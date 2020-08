Az énekesnő az elmúlt két évben bebizonyította, hogy ő bármikor és bármilyen gyorsasággal képes túltenni magát egy kapcsolaton és beleugrani egy másikba. 10 együtt töltött év és mindössze pár hónap házasság után kiadta útját egy leszbikus kaland miatt, majd kikötött a szexi énekes mellett, akivel annyira meg volt az összhang, hogy a világ kezdte azt hinni, hogy tényleg jó döntés volt az énekesnő és Liam válása. Sokak szerint el lett kiabálva, hiszen Miley érzelmei olyanok mint az időjárás.

Most pedig úgy néz ki 10 hónap kellett ahhoz, hogy a sztár ráunjon az ausztrál zenészre és megint tovább álljon. A szakítás okáról még semmit sem tudni, ugyanakkor Cody egy nemrég adott interjújában még azt nyilatkozta, hogy ilyen mély szerelmet még soha nem érzett és Miley-ban nemcsak a társát, hanem a legjobb barátját is megtalálta.

A sztárpár egyébként már több éve ismerte egymást és a barátság is hamarabb alakult ki közöttük. Végül a közös munka és a zene lobbantotta fel a lángot, ami most a jelek szerint amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan ki is hunyt.

Ha kíváncsi vagy, milyen volt és Liam Hemsworth esküvője, akkor kattints a galériára!

