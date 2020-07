Meghan Markle nem hallgat többé, ezt gondolja George Floyd haláláról

Sokan várták már, hogy Meghan Markle megszólaljon az Amerikában jelenleg kialakult tüntetésekkel kapcsolatban. A királyi család tagjaként Meghan a világ egyik, ha nem a legismertebb nője jelenleg, Harry herceg kedvesétől pedig köztudottan nem áll távol a véleménynyilvánítás, főleg, ha fontos társadalmi kérdésekről van szó.

Meghan Markle korábban már többször is felszólalt a rasszizmus ellen, illetve beszélt arról, hogy fiatalon neki is több atrocitást kellett átélnie, illetve gyerekkorából pontosan emlékszik azokra az 1992-es zavargásokra, amik akkor szintén egy rendőri túlkapás miatt robbantak ki Los Angelesben. Most mégis sokat várt ezzel a videóval, ugyanis elmondása szerint nagyon félt attól, hogy bármit mond, azt szétszedi a sajtó. Ám végül rájött:

Az egyetlen rossz dolog, amit mondhatunk, ha nem mondunk semmit.

Meghan egyébként korábbi iskolájának végzős tanulóinak üzent a videóval, a gyűlölködés helyett pedig egyértelműen a békés megoldásra és a részvétre helyezte a hangsúlyt:

George Floyd élete számított. És Breonna Taylor élete számított, és Philando Castile élete számított, és Tamir Rice életet számított, és számított még sok ember élete, akár ismerjük a nevüket, akár nem. Stephon Clark. Az élete számított.

Sorolta Meghan azoknak az áldozatoknak a neveit, akik az elmúlt években rendőri erőszak miatt vesztették életüket. Meghan mesélt is az 1992-es zavargásokkal kapcsolatos emlékeiről, melyek olyan éles égtek belé, hogy tudja, sosem tűnnek el, majd búcsúként ennyit mondott:

Amint mondani szeretnék nektek, az az, hogy sajnálom. Annyira sajnálom, hogy olyan világban kell felnőnötök, ahol a rasszizmus még mindig létezik.

A teljes videót itt nézheted meg:

