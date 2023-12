Honnan ered a mézeskalács hagyománya? 6 tipp, hogy omlós és puha legyen a tészta

Ókori mézeskalács formák Magyarországon

A méz volt az első édesítőszer, amit az emberiség megismert és használni kezdett lepények, tészták, sütemények készítéséhez. Már az egyiptomi piramosokban is feltártak olyan sírrajzokat, amelyek mézes süteményt ábrázolnak. Az ókori görög sírokban is találtak datolyával ízesített, jól konzervált mézeskalácsokat, amelyeket az Alvilág őrének, Cerberusnak szántak. Az első, a mai mézeskalácsra leginkább hasonlító mézes bábok pedig a Római Birodalomból származnak: ezeket az állat formájú mézes süteményeket élő állatok feláldozása helyett ajánlották fel az isteneknek. Aquincumban is találtak mézeskalács formákat, tehát Magyarország területén is már az ókorban megjelentek a mézeskalács figurák. A germán népeknél később is megmaradt az áldozat és a mézes sütemény kapcsolata, hiszen a téli napforduló ünnepére készítették.

Hosszú múltra tekinthet vissza

A mézeskalácsot mai formájában pedig 11. századi feljegyzésekben említik először. A középkorban a méz nagyon drága alapanyag volt, ezért nem mindenki férhetett hozzá, és inkább csak ünnepekkor használták. Kezdetben a kolostorokban készítettek vallásos tárgyú figurákat, majd a méhészetek közelében Európa-szerte megalakultak a mézeskalácscéhek. Magyarországon is az 1200-as évektől kezdve készítették és árulták a finom csemegét búcsúkban és vásárokban. A magyar mézeskalácssütő mesterek egyedi, fából faragott formákat használtak a tészta formázásához, ezek voltak az ütőfák. Máshol az ötvösök fémből készítették a művészi formákat.

Házikók

A Grimm testvéreknek hála aztán az eredetileg figurás sütiből házikókat is elkezdtek készíteni, és a gyerekek a mai napig ámulva nézik a csodálatos mézeskalácsházakat. Ezeknek a tésztája egyébként keményebb, mint a hagyományos mézeskalácsoké, hiszen itt alapvetően nem az elfogyasztás a cél, hanem hogy hetekig stabilan megálljanak a süteményből készült elemek. Bevallom, tavaly én is készítettem itthon a gyerekek unszolására, de karácsony elmúltával nem a hasukban, hanem a kukában végezte, éppen azért, mert ehetetlenül keménynek találták. Szóval idén maradunk a sima mézeskalácsoknál.

