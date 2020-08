Napi horoszkóp április 18.: a Skorpiók az őszinte utat választják, a Nyilasok útirányt kell változtatniuk

NAPI HOROSZKÓP ÁPRILIS 18.

KOS (március 21-április 20)

Igencsak elbizonytalanodsz egy megoldásra váró üggyel kapcsolatban, de ennek okát ezúttal nem magadban kell keresned, mert akad valaki az ismerőseid között, aki mindent megtesz azért, hogy megingasson a hitedben. Egyfolytában azon dolgozik, hogy zavart keltsen, s mindenáron szeretné elérni, hogy add fel az egészet. Nem egészen világos, hogy ezt miért csinálja, de ne is foglalkozz vele. Neked most nincs más dolgod, mint határozottan továbbmenni az általad választott úton, s ha elhiszed, hogy győzhetsz, győzni is fogsz.

BIKA (április 21-május 20)

Egy hozzád közel álló személy nagyon komoly dologban kéri a segítséged, amely már az a kategória, ahol neked is kockáztatnod kell. Épp ezért, mielőtt fejest ugranál a sekély vízbe, ahol garantáltan kitörik a nyakad, ellenőrizd a mélységet és próbálj valami okos kompromisszumot találni, hogy ne sérülj te sem és az illető sem. Fontos a barátság, de nem annyira, hogy önmagad is bajba sodord csak azért, hogy másokat ments. Gondolkodj hideg fejjel és dönts aképpen, hogy a másikat is figyelembe véve, az ő érdekeit is szem előtt tartva okos kompromisszumot találj. Olyan felelősséget ne végy a nyakadba, amelyben azonnal megfulladsz!

IKREK (május 21-június 21)

Nem érdemes feleslegesen konfliktus helyzetbe kerülnöd, csak mert mások nem férnek a bőrükben és lépten-nyomon beléd kötnek. Ne hallgass a fúrás zajára, egyszerűen törődj a saját életeddel és ne engedd befolyásolni magad. Ha folyton azzal foglalkozol ugyanis, hogy mások mit mondanak rólad, akkor elveszel a pletykák utáni rohanásban. Hallottál már olyan farkasról, aki a nyáj véleménye miatt nem tud aludni?! Na ugye!

RÁK (június 22-július 22)

Az elmúlt napok leki megpróbáltatásai rendkívül sok erőt kivettek belőled, olyan fáradtnak érzed magad, mintha non-stop dolgoztál volna legalább egy hetet. Mivel a karantén a legalkalmasabb arra, hogy pihentető peogramot találj magadnak, ezért gondold végig, hogy aktívan vagy passzívan szeretnél feltöltődni: régóta szeretted volna a kertet nyári üzemmódba áthelyezni, itt az alkalom. Vagy csak add át magad a "semmittevésnek" és egyszerűn olvass, ejtőzz, nézz meg egy-két filmet. Ha valamikor, akkor most lehet "büntetlenül" pihenni!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Egy munkatársad, akit csupán felületesen ismersz, kellemetlen helyzetbe sodor mások előtt egy olyan dologgal kapcsolatban, amihez semmi közöd. Első pillanatban annyira ledöbbensz, hogy nem is tudsz mit kezdeni a szituációval, ám ha összeszeded a gondolataid, a saját érdekedben mihamarabb ki kell állnod magadért. Tisztázd mindenki előtt, hogy kinek mi a szerepe, azt, hogy fogalmad sincs, hogyan kevertek ebbe a helyzetbe. Még azelőtt cselekedj, mielőtt rád omlik és összenyom az egész teher, vedd le magadról és arra helyezd, akinek az egészet köszönheted. Nem árulkodás ez, csupán rávilágítasz a valóságra, mely mások számára is jól látható lesz és egyben a felelősséget is lemossa rólad.

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Hosszú idő után megelégelsz valamit, amely miatt régóta futod a köröket eredménytelenül. Most azonban eljött a pillanat, amikor van bátorságod ki is mondani, hogy nem tűröd tovább. Amennyiben valóban így érzel és nem csak a pillanatnyi düh beszél belőled, nem kell tovább a helyzetben maradnod, hisz az senkinek nem jó, de legfőképp neked nem. Ne félj kimondani, hogy vége, noha lehet, hogy az első pillanatban ijesztő lesz. Tekints inkább úgy a helyzetre, mint egyfajta lehetőség, amelyet meg kell ragadnod ahhoz, hogy egy új élet felé indulhass. Bátorság!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Egy elég fajsúlyos helyzetben hibát követtél el, olyasmit mondtál ki, amit azonnal meg is bántál. Senki nem tökéletes azonban, mindenkinek vannak rosszabb napjai, ez most így alakult. Ne morfondírozz rajta sokat, próbáld kijavítani ezen botlásod, amennyire csak lehet, szépíts rajta. Ismerd el és merd hangosan kimondani, hogy hibáztál, hisz az sokat javíthat a helyzeten. Igyekezz legközelebb elkerülni a hasonlóan kellemetlen szituációkat, változtass irányt, mielőtt a sötétség közepén talalálod magad, ahonnan sokkal nehezebb megtalálni a kijáratot!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Úgy érzed, mindenképp el kell mondanod a egy kellemetlen dolgot egy hozzád közel álló ismerősödnek, mielőtt mások teszik meg és azon már nem tudsz szépíteni. Lehet, hogy első hallásra bántó lesz neki, de te még mindig finomabb formában tudod közölni vele, mint mások. Nehéz teher ez neked is, amelyen igyekszel túl esni minél hamarabb. Szedd össze a gondolataid és beszélj vele. Hidd el, tonnákkal leszel könnyebb utána!

NYILAS (november 23-december 21)

Hosszú ideje küzdesz valamiért, minden lehetséges módon megpróbáltad elérni azt, amit szeretnél. Be kell azonban látnod, az eddigi útirány talán nem a legmegfelelőbb, hisz valami oknál fogva nem haladsz előre. Épp ezért eljött az idő, hogy a leülj és végiggondold, vajon mit kellene másképp csinálnod ahhoz, hogy eredményes lehess és ezzel a hiányérzeted felváltsa az elégedettség érzése. Nem lehetetlen a küldetés, csupán apró taktikai változtatásra van szükség! Fel ne add most, amikor olyan régóta töröd az utat ez ügyben!

BAK (december 22-január 20)

Valaki megosztja veled a benne lévő bizonytalanságokat, neked pedig nincsen túlzottan nagy türelmed, hogy jó tanácsadó lehess. Épp ezért, mielőtt értelmetlen dolgokról kezdenél hablatyolni, csak hogy mondj valamit, tudasd vele, hogy ugyan kiváló hallgatóság vagy, most mégsem biztos, hogy tanácsadás tekintetében jó hallgatóság lennél. Amennyiben az illető jól ismer, hidd el, tolerálni fogja azt, hogy nem vagy épp top formában. Te sem tudod mindig világmegváltóként mindenki hasfájását megoldani, ám ne feledd: ettől nem vagy értéktelenebb!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Régóta álmodozol valamiről, amire nagyon vágysz, de a jelen helyzetben túl bátortalan vagy ahhoz, hogy lépni merj. Attól félsz, ha nagyot buksz, annyira el fogsz hasalni, hogy nem lesz erőd ismét talpra állni. Be kell azonban látnod, hogy álmodozásból és illúziókból nem lehet várat építeni, ezekből nem fogsz tudni előre lépni, a kitűzött céljaid pedig elérhetetlenné válnak. Nem kell most megváltanod a világot, ám egy ütős terv mindenképp kelleni fog az álmok eléréséhez. Tervezz, írj, rajzolj, gondolkodj, legyen egy taktikád arra az esetre, ha harcba kell indulnod!

HALAK (február 20-március 20)

Nem nagyon találod a helyed abban a szituációban, amelybe éppen belekeveredtél. Bár minden erőfeszítéseddel arra koncentrálsz, hogy élvezd a helyzetet és magabiztos legyél, egyszerűen nem megy. Amennyiben valóban mindent bevetettél és ennek ellenére nem látod belőle a kiutat, most mondj nemet és add vissza a lehetőséget, mielőtt mélyebbre merülsz el az ügyben, mert akkor sokkal nehezebb lesz kihátrálni belőle. Így megnyugodhatsz, nem lesz lelkiismeret-furdalásod és nem kell megszégyenülten elkullognod, hanem nyugodtan kihúzhatod magad és indulhatsz el más irányba!