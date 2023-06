Meghan és Harry kisfia megkapta a világ legédesebb szülinapi ajándékát

Ez a nap idén igen csak emlékezetes volt a királyi család tagjai számára, hiszen III. Károly király koronázása is éppen erre a napra esett.

Okozott is némi fennforgást az esemény dátuma, hiszen Meghan Markle így nem vett részt a koronázáson, helyette inkább érthető okokból kisfiával maradt Kaliforniában a születésnapján. Harry herceg is csak egy villámlátogatást tett és már rohant is a reptérre, hogy hazaérjen Archie születésnapi bulijára.

És amíg a világ egyik felén III. Károly királyt ünnepelték, addig a kaliforniai Montecitóban található Mad Dogs & Englishmen Bike Shop tulajdonosai a királyi család másik tagját, Archie-t szerették volna meglepni. A bolt tulajdonosa, Jennifer Blevins a PEOPLE-nek elmondta, hogy brit partnere és a bolt társtulajdonosa, Martin spontán módon különleges születésnapi ajándékkal akart kedveskedni Archie-nak, Meghan Markle és Harry herceg fiának.

Így aztán kiválasztott egy speciális gyerekkerékpárt, aminek természetesen pótkerekei is voltak, vett néhány lufit, virágot Meghannak és írt egy üdvözlőkártyát, majd fogta magát és az ajándékkal együtt átbiciklizett Meghan és Harry otthonához. A biztonságiak természetesen azonnal előbújtak és megkérdezték tőle, hogy kapott-e meghívót Meghantól vagy Harry-től. A férfi elmondta, hogy nem, ő csupán egy brit üzletember, akinek a közelben van boltja és ajándékot hozott Archie-nak. A biztonságiak természetesen jó alaposan átvizsgálták a virágot, lufikat, kártyát és a kerékpárt, de amikor nem találtak semmi különöset, megengedték neki, hogy ott hagyja az ajándékokat.

Egy hónappal később, amikor egy levél érkezett a boltba, azzal viccelődtek, hogy biztosan Harry és Meghan köszönőlevele, és valóban az volt!

"Harry herceg és Meghan, Sussex hercege és hercegnéje nevében kérem, fogadja őszinte köszönetüket a figyelmes ajándékért, amelyet Archie hercegnek küldött a negyedik születésnapjára. A bicikli sok örömöt szerzett, és a család nagyra értékeli. Megkértek, hogy tolmácsoljam hálájukat a kedves meglepetésért". - állt a levélben

A bolt tulajdonosa teljesen meghatódott, hogy Meghan és Harry annyira figyelmesek, hogy időt szakítottak rá, hogy valami személyeset üzenjenek, és nem csak egy általános köszönömöt írtak.

Ezekre a titkokra derült fény Meghan és Harry dokumentumsorozatából:

Galéria / 10 kép Titkok, amelyekre fény derült Meghan Markle és Harry dokusorozatából Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Harry és Meghan imádják egymást.

Itt a bizonyíték:

Galéria / 7 kép Ezek a fotók bizonyítják, hogy Meghan hercegné mennyire szerelmes Harry hercegbe Megnézem a galériát