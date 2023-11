30 éves lett a Mrs. Doubtfire, a rendező óriási titkot árult el a filmmel kapcsolatban

Emléke azonban azóta is töretlenül él, olyannyira, hogy most egyik leghíresebb kultfilmje, a Mrs. Doubtfire miatt került ismét a figyelem középpontjába a néhai sztár. A hibátlan alakításokkal tarkított családi vígjátékban magát alakítja, hiszen egy szétszórt humorista édesapát játszik, akinek kevés ideje van a családjára, ez pedig a házasságára is kihat. Hogy visszaszerezze gyermekeit és feleségét, idős bejárónőnek maszkírozva férkőzik a közelükbe, majd kezdetét veszi a nevetésekkel teli utazás.

forrás: 20th Century-Fox/Getty Images

Azt hinnénk, hogy a filmnek ennyire tökéletes forgatókönyve volt, de nem. A film rendezője, Chris Columbus kifejezetten ösztönözte Williamst arra, hogy improvizáljon, amit Robin meg is fogadott. 600 ezer méter filmet használtak el miatta, amiből sajnos a legtöbb bele sem tudott férni az alkotásba.

A híres rendező, akinek a nevéhez olyan filmek köthetőek, mint a Reszkessetek, betörők! vagy a Harry Potter és a bölcsek köve, ezer doboznyi filmet őrzött meg a forgatásról. A filmet egyébként 1993. november 24-én mutatták be, azaz pár óra múlva lesz hivatalosan 30 éves.

A jeles évforduló alkalmából pedig interjú készült a rendezővel, aki többek között azt is elárulta, hogyan kapta meg Williams a főszerepet, valamint hogyan telt a közös munka az akkor elképesztő népszerűségben úszó sztárral.

Robin mindig főnöknek vagy kápónak nevezett. A forgatás felénél komolyan elgondolkodtam azon, hogy vajon tudja-e egyáltalán az igazi nevem, de amúgy meg nagyon hízelgő volt számomra, hogy a fickó, akit istenítek, főnöknek hív. Szóval még a munka elején azt mondta nekem: 'Hé, főnök, én így szeretek dolgozni, úgyhogy ha benne vagy, akkor csinálok neked három–négy felvételt a forgatókönyv szerint, aztán játsszunk egy kicsit!' Ezt úgy értette, hogy improvizálni szeretne.

A film egyik legviccesebb jelenete az volt, amikor a maszkját nem találja Robin karaktere, ezért egy tortába nyomja a fejét, mintha arcmaszkot kent volna magára. A rendező korábban elmondta, hogy nem kizárt, hogy összevágnak egy R-kategóriás anyagot a filmből, így mi is ízelítőt kaphatunk az emlékezetes pillanatokból.

