Minden idők 10 legjobb magyar romantikus filmje, amit egyszer mindenkinek látnia kell

A szív dallamain játszó alkotásokban bár tény és való, hogy Hollywood messze az élvonalban jár, azért a hazai filmgyártás is jócskán büszkélkedhet olyan magyar romantikus filmekkel, amik méltó vetélytársai lehetnek akár a nemzetközi palettának is.

A két világháború között kapta egyre nagyobb figyelmet itthon a szerelmes melodrámák, ezen műfaja egyik első nagyobb kincse az 1934-es Meseautó mellett az 1939-ben bemutatott Halálos tavasz volt, utóbbiban a nézők például két nagy színészlegenda, Karády Katalin és Jávor Pál kettősét csodálhatták meg a filmvásznon. Az elmúlt közel 100 évben pedig számos mű bizonyította be azt, hogy a magyar romantikus filmek között is születhetnek kihagyhatatlan kincsek. Nos, a minden idők legjobb magyar filmjeit és legjobb rajzfilmjeit összegyűjtő listáink után most következzen a következő felvonás, azaz az IMDb oldalán a nézők mely magyar romantikus filmeket értékelték a legjobban az elmúlt évtizedekből!

