Must-have kozmetikumok ráncok ellen

A tudatos bőrápolás témakörén belül lehet, hogy Te is hallottál már az Elyn's Lab kozmetikai márkáról: a márka összes terméke parfüm-és alkohol-mentes, és küldetésük, hogy elérhető áron, magas hatóanyag-tartalmú, és minőségi kozmetikumokat tegyenek elérhetővé a nagy publikum számára. Csak megsúgjuk, hogy a Joy-napok keretein belül most az összes terméküket 20%-os kedvezménnyel tudod megvásárolni: jól hangzik, igaz? Nem is szaporítjuk tovább a szót, nézzük a Joy-napok hazai anti-aging sztárjait!

Age Limit, az est legfényesebb csillaga

A retinolnál jelenleg nincs hatékonyabb kozmetikailag formulázható hatóanyag szerte-e világon, ez a szérum pedig 0,5%-ban tartalmazza ezt a csodás összetevőt. Hosszú távon használva serkenti a bőr kollagéntermelését, segít a ráncok csökkentésében, sőt, az aknék ellen is hatásos. Ha ezt a szérumot választod, bőröd biztosan meghálálja majd a törődést!

Pigment C-Control, a nappali rutinod sztárja

A Pigment C-Control szérum 10%-ban tartalmazza a SAP hatóanyagot, mely egy méltán népszerű és hatékony C-vitamin-származék. Elsősorban pigmentfoltok ellen érdemes bevetned, de antioxidáns és akne elleni hatása is ismert. Ráadásul két pigmentfolt-elleni peptiddel, valamint zöld teával is fel van turbózva a formula, így könnyedén nappali rutinod kedvencévé válhat.

forrás: Elyn's Lab Kattints a képre és tudj meg többet az Elyn's Lab kozmetikumokról!

Peptide Cocktail botox-utánzó peptiddel

Ez a gyorsan beszívódó, antioxidánsokban-gazdag hidratáló arckrém 4%-ban tartalmazza a botox-utánzó SYN-AKE peptidet, mely hű társad lehet a mimikai ráncok elleni küzdelemben. Használhatod este és reggel is, de vigyázat, függőséget okoz! :)

forrás: Elyn's Lab Kattints a képre és tudj meg többet az Elyn's Lab kozmetikumokról!

Ha valamelyik kozmetikum felkeltette az érdeklődésed, akkor most érdemes beszerezned őket, ugyanis május 18-21. között 20%-os kedvezménnyel csaphatsz le a teljes portfólióra a www.elynslab.hu weboldalon.