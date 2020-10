Mary-Kate Olsen erre a pasira cserélte le 51 éves férjét

Mary-Kate Olsen visszatér a játékba, és újra randizik. A 34 éves sztár májusban sokkolta a sajtót azzal, hogy bejelentette, válik 51 éves bankár férjétől, Olivier Sarkozy-tól, akivel 2015-ben házasodtak össze. Ismerősei szerint, nagyon jót tett neki ez a döntés, mostanában boldogabb és kiegyensúlyozottabb, mint az elmúlt években bármikor.

A sztár a nyarat Hamptonsban töltötte, most viszont visszatért New Yorkba, a paparazzik pedig azóta többször is elcsípték egy korban hozzá jobban passzoló férfi társaságában, aminek a rajongók nagyon örültek, ugyanis a sztár azért is sok kritikát kapott, mert férje és közte jelentős volt a korkülönbség.

Az Entertainment Tonight-nak nyilatkozó ismerőse szerint azonban Mary-Kate Olsen egyelőre nem vágyik komoly kapcsolatra, csak ismerkedik, randizgat, és élvezi szingli csajok életét, de ki tudja, lehet hogy a képeken látható srác lehet a következő nagy ő?

