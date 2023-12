2023 legdurvább szakításai: magyar sztárok, akik nem akárhogy intettek búcsút egymásnak idén

Van, hogy egy románc tündérmesének indul, ennek ellenére mégsem happy enddel ért évet, és évről évre mindig akadnak olyanok, akik a válás vagy a szakítás mellett. Ez a 2023-as évben sem volt másképp, sőt mi több, talán még egyfajta rekordot sikerült megdönteni idén, méghozzá nemcsak a külföldi sztárokat, hanem a hazai hírességeket illetően is. A következő válogatást igazán nehéz szívvel készítettük el, hiszen egyes sztárpárok nemcsak irigylésre méltó kapcsolatukkal lopták be magukat a szívünkbe, hanem szerelmes posztjaikkal és persze álomba illő esküvőjükkel is - de reméljük, barátok tudnak maradni a szakítás után is.

Lássuk, kik ők!

Galéria / 6 kép 2023 legdurvább szakításai: magyar sztárok, akik nem is akárhogy intettek búcsút egymásnak idén Megnézem a galériát

