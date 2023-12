Volt, ami gyűlölet volt első látásra! Íme minden idők 10 legszomorúbb királyi házasságának igaz története

A királyi házasságokat talán a mesék miatt hajlamosak vagyunk még mindig túlidealizálni, még annak ellenére is, hogy a történelemórákon rengeteget tanultunk arról, hogy az elmúlt évszázadokban mennyi vérfertőző, sokszor katasztrófába torkolló frigy kötetett született - hol érdekből, hol pedig a testi vágyak és a szív szavát követve.

A történelem során minden túlzás nélkül a legtöbb nász eleve elrendelt volt. Az uralkodó családok sokszor az idősebb befolyásos rokonokra illetve a tanácsadókra támaszkodtak azzal kapcsolatban, hogy politikai, szövetségi és más érdekek által szült szempontból is megfelelő házastársat találjanak gyermeküknek. A szerelem mondhatni ismeretlen fogalom volt, és az érzelmi kötelékek annyira elenyészők voltak ezen kapcsolatokban, hogy kicsit sem meglepő az, hogy annyi mellékes románc és törvényen kívüli gyermek született, a szomorú gyilkosságokról nem is beszélve. A királyi házasságok tehát messze nem voltak annyira álomszerűen fényesek és boldogok, mint ahogy azt elsőre gondolnánk, sőt mi több, némelyik maga volt a rémálom. És bár az utókor leginkább csak VIII. Henrik rémes hat frigyéről beszél mindig, a jelenkorban pedig Diana és Károly jut eszünkbe, ennél jóval több volt!

Kattints tovább és mesélünk 10 olyan királyi házasságról, ami sajnos nem a boldogtalan véget ért!

És vajon miért végződött minden idők egyik legtöbb figyelmet kapott tündérmeséje annyira rosszul? Mik voltak azok a jelek, amik sokak szerint előrevetítették a legrosszabb befejezést?! Kattints tovább és mesélünk egy kicsit Diana és Károly esküvőjéről!

Az InStyle magazin írása.