Egy bennfentes hatalmas titkot árult el Diana és Károly esküvőjéről: egy dolognak soha nem lett volna szabad megtörténnie

Szinte hihetetlen, de több, mint 40 év telt el azóta, mióta a gyönyörű Diana hercegné kimondta a boldogító igent Károly hercegnek (ma már III. Károly király). És bár tudjuk, hogy a házasságuk kicsit sem volt zökkenőmentes, és hosszútávon egyáltalán nem is működött, az viszont biztos, hogy 1981. július 29-én az egész világ csillogó szemekkel nézte Dianát és Károlyt.



A szertartás elmondhatatlanul előkelő és puccos volt, 750 millióan nézték ugyanis a televíziójukon keresztül, a helyszínen pedig 3500 vendég nézhette, ahogy Diana az oltárhoz vonult. És bár ma már azt hisszük, hogy minden kulisszatitkot tudunk erről a napról, úgy tűnik, hogy még ma is érhetnek minket meglepetések!



Elizabeth és David Emanuel ugyanis nagy titokról rántották le a leplet, 42 évvel az esküvő után. Elizabeth és David voltak Diana fantasztikus esküvői ruhájának tervezői, a rájuk bízott feladatot pedig nagyon komolyan vették. Körülbelül 10 ezer gyöngyházfényű flittert és gyöngydíszt hímeztek fel kézzel a ruhára, ráadásul arról is gondoskodtak, hogy sok-sok tartalékkal is rendelkezzenek arra az esetre, ha bármi történne a fő ruhával.



Ez azt jelentette, hogy készítettek egy tartalék menyasszonyi ruhát is arra az esetre, ha az eredeti ruha valahogy kiszivárogna, vagy esetleg bármi baleset történne vele.

Viszont ez felvet egy kérdést... Diana állítólag foltos ruhában lépett az oltár elé (bár ezt senki nem vette észre), ez mégis hogyan történhetett, ha volt tartalék ruha?



A tervező páros erre is tudott választ adni, Diana hercegnét ugyanis az utolsó pillanatban érte a divatbaleset, pont mielőtt elindult a szertartásra:



„Az akkor 20 éves Diana már a puffos ujjú menyasszonyi ruháját viselte, amikor véletlenül leejtett egy kis Quelques Fleurs nevű parfümöt a ruhájra elejére, ami picit összepiszkította az anyagot. Ekkor már késő lett volna bármit is kicserélni, lecserélni, de szerencsére senkinek nem tűnt fel a kis baleset!” – mondta Elizabeth Emanuel.



