Kiderült, milyen Meghan Markle kapcsolata a volt férjével: erre azért nem számítottunk

Meghan Markle és exe, Trevor Engelson már rég továbbléptek és válásuk után ismét rájuk talált a szerelem. Meghan Harry herceggel kezdett új életet, Trevor pedig az örökösnő Tracy Kurlanddal, de a pletykák szerint Trevornak még mindig fáj a Meghannal való szakítás.

Mielőtt Meghan Markle megtalálta volna az igaz szerelmet Harry herceggel, a 46 éves Trevor Engelson filmproducer és irodalmi menedzser felesége volt.

Két évig voltak házasok, mielőtt szakítottak, majd 2013 augusztusában "kibékíthetetlen ellentétekre" hivatkozva véglegesítették válásukat.

Amellett, hogy a 42 éves Meghan továbblépett, és megtalálta álmai férfiját a 38 éves sussexi hercegben, Trevor is újra megtalálta a szerelmet: feleségül vette Tracey Kurland örökösnőt, akinek apja 500 millió dolláros vagyont halmozott fel. Tracey a hírek szerint bő 250 millió dollárt örökölt, szóval mondhatni nem csak Meghan fogta meg az Isten lábát a válás után.

Trevor egyik barátja a Mail on Sunday-nak azt mondta: "Hosszú ideig nehezen mentek a dolgok Trevor számára. Ő egy jó srác, de Meghan összetörte őt, amikor kiderült, hogy válni akar. Majd amikor pedig Meghan összejött Harry herceggel, Trevor újra összetört, mert a házasság körüli nyilvánosság, majd az Oprah-interjú drámája miatt mindenhol Meghanba botlott."

Trevor barátja azonban azt is kifejtette, hogy a férfi számára ez már mind a múlté.

"Amikor nemrég láttam őt, arról beszélt, hogy ő a legboldogabb ember a világon, hogy mennyire szeret apa lenni, és hogy soha nem érezte még magát ennyire kiteljesedettnek". - mondta Trevor barátja

De annak ellenére, hogy mindkét fél továbblépett és újra megtalálta a szerelmet, Trevor barátainak állítólag még mindig tiszteletben kell tartaniuk, hogy "nem szabad említeni az M betűs szót, ha Trevor ott van".

"Trevor életében mindenki tudja, hogy nem említhetjük az 'M' betűs szót. Továbblépett, és bizonyos szempontból azt is mondhatnánk, hogy még jobb élete van, mint Meghan-nak, de ettől függetlenül hallani sem akar róla".

Ezzel arra gondolt, hogy Trevornak valószínűleg több pénze van, mint Meghan-nak, és a reflektorfénytől távol éli, nyugodt életét.

