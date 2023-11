Megjelent a JOY téli lapszáma, JOY-napok Xmas Special kuponokkal, címlapon Zendaya

Ragyogó pillanatok

Az évnek ebben az időszakában úgy érzem, mintha még mindig kicsit gyerek lennék. Lapszámunk készítése közben még kicsit több mint egy hónap van karácsonyig, engem viszont kivételesen korán magával ragadott az ünnepi hangulat, és azok a bizonyos ragyogó pillanatok, amik az ünnepekhez tartoznak: a vendégvárás, a szeretteinkkel töltött minőségi idő, az ajándékozás és persze a pihenés. Ahány ház, annyi szokás, de amióta beköltöztünk a saját otthonunkba a férjemmel, egyszerűen imádom, hogy mi vagyunk a házigazdák az ünnepekkor, és nálunk gyűlik össze a család. Ebben az időszakban sem szabad azonban elfeledkeznünk még valakikről, akik nagyon fontosak az életünkben: a választott családunkról, a barátainkról. Felmérések szerint a 40 alattiak fontosabbnak tartják a barátságaikat a párkapcsolataiknál, az eredményt tekintve pedig elmondható, hogy azok, akik a párkapcsolataiknál többre értékelték a baráti kapcsolataikat, általában boldogabbak, egészségesebbek és elégedettebbek az életükkel. A kutatásból pedig az is kiderül, hogy a Z és Y generáció tagjainak számára legfontosabb az önmagukkal való jó kapcsolat. Vannak azok a barátok, akik akkor is ott vannak, amikor ez a bizonyos önmagaddal való jó kapcsolat éppen válságban van... Akik akkor is észreveszik, hogy valami baj van, eltűntél, és feltűnően kivonod magad a találkozók alól, amikor mindenki másnak ez fel sem tűnik. Aki felemel, mikor mélyen vagy, talán még azelőtt nyújtja a kezét feléd, hogy te magad realizálnád, csúszol lefelé. Ezekre a barátokra emeljük poharunkat az idei ünnepekkor, akik nem hagyják, hogy egyedül maradj bevackolva a saját kis burkodba! És jól figyelj, mert lehet, hogy a te környezetedben is van olyan, akit pont a te hívásod fog kirántani a mélyből.

Címlapsztárunknak, Zendayának elmondása szerint a hála a szuperereje. (Fun fact: a neve sona Tendai szóból ered, mely azt jelenti, köszönetet adni.) Hálás az életért, ami megadatott neki, és hálás azért, hogy munkájával és tetteivel pozitív hatással tud lenni az emberek életére. Sosem gondoltam volna, hogy ezt egyszer le fogom írni, de a róla készült portrét olvasva rájöttem, sokban hasonlítok Zendayára (és nem, sajnos nem a hosszú combjaira gondolok). Zendaya legnagyobb félelme: nem mer hibázni. „Tökéletes akarok lenni, mindig helyes döntéseket szeretnék hozni, és ha nem sikerül, stresszelni kezdek.” Zendaya ezen úgy igyekszik túllendülni, hogy megpróbál tanulási lehetőségként tekinteni a kudarcaira. A színésznőnek a Harry Potter-maratonok jelentik a self-care programot, azt mondja, állandóan újranézi valamelyik filmet. „Őrültnek tartanak, de naponta bekapcsolom ezeket. Ez az, ami megnyugtat engem, szóval ez az én trükköm” – ismerte be. (Na jó, én csak havonta nézem újra a filmeket, nem naponta, de íme, még egy hasonlóság!) Remek időszak bekuckózni és Harry Potter-filmeket nézni, de nézd meg a JOY téli bakancslistáját, milyen programokat érdemes még kipipálnod a szezonban! Varázslatos vacsorapartitippeket is hoztunk neked, valamint izgalmas recepteket a Szívek szállodájából, tanácsokat, hogy formában maradj az ünnepek alatt és az év elején is, valamint 2024-es horoszkópunkból kiderül, milyen főbb változások várnak a következő évben.

Az én mantrám 2024-re a horoszkópom szerint: ne félj a változástól – legyen ez az idei vezérelved, és minden élményre nyitottan vágj bele az új kalandokba! Hát így legyen, gyere, változás, gyere, 2024, és legyél egy szuper év mindannyiunknak!

Milyen témák várnak még a magazinban?

Ajándéktippek karácsonyra, minden pénztárcához igazítva

A szezon kihagyhatatlan téli stílustippjei

Ember Márk interjúja ás fotósorozata igazán izgalmasra és őszintére sikeredett

Zene rovatunkban Desh mesélt: "Folyton rettegek és őrlődöm" - de hogy mitől fél igazán a sikeres rapper? Kiderül a vele készült interjúban!

Fitt mellékletünk címlapsztárja Kiss Virág, aki segít, hogy az ünnepek alatt és a téli szezonban is formában maradj - edzéstippeket és recepteket is mutat

A magazin 151. oldalától kezdve találod a JOY-napok Xmas Special kuponokat, melyeket december 7-10. között válthatsz be akár 50% kedvezménnyel! További részletek: www.joynapok.hu