Elstartolt a WandaVision első előzetese - Csak kár, hogy senki nem érti

A WandaVision című Marvel produkcióról így is sok mindent lehetett hallani, az első hivatalos trailer azonban még inkább elbizonytalanította a közönséget azzal kapcsolatban, hogy mi is lesz a sorozat története. A széria – ahogy a cím is mutatja – Skarlát boszorkány és Vízió kalandjairól (legalábbis reméljük) fog szólni, amelyet természetesen a tegnapi virtuális Emmy-díjtátadó keretein belül mutattak be először.

Mivel a Bosszúállók utolsó részében Vízió meghal, ezért néhány rajongó állítása szerint Wanda egy illúziót hozott magának létre, ahol egy saját maga által kreált Víziót láthatunk majd. Persze ez csak feltételezés, mindenesetre az előzetesben úgy néz ki, mintha mindkét karakter egy-egy álomban lenne, illetve ami biztos, hogy megismerhetjük majd Wanda – azaz Skarlát boszorkány – történetét, a neve eredetét és arra is választ kapunk, hogyan veszítette el régi önmagát.

A sorozat egyébként a Disney+ csatornáján fog debütálni, méghozzá decemberben, úgyhogy minden Marvel rajongó talán legnagyobb karácsonyi ajándékának fog számítani, hogy feltámasztják Stan Lee egyik legnépszerűbb képregényhősét.

