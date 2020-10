Tavaly oltári nagy felháborodást keltett a hír, amikor kiderült, hogy Harry és Meghan a királyi családtól távol töltik az ünnepeket, ezzel felrúgva a sokéves ünnepi hagyományt. Bár akkor, a hazatérésük után úgy döntöttek, hogy hátrébb lépnek a királyi családtól, az azóta történteket minden bizonnyal már senkinek sem kell részleteznünk... Ám történt, ami történt, II. Erzsébet királynő többször is üzent Harrynek, hogy bármikor visszavárja őt (őket), így szinte mindenki azt várta, hogy – ha mást nem is, de – az idei karácsonyt már újra együtt fogják tölteni. Nos, a The Mirrornak a pár egyik ismerőse elárulta, hogy ez azonban nem szerepel a terveik között, és azt is elmondta, hogy miért nem:

Még nem állnak készen rá.

Persze érthető, főleg, hogy épp a napokban sikerült ismét kissé maguk ellen haragítaniuk a családot, pontosabban Katalin hercegné nagybátyját.

Nem csitulnak a kedélyek: Katalin hercegné nagybátyja keményen beszólt Meghannak és Harrynek Sztárok Nem érdekel Elolvasom

2017-ben volt az első közös karácsonya Meghannak és Harrynek. Akkor II. Erzsébet királynő engedélyezte, hogy Meghan is csatlakozhasson a családi karácsonyhoz, hiszen alapvetően a hagyományok szerint nem lehetett volna jelen, mivel akkor még nem voltak házasok Harryvel. A 2018-as karácsony még emlékezetesebbre sikerült, hiszen akkor már állapotos volt Meghan. 2019-ben pedig kihagyták a királyi család karácsonyát, ahogy úgy tűnik, idén sem lesznek ott a családi fogadáson…

Nem mellesleg ez a karácsony amúgy is más lesz, mint az eddigiek. A koronavírus miatt ugyanis extra óvintézkedések szükségesek Erzsébet királynő védelme érdekében, ám az utolsó hírek szerint a személyzet néhány tagja még lázad az ünnepi munkabeosztás miatt:

Fellázadtak az alkalmazottak: II. Erzsébet királynő karácsonyi hagyománya veszélybe került Sztárok Nem érdekel Elolvasom

