Lionel Messi egyetlen nőt sem hajlandó megérinteni a feleségén kívül: megható az oka

Az élő futball-legenda, Lionel Messi 1987-ben született az egyik legnagyobb argentin városban, Rosario-ban, ő szülei négy gyermeke közül a harmadik. Mindkét szülője olasz származású, az egész családja imádja a focit, ennek köszönhető, hogy már egészen kiskorában is lelkesedett ezért a sportágért. Mindössze 4 éves volt, amikor bekerült első csapatába, amelynek édesapja volt az edzője. Anyai nagymamája, Celia szintén támogatta a fociban, sokszor vitte a kis Lionelt futballozni. A nemzetközi siker 2003-ban érkezett meg az életébe, ekkor a Barcelona futballsztárja lett.

Lionel Messi csak a feleségét hajlandó megérinteni

Lionel Messi azon kevesek közé tartozik, akik már nagyon fiatalon megtalálták a nagy Ő-t. Mindössze ötéves volt, amikor megismerkedett későbbi feleségével, Antonela Roccuzzo-val. A nő nem más, mint a focista gyerekkori legjobb barátjának unokatestvére. A gyermeki barátságból 2008-ban, a sztár 21 éves korában lett szerelem, ám ezt csak 2009-ben árulták el a világnak. A párnak három gyermeke született, mindannyian fiúk. Az első, Thiago 2012, a második, Mateo 2015-ben, a legkisebb, Ciro pedig 2018-ban.



Lionel Messi és kedvese, Antonela kimondottan sokára, csak 2017-ben házasodtak össze. Az eseményt Rosario-ban tartották, 260 vendég jelenlétében, köztük volt például Shakira és Piqué is.



Csak néhány évvel ezelőtt derült ki, milyen megható Lionel és Antonela története, sokáig nem lehetett tudni, hogy már 2005 óta közel álltak egymáshoz. A focista már akkor annyira szerette és becsülte a nőt, hogy szó nélkül visszautazott Barcelonából Argentínába, amikor megtudta, Antonela legjobb barátja váratlanul elhunyt. Bár Roccuzzo kétségtelenül gyönyörű nő, Messi nem csupán ezért köteleződött el mellette mélyen, egy teljes életre. A sztárfocista még arra is kínosan ügyel, hogy mindenfajta testi kontaktust elkerüljön más nőkkel. Az évek során számos csinos fan akaszkodott a világklasszisra, ő azonban hűséges maradt. Mindezt annyira komolyan veszi, hogy a fan fotókon se szeret pózolni, nagyjából úgy viselkedik, mint Keanu Reeves, aki szintén nem „fogdossa” a női rajongókat, még a kérésükre sem. Ezzel is azt szeretné elkerülni, hogy a média valamilyen botrányt keltsen, ami fájna élete szerelmének.



