Michelle Pfeiffer és férje már a 30. házassági évfordulójukat ünneplik, de vajon mi a boldogságuk titka?

Kutatások szerint nem sokszorozódott meg a válások száma az elmúlt években – hiába tűnik így – egyszerűen csak rengetegen élik meg nyilvánosan a dolgot és teszik közzé a közösségi médiában, hogy épp min mennek keresztül. Főleg igaz ez a sztárokra, akik nemcsak az esküvőjüket, a gyerekük születését, de az olyan nehéz pillanatokat is megosztják a rajongóikkal, mint amilyen a válás. Minden évben tanúi lehetünk néhány botrányos celebszakításnak, így szinte felüdülésként hat, amikor az ellenkezője szánt végig a neten: vagyis, amikor egy sztárpár a házassági évfordulóját ünnepli. Legyen az az ötödik vagy a harmincadik, mindenképp üdítőnek számít a szakítások között.

A napokban például Michelle Pfeiffer és férje, David E. Kelley ünnepelték a 30. házassági évfordulójukat, amivel kapcsolatban a színésznő egy közös fotót tett közzé, amihez ezt írta:

„30 év boldogság.”

A 65 éves színésznő a The Tonight Show-ban vallotta be Jimmy Fallonnak, hogy egy vakrandin találkozott először Daviddel, viszont nagyon szorongott előtte, mert korábban nem volt jó tapasztalata az ilyesmivel.

„Kérlek, most utoljára, találkozz ezzel a fickóval” – mondta, Michelle pedig úgy volt vele, hogy jó ötlet lehet elmenni vele bowlingozni, de előtte felmerült benne, hogy a férfit inkább a tesójának mutatná be. A barátja lebeszélte erről, sőt kijelentette, hogy ő lesz a férje a jövőben, úgyhogy inkább ne tegye meg.

Michelle Pfeiffer egyébként épp egy nagyon fontos életesemény előtt állt: adoptálni készült a lányát, Claudia Rose-t. A színésznő úgy fogta fel ezt az időszakot, mint egy próbatétel, amiből kiderül, hogy David mennyire veszi komolyan a kapcsolatukat, mennyire férfi, mintsem fiú. David E. Kelley egyébként később szintén örökbefogadta Michelle lányát, majd kis idő múlva megszületett fiuk, a ma 29 éves John Henry Kelley. 10 hónap telt el az első randijuk és a házasságkötésük között, így egész korán ráeszméltek arra, hogy egymás mellett van a helyük.

Mi a boldogságuk titka?

Valószínűleg nagyon egy húron pendülnek a való életben, és igazán kiegészítik egymást amellett, hogy egymás támaszai is. Michelle Pfeiffer azonban ezen túlmenően is leszögezett valamit a kapcsolatukban: sosem dolgozhatnak együtt. David is a szórakoztató iparban dolgozik ugyanis, producerként, felesége azonban kitart a véleménye mellett, nem szeretné összekeverni a magánéletet a karrierrel. Korábban el is árulta, hogy miért: mint mondja, ha stresszes napja van a munkahelyén és hazajön, szeretné, ha a férje mellette állna és az ő véleményére hagyatkozna, nem pedig arra, hogy a másik oldal mit mond.

„Láttam már sok olyan párt, akinek látszólag teljesen rendben volt a házassága, aztán elkezdtek együtt dolgozni, a következő évben pedig beadták a válópert”

– fejtette ki a színésznő korábban, aki úgy gondolja, hogy a szerencsén múlt az, hogy megtalálták egymást, ez a boldogságuk valódi titka:

„Nagyon jó választás volt David. Nagyon szerencsés vagyok... Sosem találkoztam még olyan emberrel, aki tisztességesebb lenne, mint a férjem... Humoros és intelligens, nagyon cuki, minden ehhez hasonló dolog megvan – de ha nem tiszteled a partnered, rosszul leszel tőle.”

Michelle és David kapcsolata sosem került címlapokra, sosem élt át olyan hullámvölgyeket, esetleg megcsalást, ami miatt pletykára adtak volna okot. A színésznő ki is fejtette korábban, hogy nem írnak róluk a lapok, aminek valószínűleg az az oka, hogy unalmasak. Arra viszont nagyon odafigyelnek a kezdetek óta, hogy a gyerekeik ne legyenek kitéve a lesifotósoknak, ne készüljenek róluk bulvárcikkek és meg tudják tartani a magánéletüket saját maguknak.

Michelle Pfeiffernek nem ez az első házassága, huszonéves korában 7 évig volt együtt az első férjével, Peter Hortonnal. A színésznő elmondta, azért mehetett tönkre a kapcsolatuk, mert nagyon fiatalon vágtak bele a házasságba, ráadásul együtt is dolgoztak, amiből valószínűleg a színésznő tanult, hogy ne kövesse el ugyanezeket a hibákat.

Ők is hosszú házassággal büszkélkedhetnek:

