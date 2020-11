Melania Trump ezzel most nem is tehette volna nevetségesebbé magát

Kidolgozom a belem a karácsony miatt, de ki a sz*rt érdekel a karácsony és a dekorációk?

Hangzott el a fenti mondat Melania Trump szájából néhány hónapja azon a még 2018-ban készült hangfelvételen, amit korábbi személyi asszisztense készített és szivárgott ki. Valljuk be, Melania szavai akkor sokunk szívét összetörték, hiszen minket nagyon is érdekel karácsony, még ha őt nem is.

Ez már csak azért is sajnálatos, mert a hagyományok szerint a Fehér Ház éves karácsonyi dekorációjáért mindig a first lady felel. Michelle Obama idején mindig fényűző ünnepi díszbe burkolózott mindig az elnöki rezidencia, és bár Melanianak is megvan a kellő szépérzéke ahhoz, hogy a dekornak csodájára járjunk, a fenti mondatok után oda a varázs...

Melania Trump mégis reménykedett benne, hogy az emberek mostanra elfelejtették ezt a kínos incidenst, ugyanis a minap olyan természetességgel posztolt arról, hogy a Fehér Házat már elkezdte felkészíteni az ünnepekre, mintha nem könyvelte volna el a világ 2020 hivatalos Grincsének.

Minden évben a fa megérkezése az ünnepek melegségét és hagyományok szellemét hozza a Fehér Házba. Az idei fa sok örömöt fog okoz azoknak, akik áthaladnak majd a Fehér Ház termein az év ezen legcsodálatosabb időszakában.

Posztolta a first lady a Twitterre, ám a fogadtatás nem olyan volt, mint amit várt, a közösségi oldalakat azóta elárasztották a viccesebbnél vicces posztok.

Itt pedig a kedvencünk!

és ezt láttad már?

Galéria / 13 kép Akkor és most: így változtatta meg a (még több) pénz és az etikett Melania Trump stílusát Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria