Diana hercegné szombat esti rutinján teljesen kiakadt a palota, meg is tiltották neki, de hiába

Diana hercegné mindig is azt szerette volna, ha fiai származásuk ellenére megtapasztalják a normális életet is. És ezért még akkor is tett, amikor mindezt a palota és a királyi család tagjai nem támogatták.





Diana hercegné szombati kiruccanásai ledöbbentették a palotát

Diana rendszeresen elvitte fiait, Vilmost és Harry herceget szombatonként étterembe, amivel önmagában semmilyen problémája nem lett volna a palotának, egészen addig, amíg ki nem derült, hogy pontosan milyen "étteremről" van szó.

Diana szerette volna, ha fiai a palota falain kívüli életet is megtapasztalják, ezért szombatonként gyakran elvitte őket egy McDonald's-ba. Bár a fiúk imádták a rendszeres kiruccanásokat egy Big Macért, a kensingtoni séfet kissé sokkolta a dolog, és gyakran mondta Dianának, hogy otthon is tudna hamburgert készíteni Harrynek és Vilmosnak, nem kell azért gyorsétterembe járniuk.

Diana azonban elmondta Darren McGrady királyi séfnek, hogy a gyerekek nem csak egy Big Mac-et akartak, hanem izgatottan várták a játékot, amit az étel mellé kapnak.

"Emlékszem, hogy a hercegnő egy nap bejött a konyhába, és azt mondta: 'Mondd le az ebédet a fiúknak, elviszem őket, elmegyünk a McDonald's-ba. Erre én azt mondtam: 'Ó, Istenem, királyi felség, ezt én is meg tudom csinálni, tudok hamburgert készíteni'.

"Erre ő: "Nem, ők a játékot akarják." Igen, a fiúk imádták a McDonald's-t, és elmentek pizzázni, és sültkrumplit ettek - afféle amerikai ételeket. Királyi hercegek voltak, de gyermeki ízlésük volt".

- mesélte a séf.

A látogatás nem egyszeri alkalom volt, Diana egykori komornyikja és közeli barátja, Paul Burrell elmondta, hogy ez a trió szokásos szombat esti rutinjának része volt.

A Mirrornak így fogalmazott:

"Elugrottak a McDonald's-ba egy Big Mac-re és sült krumplira, majd hazaértek és a Vakrandit nézték. Mindhárman a hatalmas, kitömött vízilóra ültek, ami Diana nappalijában volt. Imádták a Vakrandit, mindig hallottam, ahogy olyanokat kiabáltak, hogy "Ó, ne őt válaszd!".





Diana hercegnének konkrét elképzelése volt arról, milyen jövőt szeretne

A Diana íróasztalán talált dokumentumokból kiderült, hogy a Károly hercegtől való válása után fontolgatta, hogy Észak-Amerikába költözik, mivel éppen egy házat akart vásárolni a kaliforniai Malibuban, az Egyesült Államokban. Ismerősei szerint Vilmost és Harry-t minden évben több hétre oda szerette volna vinni, azzal a céllal, hogy megismertesse őket egy másik kultúrával, és különleges életszemléletet adjon nekik.

Diana egykori komornyikja, Burrell úr a Loose Women 2019 novemberi epizódjában megerősítette a terveit. A komornyik kifejtette:

"Diana a halála előtt úgy döntött, hogy ideje egy részét Amerikában tölti majd. A halála napján az asztalán egy kaliforniai Malibuban lévő ház tervei voltak, amelyet éppen megvásárolni készült. Évente három-négy hétre el akarta vinni Vilmost és Harry-t Amerikába, hogy más kultúrát ismerjenek meg, és másfajta életszemléletre tegyenek szert, mint a palotában."

