz egyedül, érdemes segítséget kérned olyan személyektől, akik jártak már ezen az útvonalon. Ne add fel ilyen könnyen, hisz nem minden nap kínálkozik hasonló lehetőség, mely kivételes sikereket tartogat számodra. Hidd el, nyúlcipőben futni legalább olyan fárasztó, mint beleállni egy helyzetbe és megoldani! Ne ijedj meg a saját árnyékodtól!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Valaki a közvetlen környezetedben minden erejével igyekszik közelebb kerülni hozzád, már-már hason csúszik annak érdekében, hogy imponáljon neked. Te azonban sokkal inkább szeretsz flörtölni vele, mint sem beleugrani egy komolynak ígérkező kapcsolatba. Amennyiben semmiképp nem szeretnél most hosszabb távon gondolkodni, abban az esetben világosítsd fel róla az illetőt, hogy két irányba mentek. Ha végiggondolod és adsz egy lehetőséget a dolognak, akkor pedig nincs más hátra, mint előre! Ne félj attól, hogy valaki szeretni fog és te viszont szereted majd!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Olyasfajta lehetőség körvonalazódik előtted, ami nem mindennapi, nem is kevés extremitást rejt magában, neked mégis izgatja fantáziádat. Érdemes ezen az útvonalon elindulnod, feltérképezned, hogy miféle áldozatokkal jár, amennyiben pedig arra a következtetésre jutsz, hogy érdemes egy esélyt adnod a dolognak, abban az esetben ne habozz belevágni. Egyszer élsz, a saját sorsod alakítása javarészt a te kezedben van. Ki tudja, lehet hogy olyasfajta dolgot alkothatsz, amitől mindenkinek tátva marad majd a szája?!

NYILAS (november 23-december 21)

A hét első napját többségében a váratlan események határozzák meg, nem győzöd kapkodni a fejed, hogy mi történik körülötted. Kissé ugyan megremeg a lábad attól a felelősségtől, hogy mindenhol helyt tudsz-e majd állni, ám amennyiben veszel egy mély levegőt és előveszed a magabiztosságod, te magad is rájöhetsz, hogy sokkal egyszerűbb haladni, ha kezedbe veszed az evezőt és te hajtod a csónakot, semmint az ár sodor jobbról balra. Azzal foglalkozz, amivel feltétlenül fontos, ne a körülmények befolyásoljanak. Ez ma egy ilyen nap, ne aggódj holnap új napra ébredsz!

BAK (december 22-január 20)

Egy bizonyos ügyben valaki mindenáron meg akar győzni az igazáról, te azonban megingathatatlan véleménnyel bírsz, ezáltal két irányba haladtok. Amennyiben erőszakosnak érzed az illető igyekezetét, igyekezz továbblépni, hisz ez egy végeláthatatlan vita ebben az esetben. Foglalkozz sokkal hasznosabb dolgokkal, ne fecséreld az energiádat olyasmire, ami hosszú távon nem kifizetődő. Ez az ő álláspontja, az pedig a tiéd!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Számodra fontos ügyek alakulnak kedvezően, téged pedig rendkívüli büszkeséggel tölt el a tudat, hogy ebben mind a te kezed munkája nyugszik. Mielőtt azonban világgá kürtölnéd a sikert, igyekezz a fennmaradó feladatokra koncentrálni, hisz ha idejekorán dőlsz hátra, az utolsó métereken könnyen kisodródhatsz. Fókuszálj az útra, arra figyelj, hogy minden sínen legyen és hidd el, nem lehet baj a célegyenesben. Csak így tovább!

HALAK (február 20-március 20)

Ma olyasmivel kapcsolatban kaphatsz pozitív visszaigazolást, amelyhez rengeteg reményt fűztél, szinte ezen állt vagy bukott minden. Végre tehát kifújhatod az eddig benntartott levegőt, nem kell tovább vigyázállásban állnod. A jövőben azonban arra mindenképp érdemes ügyelned, hogy ne egy lapra tegyél fel mindent, hisz hatalmas kockázatot vállalsz ezzel. Tartalékolj, hisz nem tudhatod, mikor lehet szükséged arra, hogy mozgósítsd a raktáraidat. Ha mindig kockáztatsz, sokkal nagyobb eséllyel hasalsz el!