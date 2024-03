Íme a farmernadrág, ami mindenkinek jól áll: tavasszal tarolni fog

Szinte hihetetlen, hiszen mintha csak tegnap lett volna karácsony, de mindjárt március közepe van, és érezhetjük a levegőben is, hogy itt a tavasz! Ez pedig azt jelenti, hogy nemsokára búcsút intünk egy időre a vastag kabátoknak és pulóvereknek, átadva a helyet a vékonyabb ruhadaraboknak, réteges öltözködésnek és a legszínesebb szetteknek.

A tökéletes nadrágot pedig szezontól függetlenül mindig keressük, mert ez az a ruhadarab, amire tényleg bármikor szükségünk lehet. Az viszont már sokkal nehezebb küldetés, hogy meg is találd azt a fazont, ami tényleg jól áll neked, legyen homokóra vagy körte alakod. Nos, ennek kapcsán van egy szuper hírünk, ugyanis akad egy bizonyos nadrág, ami igazi aduász lehet, ugyanis mindenkinek jól áll!

A nadrág, ami mindenkinek jól áll

Ez nem más, mint az úgynevezett straight cut, azaz az egyenes szabású farmernadrág, melynek előnye, hogy az alakod vonalát követi, de nem feszül rád úgy, mint egy skinny fazon (és bizony sokkal kényelmesebb is). Arról nem is beszélve, hogy kialakításának köszönhetően optikailag hosszabbnak tűnnek tőle a lábaid, így az alacsonyabb lányoknak előszeretettel ajánlják egyébként is.

Ha a tavaszi időszakra beszereznél egy ilyen szuper farmert, akkor megtaláltuk számodra a tökéletes darabot! Az ONLY Jagger farmerjára ugyanis most 12% kedvezménnyel, csupán 10 490 Ft-ért csaphatsz le:

Nagy előnye ennek a fazonnak, hogy bármilyen cipővel is viselhető! Kapj fel hozzá egy sneakert, ha lazább programod van, viselj nyugodtan magas sarkút mellé, ha elegánsabb eseményre mész; az igazi, univerzális darab, amit bármikor felkaphatsz!

Plusz tipp, hogy még előnyösebben mutat ez a farmernadrág, ha magasított derekú verziót választasz. Tűrj be egy blúzt, kapj magadra egy vékony dzsekit, és már meg is van a legmenőbb tavaszi outfit irodába, randira, városnézésre - bárhova!

Ha pedig új frizurát is szeretnél tavaszra, ezeket imádni fogod:

Galéria / 4 kép 4 tavaszi frizura, amitől sokkal sűrűbbnek fog tűnni a hajad Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria