Mit illik és mit nem? Ezeket a protokollszabályokat kevesen ismerik!

Ezt a jelenséget próbálja áthidalni Veszelszki Ágnes oldala, a @protokollkommunikáció. Ágnes magyar nyelvészként, kommunikációkutatóként és egyetemi kutatóként, többet között pont azt kutatja, hogy milyen hatásai lehetnek az infokommunikációs technológiának a nyelvre, emellett pedig hobbi szinten kezdte el építeni a közösségi média oldalát is, ahol olykor a triviálisnak tűnő alapigazságok mellett, a különböző nemzetek egészen meghökkentő szokásait is bemutatja.

Az illem tulajdonképpen a kulturált viselkedést és a jó modort jelenti, a viselkedéskultúrát, mely az emberek közötti kapcsolatokat, és magát a társadalmi életet szabályozza. Ez koronként, generációnként, vallásonként, népcsoportonként, de akár családokon belül is eltérhet, és viszonylag gyakran változik is.

Az etikett szó a francia nyelvben címkét jelent. Az adott szó eredetileg egy olyan feljegyzésre utalt, amelyben többek között neveket, rangokat, és szertartások lebonyolítását rögzítették, azaz tartalmazott minden fontos illemszabályit. Fénykorát XIV. Lajos idejében élte, azonban ma már kevésbé használjuk ezt a szót, inkább viselkedéskultúráról beszélhetünk.

A protokoll a fenti kettőből, azaz az illemből és az etikettből származtatható, görög eredete van, amely egészen a Bizánci Birodalomig nyúlik vissza. A protokoll a diplomácia elengedhetetlen eszköze, tágabb értelemben ide tartozik a viselkedéskultúra és a rendezvényszervezés is. Célja, hogy minden szabályt úgy fogalmazzon meg, hogy azáltal senki se bántódjon meg.

A netiquette angol szó magyarosított formája az etikett szó, amely a netes kommunikáció, azaz az e-mail, levelezési listák és internetes vitafórumok általános illemszabályait foglalja magába.

A netiketthez tartoznak az instant messagek, azaz az azonnali üzenetküldések is, melyek lényege, hogy rövid, tömör üzenetben fogalmazzuk meg a mondandónkat, így gyakran használunk főképp angol nyelvű rövidítéseket.

Gyakori példák

FYI = for your information, azaz tájékoztatásképpen

AFK = away from keyboard, azaz nem vagyok a gépnél

ASAP = as soon as possible, azaz mihamarabb