Ezen a dokumentumfilmjük, a nagy port kavart interjúik és Harry önéletrajzi könyve sem segített túl sokat. Bár így is vannak még, akik hisznek Meghan és Harry valódi szerelmének meglétében. Ezt támasztja alá a róluk készült legfrissebb felvétel is, amelyen süt róluk a boldogság és a jókedv. A házaspár az Archewell Alapítvány munkatársait vitte el egy Lakers meccsre, amit természetesen ők is végig izgultak a többiekkel.

Sőt, pár másodperc erejéig a kamera őket vette, méghozzá úgy, hogy nem vették észre. Ezekben a pillanatokban nevettek, viccelődtek egymással, de ami ennél is aranyosabb volt, az az, hogy két gyermekük születése és a megannyi botrány után is elképesztően összetartó és szerelmes pár látványát mutatták.

Ez persze a nagy „Harry és Meghan ellenes tábort” meglepte, hiszen az utóbbi hetekben több helyről is az a pletyka érkezett, hogy a hercegi pár válni akar, azért, mert Harry egyre boldogtalanabb és elnyomottabb a házasságban, amit végre ő is belátott.

Hogy pontosan, kinek van igaza és külön utakon akarják-e folytatni, még nem tudni, de az biztos, hogy ha az egész csak színjáték, akkor nem kell sokat várni a lelepleződésükre. Mi azért reméljük, hogy tényleg boldogok együtt, de most nagyon úgy tűnik!

katt a galériára, hogy megtudd, mi az a 10 dolog, amire meghan rávette harry-t

Galéria / 10 kép 10 dolog, amire Meghannak sikerült rávennie Harry herceget Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

ÉS EZT OLVASTAD MÁR?

Galéria / 10 kép 10 dögös fotó Meghan Markle-ről, amit még biztosan nem láttál Megnézem a galériát