Titkos dokumentum szivárgott ki: Meghan Markle terhessége komplikáltabb volt, mint bárki gondolta

Mikor Meghan Markle és Harry herceg az év elején bejelentették, hogy kiválnak a királyi családból, mindenki ledöbbent. A Megxit azóta megtörtént, ám sokak még mindig keresik a válaszokat, de talán a most kiszivárgott dokumentum közelebb vezetn minket a megértéshez. Napvilágot látott ugyanis egy bírósági dokumentum, ami azt taglalja, hogyan hajszolta a sajtó a hercegnét ebbe a döntésbe, és milyen kiszolgáltatottá tette őt a palota a támadásokkal szemben.

Az irat szerint a legrosszabb Meghan Markle terhessége idején volt a helyzet, ekkor Harry herceg kedvesét olyan érzelmi megrázkódtatások érték, melyek mentális állapota rohamos romlásához vezettek, és voltak pillanatok, már a biztonsága is megkérdőjeleződött. A hercegné a legfájóbb ütéseket a Mail on Sunday-től kapta, az igazi problémát pedig az okozta, hogy a királyi család nem védte megfelelő képpen Meghan jogait, valamint azt sem engedte neki, hogy saját maga álljon ki az igazáért, valamint a barátait is elhallgatatták, pedig akkoriban többen már komolyan aggódtak a hercegné egészségéért.

forrás: GettyImages

Egy kismama állapotára pedig az ilyen mértékű stressz bizony komoly hatással van, nem csoda, hogy annak idején már Harry hercegnél is annyira elpattant a cérna, hogy a családon belül gyakorlatilag bárkivel képes volt összerúgni a port. A pár szerint a sajtó és a palota is hatalmasat hibázott, ezzel veszélyeztetve Meghan állapotát, és pont azért hozták meg az év elején döntésüket, mert nem bírtak már ilyen nyomás alatt élni.

