Jövőre 6 napos hosszú hétvégére is készülhetünk: így alakulnak a munkaszüneti napok 2024-ben

Lassan letelik a 2023-as év, és idén is olyan érzésünk van, mintha egy szempillantás alatt értünk volna a 12. hónap végére. Mintha csak most ünnepeltük volna 2022 karácsonyát, pedig már lassan egy éve volt és egyesek már javában készülnek az idei ünnepi időszakra. Néhány hét múlva beköszönt a szilveszter is, amikor megünnepeljük, hogy eltelt egy év és mindenféle fogadalmakat teszünk azzal kapcsolatban, hogy 2024-ben mit fogunk másképp csinálni. Persze jelen pillanatban még nagyon távolinak tűnik, hogy a jövő évről beszéljünk vagy a nyári szünet eltöltéséről ábrándozzunk, esetleg a karácsony körüli 6 napos hétvégének örüljünk, de ideje végigvenni, mire számíthatunk 2024-ben munkaszüneti nap-fronton.

Az már biztos, hogy 6 napos hosszú hétvégénk is lesz, de bőven kijár a 3 és 4 naposokból is, ugyanis egyetlen ünnepnap sem esik hétvégére ezúttal. Lássuk, mire számíthatunk 2024-ben:

Háromnapos hosszú hétvégék 2024-ben:

március 15-16-17. – péntek, szombat, vasárnap

május 18-19.20. – szombat, vasárnap, hétfő - pünkösd

november 1-2-3. – péntek, szombat, vasárnap - mindenszentek

Négynapos hosszú hétvégék 2024-ben:

március 29-30-31. és április 1. – péntek, szombat, vasárnap, hétfő - húsvét

augusztus 17-18-19-20. – szombat, vasárnap, hétfő, kedd

Hatnapos hosszú hétvégék 2024-ben:

december 24-25-26-27-28-29. – kedd, szerda, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap – karácsony

Mi a helyzet a szilveszterrel?

Szilveszter napja ezúttal keddre esik majd, Újév napja pedig szerdára, így ez egy kicsit keresztbe vágja majd a hetet – nem árt tartalékolni a szabikkal erre az időszakra is.

Szombati munkanapok:

Idén, 2023-ban nem volt olyan szombati munkanap, amit le kellett volna dolgozni, de 2024-ben három ilyen nap is lesz, ez pedig nem más, mint:

augusztus 3.

december 7.

december 14.

Ennek pedig az az oka, hogy összesen három olyan ünnepnapunk lesz, amely keddre vagy csütörtökre esik, azaz a megadott hétfőt, illetve pénteket le kell majd dolgozni.

