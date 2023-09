6 ultraciki magyar celebbotrány, amin a mai napig kínlódva röhögünk

Sőt, ha az elmúlt éveket vesszük alapul, akkor bizony több tucat olyan botrányt tudnánk felsorolni, amelyek amellett, hogy kellemetlenek voltak, még mosolyt is csalnak az ember arcára, ennyi idő távlatában is. A hazai sztárok ugyanis nem törődve a következményekkel vagy a hitelességük alakulásával ugranak sokszor fejest olyan nyilvános dologba, amiről akkor még nem is sejtik, hogy örökzöld vicc lesz egyszer a magyar hírességek történelmében.

Nos, a következő válogatás magyar celebjei pontosan ilyenek. Jöjjenek most ők, és ezzel együtt egy kis nosztalgia, életük egyik legcikibb botrányáról, ami biztosan mindenkit meg fog nevettetni.

Lássuk, melyek voltak ezek!

Galéria / 6 kép 6 kellemetlen magyar celebbotrány, ami a mai napig mosolyt csal az arcunkra Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Ha olvasnál még magyar sztárokról!

Galéria / 5 kép 6 híres magyar ember, akik csúnyán leégtek a közösségi médiában Megnézem a galériát