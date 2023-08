Meghan Markle és Katalin hercegné kedvenc sneakerére most te is lecsaphatsz

Bátran állíthatjuk, hogy a királyi család tagjainak valószínűleg elég nagy cipőkollekcióval rendelkeznek – elég csak Katalin hercegnére vagy Meghan Markle-re gondolni. Ők ugyanis nemcsak a divat iránti rajongásuk miatt szeretik beszerezni a különböző tervezői kreációkat, hanem azért is, mert számos nyilvános eseményre hivatalosak és a különböző szettjeikhez más-más cipő illik. A klasszikus fekete magas sarkú cipőktől kezdve a színes darabokon keresztül az espadrillesen és sneakeren át minden megtalálható a két híresség gardróbjában. Természetesen nemcsak a hivatalos öltözékeik keltik fel a sajtó és a rajongók figyelmét, hanem az alkalomadtán készült lesifotók is. Ezeken pedig még inkább kirajzolódik az egyedi stílusuk, amikor pont azt viselhetik, amihez kedvük van.

Ha pedig a hétköznapi szettekről van szó, Meghan és Katalin is a fehér sneakerre szavaz a legtöbbször. Mindketten imádják, hogy ez a darab egyszerűen mindenhez jól passzol, nemcsak pulcsival, de akár blézerrel kombinálva is megállja a helyét. Meghan és Katalin is a klasszikus fazonra szavaz a legtöbbször, ami azt jelenti az esetükben, hogy olyan darabokat viselnek, amiken vagy nincs minta, vagy csak visszafogott logó található, és az is biztos, hogy a platformos verziókat is kerülik. Gyakran előfordul, hogy ugyanarra a márkára szavaznak, a Veja cipői például visszatérő elemként vannak jelen mindkettejük gardróbjában.

Meghan sportos szettjéhez tökéletesen passzol a fehér sneaker:

Ahogy Katalin outfitjéhez is, ami nagyon hasonlóan néz ki:

Volt, hogy ugyanazt a Veja darabot öltötték magukra, csak eltérő színű mintával. Katalin egy sportosan elegáns szettben, míg Meghan egy sportos outfitben volt látható:

Míg Harry feleségére igaz, hogy kevésbé szereti a sportosan elegáns megjelenést, Katalin egyszerűen odavan érte. Épp ezért fordult elő többször is az esetében, hogy fehér sneakert viselve lépett a kamerák elé. Íme néhány példa:

