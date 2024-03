„Pokoli volt, de pokolian is néztem ki!” - Lilu először beszélt a Való Világ egyik fináléjáról, ami élete egyik legkínosabb élményét okozta

Több évtizedes karrier áll Kovalcsik Ildikó “Lilu” mögött, akinek neve manapság már egyet jelent a karakán, hiteles, őszinte női műsorvezetővel. Lilu a Z+, későbbi VIVA tévé arca volt, majd vezette az RTL-en a Csillag Születiket és a Való Világot is, most pedig a Cápák között-ben láthatjuk hétről hétre. Karrierjének fontos állomásai voltak ezek, de nem mindben érezte magát komfortosan, sőt voltak kimondottan nehéz vagy kínos pillanatai is.

Egy rossz helyre tévedtem be, amit a legtutibb szoláriumnak mondtak. Esküdött rá mindenki. Hosszú, platina szőke műhajam volt, vakító fogaim és a Való Világ fináléja jött. A barnítás után másnap reggel a pasim megijedt… 70 és 170 közötti életkorú, feketére égett bőrrel, hófehér fogakkal…Mikor mész végig a folyosón és mindenki tekintetén látod, hogy azt gondolják, ennek teljesen elmentek otthonról. - emlékezett vissza Lilu a vicces esetre.

A műsorvezető szerint ha valaki fontos alkalom előtt áll, előbb teszteljen, ha új dolgot próbálna ki barnítás terén. Próbálták citrommal halványítani bőrtónusát, de a végeredmény így is “pokoli” volt szerinte.

forrás: joy