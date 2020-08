Napi horoszkóp április 11.: a Rákok lezárhatnak egy helyzetet, a Szüzek kockázatos döntést hoznak

NAPI HOROSZKÓP ÁPRILIS 11.

KOS (március 21-április 20)

Felcsillan végre a remény, hogy nem kell többé egy számodra fullasztó helyzetben kapálóznod, olyasvalaki kínál ugyanis neked lehetőséget, akiről álmaidban sem gondoltad volna. Mielőtt azonban a a bőrödből kiugorva, különösebb habozás nélkül igent mondanál a dologra, vizsgáld meg az érem mindkét oldalát, hisz könnyen lehet, hogy az, amit most látsz, jobban fénylik, mint az, ami rejtve maradt. Minden oldalról nézd meg, mire vállalkozol és csak akkor bólints rá a dologra, ha valóban nincs nagy veszíteni valód. Ne feledd: nem kell minden tóba beleugranod, hisz kívülről nem látod, milyen mély, így abban sem lehetsz biztos, hogy a sekély tóban kitöröd-e a nyakad!

BIKA (április 21-május 20)

Valaki a közvetlen környezetedben rendkívül bosszantó módon presszionál valamire, te pedig érzed, hogy minden porcikád tiltakozik ellene. Mielőtt azonban végleg elszakadna a cérnád, igyekezz mihamarabb a tudtára adni, hogy nem az ő útmutatása szerint fogsz előrelépkedni az úton. Önálló ember vagy önálló döntésekkel, nem kell tehát olyasmiben megfelelned, ami feleslegesen támasztott, kelletlen elvárád feléd. Most légy határozott, de arra ügyelj, hogy ne legyél bántó, hisz bizonyára a másikat sem a rossz szándék vezérli!

IKREK (május 21-június 21)

A mai nap abszolút alkalmas arra, hogy egy viszonylag szokatlan, ám annál emlékezetesebb virtuális partit tarts a barátaiddal. Noha ilyen helyzetben még soha nem voltál, mégis tudod, hogyan oldd meg kreatívan a helyzetet. Szerencsére a 21. században mindenre van lehetőség, beszéld meg a barátaiddal, hogy virtuálisan ugyan, de közösen készítetek egy jó kis vacsit, amelyet aztán egy-két pohár finom bor mellett elfogyaszthattok, aztán indulhat az éjjelig tartó traccsparti! Jelen helyzetből ez a maximum, ami kihozható, de ne aggódj, fogtok ti még együtt nagyokat bulizni, amikor nem csak virtuálisan iszogattok és beszélgettek!

RÁK (június 22-július 22)

Mielőtt végleg bezársz magad mögött egy ajtót, győződj meg róla, hogy minden szálat megfelelően elvarrtál és nem fog a későbbiekben kellemetlenséget okozni a dolog. Zárj le minden folyamatban lévő ügyet úgy, hogy ne legyenek álmatlan éjszakáid amiatt, hogy talán valamit nem úgy intéztél, ahogy nem kellett volna, esetleg miként változtathattál volna rajta, még mielőtt lezártad volna. Meghoztál egy döntést, vállald fel őszintén, hisz meg volt rá minden okod, hogy ilyenformán érjen véget.

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A mai napon olyasmiben próbálhatod ki magad, amelyhez hasonlót sem láttál még eddig. Épp ezért az első pillanatban nem vagy biztos benne, hogy képes leszel-e rá, hisz fogalmad sincs, mit és hogyan kell csinálnod. Annak érdekében tehát, hogy ne csinálj nagy felfordulást, nyugodtan kérj segítséget a közvetlen környezetedben élőktől. Nem szégyen az, ha nem értesz valamihez, inkább valld be időben, semmint a detonáció kellős közepén. Szerencsére vannak, akik jócskán rendelkeznek ilyen irányú tapasztalattal és készen állnak segíteni neked. Ne habozz, ragadd meg a kezüket és hagyd, hogy vezessenek az úton!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Kockázatos döntést kell meghoznod, ám annak érdekében, hogy ne kelljen a felelősséget vállalnod, tolod magad előtt az egészet. Mivel azonban örökké nem gyűjtögetheted a rád háruló felelősséget, igyekezz megrázni magad és feketét vagy fehéret mondani. Jóllehet, ez most fájdalmas lépés lesz, de legalább nem nyom többé agyon a döntés terhe! Hidd el, ha ki mered mondani, sokkal könnyebb lesz később boldogulnod, hisz nem roskadsz össze a teher alatt!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Kezd eleged lenni abból, hogy jelen helyzetben mindenki okosabbnak gondolja magát nálad, mindenkiből előbújt az életvezetési tanácsadó és mindenki nagyon jól tudja, neked mire van szükséged. Te azonban pontosan tudod, hogy az emberek jórésze csupán csak okoskodik és feleslegesen fecseg, épp ezért nem kell, hogy megfogadd mindenki tanácsát. Gondolkodj, mérlegeld, hogy ki a tanácsadó és aszerint szelektálj, hisz nem mindenki érti meg a helyzeted, csupán csak a szája jár és ez nem mindegy!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Noha te igyekszel jól érezni magad és a maximumot kihozni a kialakult helyzetből, mégis ott motoszkál egy kis bogár a füledben, ami folyton figyelmeztet, hogy nem dőlhetsz hátra, hisz ez most nem az a szituáció, amelyre mindig is vágytál. Mivel egyelőre azonban ezt dobta a gép, nem tudsz úgysem mást tenni, mint elfogadni és kihozni belőle a maximumot. Légy kreatív, találd fel magad otthon, igyekezz olyan elfoglaltságot találni, amit élvezel és régóta nem jutott rá időd. Érezd jól magad és gondolj arra, hogy ez az állapot is csupán átmeneti.

NYILAS (november 23-december 21)

Akad valaki a környezetedben, aki minden fórumot kihasznál arra, hogy okoskodjon, hogy elmondja, mit és hogyan csinálj, mert szerinte az lesz a legrövidebb és célratörőbb. Te azonban pontosan tudod, hogy az illető nem hogy nem rendelkezik elegendő tapasztalattal hozzád képest, még rá sem lépett arra a bizonyos útra, ennek ellenére folyamatosan osztja az észt. Épp ezért a lehető leghamarabb hozd a tudtára, hogy abszolút hidegen hagy a mondanivalója, te ugyanis a saját utad kívánod járni mindenféle külső segítség nélkül és nincs szükséged az effajta kioktatásra. Ha elbotlasz, az is a te bajod lesz és nem az övé!

BAK (december 22-január 20)

Úgy érzed, hogy olyasfajta dolgokkal kell most megbirkóznod, amelyek jócskán meghaladják a képességeidet. Ha azonban alaposabban elmerülsz a részletekben, lehetséges, hogy csupán te, magad dramatizálod túl a helyzetet, hisz korántsem biztos, hogy nem fogod tudni teljesíteni a küldetésed. Ne rettenj meg az a első pillanatban a magasságtól, egyszerűen állj oda és összeszedetten, koncentráltan indulj felfelé. Most itt a lehetőség arra, hogy a környezeted előtt is bizonyíthasd rátermettséged és azt, hogy alkalmas vagy a feladatra! Hajrá!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Kissé megpakoltad a hátizsákod, nehezen tudod a nagy súlyt tartani, már-már összeroskadsz alatta. Túl sok minden nyomja most a vállad, emiatt nem is vagy kitörően nagy versenyformában. Talán ha néhány dolgot kiveszel abból a bizonyos képzeletbeli zsákból, megkönnyebbülsz te is. Nem vagy magashegyi sherpa, nem is az a dolgod, hogy minden terhet magadra vegyél, hogy másoknak könnyebb legyen a hegymászás. Hidd, el, könnyebb lesz, ha "letudsz" néhányat a rád nehezedő terhekből!

HALAK (február 20-március 20)

A mai nap egy hozzád közel álló ember fordul hozzád a problémájával, remélve, hogy te leszel az, aki majd segítséget tud nyújtani ebben az ügyben. Mielőtt azonban gondolkodás nélkül állást foglalsz valamiben és felelőtlen ígérgetésben kezdenél, érdemes végigzongoráznod, hogy a szavaidnak és tetteidnek mi lehet a következménye mind rád, mind pedig az illetőre nézve. Csak és kizárólag abban az esetben vállalj bármit is, ha tisztában vagy a dolog kockázatával és pontosan tudod, hogy mit csinálsz. Ellenkező esetben a nagy jótékonykodásban bajba kerülhetsz te is és az a személy is, aki a segítséget tőled remélte! Csak óvatosan, mert megütheted a bokád!