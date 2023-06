Sok minden inspirálhat vásárlás előtt és közben: a kirakatban található összeállítások, az aktuális trendek, a sztárok által viselt outfitek, de akár az is, hogy mit vásároltak az elmúlt időszakban a körülötted élők. Lehet, hogy a tesód épp egy olyan farmerben állított be a minap hozzád, ami azonnal megragadta a figyelmed és azóta sem tudod elfelejteni, így valami nagyon hasonlóra vágysz te magad is.

A vásárlás másokat is vásárlásra ösztönöz, így nem csoda, ha kíváncsiak vagyunk, milyen ruhadarabokra csaptak le az utóbbi időben az emberek. A Who What Wear nevű magazin épp most összegezte, hogy májusban mik voltak azok a darabok, amik a legtöbb divatrajongó figyelmét felkeltették.

Aszimmetrikus darabok

A legkeresettebb ruhák közé az aszimmetrikus darabok tartoztak tavasszal, amik nyáron is nagyon népszerűnek számítanak majd. Egy kis játékosságot visznek az öltözködésbe és figyelemfelkeltőbbek, mint az egyenesen szabott társaik. A munkanapokon és nyaraláson is megállják a helyüket.

Oversized lenvászon ing

A nyár elmaradhatatlan „kelléke” megérkezett a boltokba és ez látszik is, ugyanis máris sikerült a népszerűségi lista második helyére feltornáznia magát. Ez az anyag a legnagyobb melegben is kellő árnyékot ad a bőrnek, miközben hagyja lélegezni azt. A tengerparton is hasznát veszed!

Szandálok

Aki gőzerővel készül a nyárra, az bizony tudja, hogy itt az ideje elővenni a szandálok a szerkényből, ugyanis ezeknél a lábbeliknél nem létezik ideálisabb és kényelmesebb viselet a kánikulában. Megfelelően illeszkednek a lábra, hagyják szellőzni azt és még a rohanós hétköznapokban is megállják a helyüket. Idén eddig legtöbben az egyszínű, fekete darabok mellett tették le a voksukat.

Bordázott trikó

A népszerűsége nem véletlen, hiszen egy viszonylag olcsó darabról van szó, ami nagyjából bármilyen szettel megállja a helyét, így ha nem akarsz sokat gondolkodni az outfiteden, akkor egy farmer, egy ujjatlan trikó és egy papucs vagy sneaker minden helyzetben szuper választás lehet.

Basket bag

Ebbe a táskába aztán minden belefér, nem véletlen a népszerűsége! Simán magaddal viheted, ha vásárolni indulsz és akkor is, ha a tengerpartra készülsz. Ráadásul az anyaga nyarat kiált.

TE hogy vagy ezzel?

Galéria / 22 kép 11 alapdarab, amit bár sok nő szeret, de már nem divatos Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Ezek azért mindenkinél kiverték a biztosítékot!

Galéria / 6 kép 6 eszetlenül cikis trend a 2000-es évek közepéről Megnézem a galériát