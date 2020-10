Egy magyar DJ lány is felkerült az MTV EMA jelöltjeinek listájára

Ha ősz, akkor MTV Europe Music Awards. Persze az idei év sok szempontból más, mint a korábbiak, ami természetesen a díjátadókat is érinti. A koronavírus miatt ezúttal online tartják meg a gálát, amin számos kategóriában hirdetnek majd győzteseket. Brutálisan erős nemzetközi mezőny verseng az elismerésekét: Lady Gaga vezeti a jelöltek listáját, aki 7 jelöléssel is érdekelt az eseményen, de nagyon szorosan követi őt Justin Bieber, illetve a BTS is.

És persze ott van a szívünknek oly kedves Legjobb magyar előadó kategóriája is, ahol a következők zsebelhettek be jelölést: az Irie Maffia, ByeAlex és a Slepp, Dzsúdló, Carson Coma, valamint egyetlen nőként képviseli hazánkat a kategóriában az egykori playmate Metzker Viki.

A tavalyi évben Király Viktor volt az, aki a legtöbb szavazatot kapta, így ő képviselhette hazánkat az MTV Europe Music Awards eseményén Sevillában. Izgatottan várjuk, hogy a fenti listából, idén kire érkezik a legtöbb szavazat!

