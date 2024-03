Minden idők 10 legritkább születésnapja: Ezeken a napokon születnek a legkevesebben

Talán te is hallottál már arról, hogy szeptemberben születik a legtöbb baba a világon, amit a karácsonyi időszakkal kötnek össze a tudósok. Szerintük a meghitt karácsony előtti hetekben több baba fogan, mint bármikor máskor, ez pedig elég logikusnak tűnik. A leggyakoribb szülinapok közé tartozik a szeptember 9. és a szeptember 19. is, de a kutatók nemcsak erre jöttek rá az elmúlt években, hanem arra is, hogy az ebben a hónapban született gyermekek sokkal intelligensebbek, ami miatt nagy esélyük van arra, hogy sikeresebbek legyenek felnőttként is.

Most a TikTokon egy olyan videó tarol, amiben felsorolják a legritkább szülinapokat, de azt már most elárulhatjuk, hogy a február 29. nincs rajta. Íme a lista:

10. Október 31.

9. November 25.

8. November 23.

7. November 22.

6. December 26.

5. Január 2.

4. Július 4.

3. December 24.

2. Január 1.

1. December 25.

Mivel elég gyakori a programozott császár, ezért érthető módon a listán szerepelnek a karácsonyi ünnepek, illetve a szilveszteri időszak. A november is jelentős szerepet tölt be a mezőnyben, pedig ilyenkor születnek a legellenállóbb babák, a legjobb barátok, akiket misztikus energia vesz körül, ráadásul ez a hónap két erős csillagjegyé, a Skorpióé és a Nyilasé, akik szenvedélyesek, hűségesek, sikeresek és kitartóak.

Ezeket tartják a legrosszabb szülinapi dátumoknak:

