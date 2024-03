Miley Cyrus anyja hozzáment legkisebb lánya exéhez: ő pedig szóba sem áll velük most

Hollywoodban nem ritka, hogy a sztárok egymás exeivel randizgatnak, hiszen olyannyira egy közegben mozognak, hogy elkerülhetetlenek ezek a találkozások, melyekből aztán a szerelem szárba is szökkenhet. Az viszont még a hírességeknél sem gyakori, hogy esetleg egy családtag exével jöjjenek össze, és még ritkább, ha valaki konkrétan a lánya volt barátjával kezd ismerkedni. De most erre is akadt példa!

szülei 2022-ben jelentették be, hogy 30 év után válnak, és elég hamar tovább is léptek mind a ketten. 2022 végén Tish Cyrust már új szerelme oldalán kapták lencsevégre, aki történetesen nem más, mint a Szökés sztárja, Dominic Purcell. Az 53 éves színésszel nagyon boldogok azóta is, augusztusban pedig egybe is keltek, az eseményen Miley egyike volt a koszorúslányoknak.

Ám az esküvőre legkisebb lánya, Noah már nem ment el. És úgy fest, szóba sem állnak egymással, amiben elég komoly szerepe lehet abban, hogy az édesanyja mondhatni lecsapta a kezéről Dominicot. Vagyis pontosabban az ismerős szerint addigra lezárták a dolgot kettejük között, és a Szökés színésze csak ezt követően kezdett randizni Tish-sel, ám ettől még elég fura a helyzet.

Fotó Noah Cyrusról a Párizsi Divathéten

Bizony, egy közeli ismerős árulta el a PEOPLE-nek, hogy a 24 éves Noah korábban Dominic-kal randizgatott, vagyis pontosabban amolyan barátság extrákkal típusú viszonyuk volt a nagy korkülönbség ellenére is. Bár hivatalosan sosem voltak együtt, Tish tudta, hogy a lánya ismerkedett a férfivel, ennek ellenére mégis randizni kezdett vele, majd idén hozzá is ment.

Noha azt gondolnánk, megbeszélték lányával a dolgot, valójában a közeli ismerős szerint erre sosem került sor, és Noah sértve érzi magát, így azóta is kerüli lényegében az összes testvérét és édesanyját. Jelenleg édesapjának, Billy Raynek eléggé rossz a viszonya a többi családtaggal, Noah az egyetlen, aki az ő pártján áll, és ebben valószínűleg Tish új férjének is szerepe van.

A családtagok egyelőre nem nyilatkoztak a témában.

