Figyelem, rózsaszín riasztás: megtaláltuk a tökéletes parfümöt minden rózsaszín-imádó hölgynek!

“To the moon and back”, avagy a “Holdig és vissza”, mi is így imádjuk a Moschino Toy2 Bubble Gum illatát, amely egy űrutazásra invitál!

Ki az, aki nem szereti a rózsaszínt? És mit szólsz hozzá, ha azt mondjuk, hogy parfüm formájában magadon is viselheted? A rózsaszín az igazi nőiesség, a romantika és a boldogság színe, amelyet most az ikonikus mackó üvegébe zártak. A Toy2 Bubble Gum felszabadítja a lelket a negatív gondolatokatól, körülöleli a testet és stimulálja az elmét. A Moschino Toy2 Bubble Gum megmutatja az illat szórakoztató oldalát, és kiegészíti a rózsaszín narratívát egy kis vidám hangulattal. Egy illat, amely kiemelkedik. Élénk rágógumi jegyek által lángra lobbantott esszencia, amely egyszerre édes, fűszeres és intenzív. A kandírozott citrusok zamatos őszibarackkal és fűszerekkel találkoznak, elegáns fák és pézsma koktéljába merülve. forrás: Moschino Stella Maxwell, a kampány arca így nyilatkozott az illatról: Azt hiszem, a nyilvánvaló válasz az, hogy imádom, imádom, imádom az illatát. De ezen túlmenően az ember olyasmit akar viselni, amivel azonosul, amiben jól érzi magát, és amiben alapvetően tud élni.

Azt szeretem, amikor azt mondják: "Hűha, milyen illatot viselsz, milyen csodás illata van". Amikor ez kétszer-háromszor is megtörténik, akkor tudod, hogy megtaláltad az illatodat. forrás: Moschino Keresd a Moschino Toy2 Bubble Gum illatot a Marionnaud parfümériákban vagy online a www.marionnaud.hu oldalon! Hogy tetszett a cikk? Egynek jó. Nice job! Imádom!

Videók