Mióta Harry és Meghan beköltöztek új otthonukba, nem láthattuk őket túl gyakran. Maximum jótékonysági munkáik miatt léptek utcára, de egyébként szabadidejüket inkább új otthonukban és a hozzá tartozó udvaron töltötték.

Tegnap este viszont kivételt tettek, ugyanis egy duplarandira indultak, amit a lesifotósok is megörökítettek. Meghan és Harry régi ismerőseikkel találkoztak, pontosabban Katharine McPheevel és David Fosterrel, akik épp nemrég jelentették be, hogy babát várnak. Ezt az örömhírt persze együtt is meg akarták ünnepelni, ezért egy különleges étterembe látogattak el négyesben, ahol több, mint 3 órát töltöttek el.

Meghan Markle választása egy bőrnadrágra, ballonkabátra és egy narancssárga magas sarkú szandálra esett:

Meghan Markle a királyi család tagjaként biztosan nem viselhetett volna bőrnadrágot, de most már ezt is újra hordhatja. Akárcsak az alábbiakat:

